Comment les stratégies de gestion des actifs légers des organisations conduiront à l’avenir des espaces de travail flexibles

L’évolution de la consommation des espaces de bureaux traditionnels est une conséquence de la volonté des entreprises d’utiliser efficacement leurs CAPEX.

Alimenté par la pandémie de COVID-19, l’évolution de l’écosystème du travail a donné lieu à un débat extrêmement crucial : L’avenir des espaces de travail. Cette conversation, cependant, s’avérera déterminante pour transformer notre relation avec les espaces de bureau et les emplois en entreprise. Maintenant qu’environ 75% de la population adulte éligible de l’Inde a reçu sa première dose de vaccin COVID, la plupart des employés des entreprises sont entièrement vaccinés et les cas semblent être bas, les entreprises ont commencé le processus de rappel des employés à leurs bureaux. La dynamique a cependant changé. Les employés ont changé leurs attentes et leurs exigences tandis que les employeurs ont changé leurs priorités.

Dans un rapport sur le marché indien des bureaux pour le premier semestre 2021, le consultant immobilier Cushman et Wakefield a constaté que l’utilisation et la location de bureaux flexibles et d’espaces de travail gérés avaient augmenté de 73% pour atteindre 31 538 sièges. Le rapport prévoyait que le nombre total de sièges loués pourrait dépasser les 50 000 d’ici la fin de 2021.

Ce changement de consommation par rapport aux espaces de bureaux traditionnels est une conséquence de la volonté des entreprises d’utiliser efficacement leurs CAPEX. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, les entreprises de tous les secteurs ont réévalué leurs avoirs immobiliers à court et à long terme. Avec des budgets réduits et des bénéfices impactés par la pandémie, les organisations ont donné la priorité à la croissance grâce à la flexibilité dans leurs opérations quotidiennes. Ce qui était initialement considéré comme un plan d’urgence à court terme s’est transformé en une approche commerciale à long terme pour assurer la continuité des activités et diversifier les risques.

La pandémie avait aidé à démontrer que les entreprises qui adoptent l’adaptabilité et une philosophie agile survivront plus probablement au fil des ans. Pour les entreprises, l’objectif était d’alléger le capital et de se concentrer sur la récupération des revers qu’elles ont subis pendant la période de verrouillage grâce à la gestion des actifs. Et pour cela, la solution serait pour eux de trouver un espace qui leur donnerait la possibilité de partir à tout moment, de permettre une croissance en nombre sans trop d’investissement et de ne pas engager de surcoûts comme sur les infrastructures. En permettant aux entreprises d’évoluer facilement sans sacrifier la planification et la culture de travail, les espaces de travail flexibles ont été adoptés comme la solution.

Pour l’organisation, la santé et le bien-être sont devenus une priorité plus qu’auparavant. Cela signifie que les attentes en matière de fourniture de services à valeur ajoutée tels que des applications centrées sur l’utilisateur pour les offres de santé et de sécurité, les contrôles d’hygiène et l’infrastructure requise pour un espace de travail sûr augmenteront de plusieurs fois. Ils s’attendront également à une certaine flexibilité pour se rendre à leurs bureaux et peut-être même à un environnement sans stress plus décontracté pour imiter leur espace à la maison.

Étant donné qu’un nombre croissant de personnes sur le marché du travail préfèrent désormais une option de travail à distance flexible et que les coûts de conversion des bureaux d’origine en un espace sanctionné par le protocole COVID ne sont pas efficaces, les entreprises devront décider comment elles sont prêtes à fonctionner sans avoir à le faire. changer à nouveau leur structure. 77% des personnes interrogées (représentant leur entreprise) dans une enquête ont déclaré qu’elles prévoyaient d’inclure des espaces de bureaux flexibles dans leur portefeuille au cours des 2 prochaines années. Cela signale le consensus selon lequel le paradigme sur ce à quoi les espaces de bureau sont censés ressembler et offrir évolue et les entreprises qui l’ont reconnu sont sur la bonne voie pour évoluer avec leur temps.

Même si les espaces de travail partagés et gérés étaient autrefois considérés comme une plaque tournante réservée aux start-ups, les avantages qu’ils présentent par rapport aux espaces de travail traditionnels les ont ramenés en considération pour chaque organisation. Les espaces de travail flexibles peuvent fournir aux organisations les encouragements nécessaires pour ramener la main-d’œuvre dans les bureaux tout en garantissant que les entreprises non seulement survivent, mais prospèrent.

(Par Nidhi Marwah, directeur général du groupe, The Executive Centre)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.