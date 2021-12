Comment les statistiques d’Ethereum 2.0 s’accumulent par an

Ethereum 2.0 est en préparation depuis la mise en service de la chaîne Beacon en 2020. Depuis lors, de nombreuses mises à jour ont été effectuées pour préparer le réseau au test final du mouvement de pieu. Plus récemment, c’est le testnet de Kintsugi qui permet aux utilisateurs de la blockchain d’avoir un aperçu de ce qui les attend lorsque « The Merge » se produira enfin.

Cela fait un an que le passage à l’ETH 2.0 a été mis en ligne et il y a eu des développements notables depuis lors. Dans cet article, nous examinerons l’année en revue et tout ce qui est arrivé au réseau depuis lors.

Plus de 7% de l’offre ETH mis en jeu

Les paris sur le réseau Ethereum ont augmenté depuis l’annonce du passage à la preuve de mise. Au lieu d’exiger des mineurs qu’ils rivalisent et vérifient les blocs comme dans une preuve de travail, le réseau exige désormais des validateurs qui ont besoin de 32 ETH pour exécuter un nœud. Chaque validateur est récompensé pour avoir contribué à valider les transactions sur le réseau et à sécuriser leur utilisation.

La quantité d’ETH mise en jeu sur le réseau a rapidement atteint 5% de l’offre totale moins d’un an après le lancement de Beacon Chain. Décembre marque une année complète après le lancement et il y a maintenant plus de 8,6 millions d’ETH jalonnés sur le réseau pour une valeur totale de 33,5 milliards de dollars. Le nombre de validateurs est également passé à plus de 271 000 au cours de cette période.

7,33 % de l’offre ETH mise en jeu | Source : Recherche sur les arcanes

Il y a maintenant un total de 7,33 % de l’offre totale d’ETH jalonnée sur le réseau Ethereum et ce nombre devrait augmenter dans les mois à venir à l’approche de la fusion. Une fois la fusion terminée, l’APY devrait augmenter en raison des revenus des frais non brûlés et du MEV, qui iront désormais aux parieurs plutôt qu’aux mineurs dans le nouveau mécanisme de preuve de participation.

Ethereum se dirige vers la fusion

La course à la fusion complète avec Ethereum 2.0 est toujours en cours, mais certaines infrastructures ont été mises en place pour garantir que le réseau y parvienne. L’un d’eux est le réseau de validation multi-opérateurs, Lido, construit par Obol Network. Cela permet des jetons de jeu liquides sur le réseau ethereum.

Rocket Pool est également un autre service de participation décentralisé qui a été lancé sur le réseau principal. Ces deux éléments ont contribué à aider le réseau à évoluer vers 2.0 tout en facilitant la mise en jeu de leurs jetons par les utilisateurs.

Lundi, le testnet Kintsugi a été lancé. Il s’agit du premier réseau de test public majeur à être lancé sur Ethereum et précédera d’autres réseaux de test à venir, montrant comment le réseau fonctionnera après la fusion.

