Comment les systèmes de point de vente avec les gestionnaires d’inventaire aident votre entreprise

Un système de point de vente avec gestion des stocks peut-il aider votre entreprise ? Très certainement.

Étant donné que la vente au détail consiste en grande partie à vendre des biens physiques, les produits que vous transportez dans votre magasin servent de pain et de beurre à votre entreprise. Être un détaillant consiste en grande partie à maintenir votre offre de marchandises en parfait état et à vous assurer que vous avez les bons produits au bon moment.

C’est là qu’intervient la gestion des stocks.

Parfois appelé « contrôle des stocks », il s’agit du processus de commande, de suivi et de gestion des marchandises physiques qui entrent et sortent de votre magasin ou entrepôt. Dans cet article, vous apprendrez l’importance de la gestion des stocks et comment les systèmes de point de vente fonctionnent pour soutenir vos efforts de contrôle des stocks.

Commençons.

Obtenez un devis pour un système de point de vente aujourd’hui.

Priorisez les ventes commerciales avec un point de vente pour des paiements plus rapides

1. Dites-nous simplement vos besoins

2. Recevez des devis gratuits

3. Comparez les prix et économisez de l’argent

Pourquoi la gestion des stocks est importante

Garder le contrôle des stocks permet à votre entreprise de rester en bonne santé de plusieurs manières, notamment :

Lorsque vous gérez bien votre inventaire, vous pouvez vous approvisionner en produits qui se vendent. Vous pouvez vous assurer que votre magasin propose des articles que vos clients veulent et dont ils ont besoin, ce qui entraîne plus de ventes et de revenus.

La surveillance des mouvements et des tendances de vos stocks vous permet de déterminer rapidement ce qui se vend et ce qui ne l’est pas. Ces informations peuvent éclairer vos décisions concernant les prix et les démarques, afin que vous puissiez protéger vos marges bénéficiaires.

Les ruptures de stock sont une bête noire pour les consommateurs et elles vous coûtent de précieuses ventes. La recherche montre que 66,3 % des consommateurs quittent les magasins les mains vides parce que le détaillant n’avait pas les articles dont ils avaient besoin.

Avec la gestion moderne des stocks de point de vente, les enregistrements manuscrits peuvent appartenir au passé. (Crédit image: Denny Müller sur Unsplash)

Une bonne gestion des stocks peut éviter les ruptures de stock, ce qui vous permet de satisfaire vos clients chaque fois qu’ils font leurs achats dans votre magasin. Les consommateurs ont tendance à privilégier les détaillants qui proposent constamment les produits dont ils ont besoin, donc avoir un catalogue rempli de produits que vos acheteurs veulent est un moyen infaillible de les faire revenir.

Le rétrécissement, qui est une réduction des stocks due à un vol ou à des erreurs administratives, coûte aux détaillants des milliards de dollars par an. Selon la National Retail Federation, la démarque inconnue a réduit le résultat net des détaillants de 46,8 milliards de dollars en 2018.

La gestion des stocks vous aide à lutter contre la démarque inconnue. Lorsque vous avez mis en place les bons systèmes et processus de contrôle des stocks, vous êtes en mesure de détecter rapidement les écarts d’inventaire et d’éviter les pertes.

Les avantages d’utiliser un point de vente avec gestion des stocks

Il existe plusieurs méthodes et pratiques pour gérer les stocks, notamment via différents systèmes de point de vente. Certains détaillants empruntent la voie de la vieille école et gardent une trace des stocks à la main à l’aide de dossiers papier, de reçus et de presse-papiers. D’autres utilisent des tableurs.

Mais les détaillants les plus avant-gardistes mettent en œuvre un contrôle des stocks à l’aide d’un système de point de vente moderne. Pour réussir la gestion des stocks, vous devez comprendre comment utiliser les fonctionnalités de contrôle des stocks de votre système de point de vente.

Les entreprises qui appartiennent à ce troisième groupe ont tendance à connaître le plus de succès, et voici pourquoi :

✔ Rationaliser les processus de vente

L’utilisation d’un système de point de vente doté de solides capacités d’inventaire rationalise vos processus en synchronisant vos données de vente et de stock. Chaque fois que vous effectuez une vente à l’aide de votre point de vente, le système met automatiquement à jour votre catalogue afin que les quantités de produits que vous avez dans votre système reflètent ce que vous avez en magasin.

✔ Pas besoin de mises à jour manuelles = erreurs réduites

Les processus d’inventaire modernes et numériques éliminent le besoin de mettre à jour manuellement vos enregistrements et le rapprochement des stocks devient beaucoup plus facile.

Cela réduit également les erreurs humaines. Comme il n’est pas nécessaire d’écrire ou de taper quoi que ce soit à la main, vous pouvez minimiser le risque de divergences et d’erreurs.

✔ Obtenez des rapports de stock rapidement

Les systèmes modernes de point de vente et de gestion des stocks peuvent produire rapidement des tableaux de bord et des rapports. Vous pouvez obtenir une vue d’ensemble des mesures telles que les marges bénéficiaires et la rotation des stocks, ce qui signifie que vous aurez une vue plus précise des performances de votre entreprise.

Accédez aux informations d’inventaire n’importe où

Et si votre système fonctionne dans le cloud (comme avec la plupart des solutions de point de vente aujourd’hui), vous pouvez accéder à ces informations de n’importe où.

Maintenant que vous savez pourquoi le contrôle des stocks est important et pourquoi vous devez utiliser votre point de vente pour le suivre, examinons les outils spécifiques que vous pouvez utiliser pour gérer votre inventaire.

Votre catalogue ou base de données contient toutes les informations sur votre marchandise, y compris, mais sans s’y limiter :

Nom du produitDescriptionCatégoriePrix de fourniturePrix de détailNuméro SKUNuméro de code-barres QuantitéFournisseur

Cet outil vous servira de référence principale lorsque vous et votre équipe aurez besoin de rechercher des informations sur des produits spécifiques. À cette fin, votre système de gestion des stocks de point de vente devrait faciliter l’ajout et la mise à jour de votre catalogue.

Un bon système de contrôle des stocks rationalise vos processus de commande et de réception de produits. La plupart des solutions de point de vente modernes sont dotées de fonctionnalités telles que les générateurs de bons de commande, qui vous permettent de créer des bons de commande à envoyer à vos fournisseurs. Ensuite, lorsque les articles arrivent dans votre magasin ou entrepôt, vous pouvez simplement marquer le bon de commande comme « Reçu » et mettre à jour vos niveaux de stock en conséquence.

Choisissez un système de point de vente ou de gestion des stocks doté de solides capacités de reporting et d’analyse. Pour gérer efficacement votre stock, il est pratique d’avoir des informations sur :

Vos best-sellersVos slow-moversVos produits les plus rentablesLes articles qui s’épuisent

Les informations ci-dessus peuvent être inestimables lors de la prise de décisions concernant les produits à commander, quand organiser une vente ou quels articles arrêter.

Le comptage physique de vos marchandises est une pratique de gestion des stocks cruciale. Il est important de vérifier régulièrement votre inventaire physique par rapport à vos dossiers pour détecter les écarts et autres problèmes.

Idéalement, votre système d’inventaire dispose de capacités d’inventaire pour faciliter ce processus. Certaines solutions, par exemple, proposent des applications d’analyse d’inventaire ou des outils intégrés qui vous permettent d’effectuer des décomptes d’inventaire complets ou partiels.

Vous devez connecter votre système de gestion des stocks aux autres outils que vous utilisez. Si vous exploitez un site de commerce électronique, par exemple, votre système de point de vente doit s’intégrer à votre panier d’achat en ligne afin que vos catalogues physiques et numériques soient synchronisés.

Et en fonction de votre entreprise, il peut également être judicieux d’intégrer votre logiciel d’inventaire à votre plate-forme d’expédition, votre système de comptabilité ou votre logiciel d’assistance.

Meilleures pratiques de gestion des stocks de point de vente

Avoir la bonne technologie de gestion des stocks n’est qu’un début. Pour vraiment tirer le meilleur parti de votre solution d’inventaire de point de vente, assurez-vous de suivre les meilleures pratiques ci-dessous.

Comme mentionné ci-dessus, les solutions modernes vous donnent accès à des rapports de ventes et d’inventaire contenant une mine d’informations. Assurez-vous d’utiliser ces informations à bon escient. Surveillez régulièrement vos rapports de ventes et de stocks et utilisez-les pour prendre des décisions fondées sur des données.

Avoir un système qui met automatiquement à jour vos niveaux de stock est merveilleux, mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous passer de la surveillance physique de votre marchandise. Malgré tous vos efforts, il est difficile de maintenir une précision d’inventaire à 100 % à tout moment.

Les articles peuvent être égarés, des erreurs d’administration peuvent survenir et, dans certains cas, des problèmes tels que le vol peuvent survenir.

Ces choses peuvent faire des ravages dans votre inventaire, et le meilleur moyen d’atténuer cela est de compter physiquement vos produits régulièrement. Idéalement, vous devriez compter l’intégralité de votre catalogue au moins une fois par saison, alors prévoyez du temps pour faire un inventaire complet ou pour compter partiellement votre marchandise tout au long du trimestre.

Le timing joue un rôle important dans la gestion réussie des stocks de points de vente. Commander des produits au bon moment, par exemple, évite les ruptures de stock, tandis que savoir quand démarquer la marchandise peut avoir un impact important sur les ventes et les bénéfices.

Restez au courant de ces choses en définissant des alertes et des rappels pour savoir quand mettre en œuvre des tâches. La plupart des systèmes d’inventaire, par exemple, vous alertent automatiquement lorsque la quantité d’un article descend en dessous d’un certain seuil, vous invitant à commander à nouveau le produit avant qu’il ne soit épuisé.

La gestion des stocks de point de vente ouvre des opportunités pour plus d’affaires

Le contrôle des stocks ne consiste pas seulement à contrôler vos produits. Des pratiques strictes de gestion des stocks vous aident à rester compétitif et à répondre aux besoins des acheteurs modernes. Considérer ce qui suit.

Acheter en ligne, retrait en magasin (BOPIS) gagne en popularité depuis un certain temps maintenant, mais la demande pour le service a augmenté en raison de COVID-19. Les consommateurs achètent de plus en plus de produits via le site de commerce électronique d’un détaillant ou en appelant le magasin, puis choisissent de se rendre physiquement au magasin pour récupérer leurs articles.

BOPIS / le ramassage en bordure de rue n’est tout simplement pas possible sans un système de point de vente et de gestion des stocks robuste. Et si vous pensez que BOPIS n’est qu’un jeu de détaillant à grande surface, détrompez-vous. Les petits et moyens détaillants peuvent également le mettre en œuvre, à condition qu’ils disposent des bons outils.

Le détaillant indépendant Vroman’s Bookstore, par exemple, permet aux acheteurs d’acheter des articles en ligne et leur donne la possibilité de faire un ramassage en bordure de rue.

(Crédit image: Librairie Vroman)

Présentez votre inventaire sur d’autres canaux

En plus de vous permettre de vendre en toute transparence en magasin et via votre site de commerce électronique, les solutions modernes de gestion des stocks peuvent également ouvrir d’autres canaux de vente et de marketing pour votre entreprise.

Certaines solutions, par exemple, vous permettent de lier votre catalogue à Instagram, afin que vos fans et vos abonnés puissent parcourir et acheter dans votre boutique sans quitter l’application.

Pendant ce temps, Google permet désormais aux détaillants physiques de présenter leur inventaire en magasin sur leur profil Google My Business. Le géant de la recherche a acquis Pointy, une solution qui s’intègre à votre système de point de vente et affiche automatiquement votre inventaire en temps réel sur Google. Cela permet aux clients de parcourir votre catalogue en ligne en ligne, afin qu’ils puissent vérifier si vous avez ce dont ils ont besoin avant de se rendre en magasin.

Nous pouvons le voir en action chez Dingo’s, un magasin de fournisseurs d’animaux de compagnie dans le Colorado. Le profil d’entreprise Google de Dingo comporte une section intitulée « Voir ce qu’il y a en magasin » qui permet aux clients de parcourir et de rechercher le catalogue du magasin.

(Crédit image : Google)

Dernières pensées

Les consommateurs ont des attentes plus élevées et le paysage de la vente au détail est incroyablement compétitif, il est donc plus important que jamais d’avoir un bon inventaire. Heureusement, il existe plusieurs outils sur le marché qui peuvent contrôler votre stock. Nous vous recommandons fortement d’explorer les solutions disponibles et de déterminer quel système de point de vente et d’inventaire fonctionne le mieux pour votre entreprise.