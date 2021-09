Comment les start-up utilisent les ESOP pour attirer et retenir les meilleurs talents

Le mode opératoire des ESOP reste en grande partie le même pour les entreprises et les start-up chevronnées. Cependant, les employés des start-up tirent généralement parti d’un accès précoce à ESOP, alignant ainsi leurs gains sur la croissance de l’entreprise.

India Inc au cours des dernières années a propulsé et nourri un écosystème de start-up robuste. Avec l’innovation au cœur, plusieurs start-ups ont obtenu un succès notable, alimentant ainsi la croissance économique globale.

Il incombe cependant à ces start-ups d’attirer et de retenir les meilleurs talents du marché, malgré leurs ressources limitées. Les plans d’options d’achat d’actions des employés (ESOP) peuvent jouer un rôle essentiel ici, dans le cadre de la stratégie de rémunération. Alors que les ESOP étaient traditionnellement utilisés comme un outil pour inciter les cadres supérieurs de longue date, les tendances récentes indiquent que les ESOP sont activement déployés comme stratégie de recrutement pour attirer les talents. On constate généralement que plusieurs start-up incitent tôt les employés à différents niveaux, dans le cadre de leur stratégie de croissance, de récompense et de rétention.

La motivation des employés et la création d’un sentiment d’appartenance sont essentielles dans une culture de start-up. Les ESOP servent également d’outil de conservation des liquidités, étant donné que les paiements dans le cadre des ESOP se produisent généralement trois à quatre ans après la date d’octroi.

Le mode opératoire des ESOP reste en grande partie le même pour les entreprises et les start-up chevronnées. Cependant, les employés des start-up tirent généralement parti d’un accès précoce à ESOP, alignant ainsi leurs gains sur la croissance de l’entreprise. A l’issue de l’acquisition et de l’exercice, les salariés se voient attribuer des actions de la société qui peuvent être monétisées une fois que la société annonce un événement de liquidité tel qu’un rachat ou une acquisition en numéraire ou une IPO (Initial Public Offering). Considérant que la plupart des start-ups réalisent une évaluation décente sur une période, le paiement en espèces dans la plupart des cas pourrait entraîner des revenus importants pour les employés, leur offrant ainsi des aubaines monétaires attrayantes.

Du point de vue de l’employeur, les start-up enregistrées en tant que sociétés à responsabilité limitée devront adhérer aux directives prescrites en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 lue avec les règles sur les sociétés (capital-actions et débentures). Ces règles définissent la portée et la portée des ESOP dans la mesure où les sociétés à responsabilité limitée sont concernées et il est important que ces dispositions soient respectées. Par exemple, les règles prévoient que seules certaines catégories d’employés et d’administrateurs de sociétés peuvent être rémunérés dans le cadre des ESOP. Il est à noter que les start-up enregistrées auprès de la Direction de la politique et de la promotion industrielles (DIPP) ont bénéficié de certains avantages en termes de couverture des salariés dans le cadre des ESOP.

Du point de vue des salariés, les ESOP sont taxés à deux niveaux entre leurs mains :

# Au moment de l’exercice des ESOP – en tant qu’accessoire

# Au moment de la vente des actions – en tant que plus-value

Lors de l’exercice, la différence entre la juste valeur marchande (JVM) des actions à la date d’exercice [as determined by a Category I Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)] et le Prix d’Exercice est taxé à titre accessoire.

L’employeur devra retenir l’impôt sur ces avantages indirects et le déclarer lors du dépôt de ses déclarations trimestrielles (formulaire 24Q). Les avantages indirects ainsi que l’impôt déduit sur ces avantages indirects doivent figurer sur le formulaire 16 / formulaire 12BA de l’employé. Il convient de noter qu’à compter de l’exercice 2020-2021, un employé recevant des ESOP d’une start-up éligible n’a pas à payer d’impôt dans l’année d’exercice de l’option. Le TDS sur les avantages indirects est reporté au plus tôt des événements suivants :

# Expiration de cinq ans à compter de l’année d’attribution des ESOP

# Date de vente des ESOP par le salarié

# Date de cessation d’emploi.

A la vente, la différence entre le prix de vente et la JVM à l’exercice est taxée en plus-value. L’imposition à court ou à long terme dépend de la période de détention entre la date d’exercice et la date de vente.

En résumé, le fait d’avoir des ESOP dans le cadre de la stratégie de recrutement et de rétention offre un avantage concurrentiel et aide à créer une main-d’œuvre énergique et motivée. Il inculque un sentiment de fierté aux employés à travers un sentiment d’appartenance et de partenariat dans la trajectoire de croissance de l’entreprise ainsi que leur propre création de richesse. Il est impératif que l’employeur soit pleinement conscient des dispositions réglementaires pertinentes avant de fournir des ESOP, de même que les employés doivent être conscients des conséquences fiscales découlant de l’exercice et de la monétisation des titres dans le cadre des ESOP.

