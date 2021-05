Comment les Simpsons ont eu ces dessins animés violents qui démangent et égratignés après les censeurs du réseau

Les courts métrages Itchy & Scratchy sont basés sur plusieurs vrais spectacles animés, y compris Tom et Jerry, qui se concentrent sur une dynamique de chat et de souris agressive (et littérale), généralement avec la souris qui sort toujours avec succès de tout conflit. La plupart d’entre nous adorons regarder un outsider gagner, mais dans le cas de Itchy, il peut généralement être trouvé victorieux parce qu’il a décapité Scratchy, ou l’a attaché à des voies ferrées, ou éviscéré d’une manière ou d’une autre, ce qui est toujours affiché à l’écran et fait de Lisa. et Bart hurle de rire.

Cela semble étrange, mais je peux voir où John Swartzwelder et les autres écrivains ne voudraient pas pousser le problème, et quelle qu’en soit la raison, soyons tous heureux que nous ayons pu profiter de Itchy & Scratchy aussi longtemps que nous l’avons fait. .