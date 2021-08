Comment les startups de la technologie de l’or rendent les prêts d’or accessibles et sans tracas

L’utilisation de la technologie a conduit à un traitement plus rapide des prêts, à une évaluation précise de l’or, à la conservation et à la réduction des coûts.

Avec l’émergence de plateformes fintech new age offrant un décaissement de prêt instantané et facile, obtenir un prêt n’a jamais été aussi facile. De l’offre e-KYC à la porte du client au décaissement instantané du prêt, les emprunteurs peuvent bénéficier de prêts contre leur or dans le confort de leur foyer. En règle générale, le même processus obligerait l’emprunteur à rendre visite aux prêteurs sur gage, tout en portant la garantie à soumettre avec eux. Cependant, plus maintenant.

Au cours de la dernière année, les prêteurs ont été témoins d’une forte augmentation de la demande de prêts contre de l’or, les emprunteurs étant confrontés à une pénurie de liquidités immédiate et temporaire. Dans la plupart des scénarios de crise financière immédiate, la première étape consiste soit à liquider, soit à contracter un prêt sur leurs actifs précieux pour maintenir les flux de trésorerie en mouvement.

À la suite de la pandémie mondiale, non seulement les particuliers, mais plusieurs entreprises ont également été touchés. Avec la distanciation sociale et les protocoles de sécurité en place, la sécurisation de l’or aurait pu être difficile si les startups de la technologie de l’or ne s’étaient pas intensifiées. Plongeons-nous dans quelques idées pour comprendre les prêts d’or garantis numériquement :

Numérisation des transactions

L’un des avantages les plus importants des prêts d’or en ligne est la commodité inégalée qui l’accompagne. Les personnes qui devaient auparavant se rendre chez les bijoutiers ou les succursales bancaires tout en emportant avec elles leurs ornements de valeur peuvent désormais utiliser leurs smartphones et demander à un responsable de la relation client de visiter leurs locaux et d’expliquer les différents programmes de prêt d’or.

Avec les modèles numériques sans succursale des acteurs de la fintech new age, les clients peuvent demander des prêts en ligne ou via des applications. Un gestionnaire de prêt visite les domiciles des emprunteurs, effectue une vérification préalable de l’emprunteur et de ses ornements et transfère le montant du prêt sur le compte de l’emprunteur, le tout dans un délai de 30 minutes à une heure.

Contrôles de sécurité

Le chargé de clientèle qui visite l’emprunteur doit s’assurer que l’intégralité de la transaction est réalisée via des moyens sécurisés et fiables numériquement. La vérification de l’identité du gestionnaire, E-KYC, la signature électronique du contrat de prêt et le décaissement numérique du prêt s’effectuent par le biais d’un réseau vérifié et sécurisé. Les données du client sont généralement stockées dans une base de données sécurisée pour assurer la sécurité des données.

De plus, la partie la plus critique de la transaction est d’assurer la sécurité des actifs du client. Les ornements en or sont emballés dans des paquets scellés qui ne peuvent pas être falsifiés par le gestionnaire de prêt. Les paquets sont également numérotés en série et enregistrés dans la transaction. Ils ne peuvent être ouverts par les partenaires bancaires que pour des deuxièmes audits et lorsque les clients libèrent l’or.

Par conséquent, les acteurs de la technologie de l’or s’assurent que ces actifs sont gérés en toute sécurité grâce à des contrôles et des évaluations axés sur la technologie afin de préserver la confiance des clients.

Paiements et recharges faciles

Outre le processus de décaissement du prêt, les clients ont également la possibilité d’effectuer des transactions en ligne tout en remboursant le prêt ou en payant les taux d’intérêt. Des processus fiables et numériques stimulent la popularité de ces fournisseurs de services de prêt d’or basés sur la technologie.

De plus, prendre une recharge sur n’importe quel prêt nécessite généralement quelques processus de documentation où les emprunteurs doivent se rendre à la banque pour conclure l’affaire. Les startups Gold-tech simplifient le processus grâce à des moyens technologiques, où l’emprunteur n’a pas à aller n’importe où, et l’ensemble du processus peut être effectué à domicile.

Taux d’intérêt bas et approche axée sur le client

La plupart des acteurs de la fintech dans le secteur des prêts aurifères offrent des taux d’intérêt bas en raison des coûts opérationnels moindres impliqués dans la gestion des modèles numériques sans succursale. De plus, les prêteurs gold-tech du secteur proposent des programmes de prépaiement et de remboursement flexibles et personnalisables. Cela permet à l’emprunteur d’être avantagé par rapport aux acteurs de la fintech new age et aux NBFC par rapport aux prêteurs traditionnels.

Plus important encore, ces prêteurs permettent l’inclusion financière des petits emprunteurs qui sont souvent obligés de faire de longues files d’attente et d’aller de bureau en bureau en rendant les prêts accessibles et sans tracas. Le processus pour bénéficier du prêt numériquement est rapide, facile et pratique pour le client.

Conduire la voie à suivre

L’utilisation de la technologie a conduit à un traitement plus rapide des prêts, à une évaluation précise de l’or, à la conservation et à la réduction des coûts. Un solide service client est également un moyen par lequel ces entreprises assurent une livraison en douceur des prêts d’or.

Les clients qui rencontrent des problèmes peuvent contacter le service client qui résoudra leur problème dans les délais impartis. Les startups Fintech jouent donc un rôle central en ouvrant la voie à une industrie plus inclusive et plus pratique pour le client.

par, Ankur Gupta, fondateur et PDG, Ruptok Fintech

