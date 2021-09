Comment les technologies Blockchain modernes peuvent changer le marché boursier

La capitalisation boursière des crypto-monnaies a franchi pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars. Cela reflète le développement rapide du secteur et l’afflux de nouveaux capitaux vers les actifs numériques. Cependant, la capitalisation boursière de l’industrie de la cryptographie est encore plusieurs fois inférieure à la capitalisation boursière de l’or (10,6 billions de dollars) ou du marché public des actions (100 billions de dollars). De plus, le capital est enfermé dans des actifs productifs dans les comptes des entreprises et des sociétés, sous forme de titres, de lettres de change, de contrats à terme et d’options, inactifs depuis des années, générant de modestes dividendes à leurs propriétaires. Si même une petite partie de ce capital est transférée vers le secteur financier décentralisé, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie augmentera de plusieurs milliards de dollars. Les solutions Zam.io sont conçues pour unir la finance centralisée et décentralisée en doublant le capital social sur la blockchain. Comment cela fonctionne est discuté ci-dessous.

Stablecoins adossés à des actions ? C’est déjà une réalité !

La bourse avait longtemps été fermée aux petits et moyens investisseurs. Les règles et procédures ont été établies par de grandes sociétés, qui ont investi des milliards de dollars dans des titres de sociétés. Cependant, l’émergence des technologies blockchain et le développement du secteur DeFi ont créé une nouvelle classe d’investisseurs qui peuvent librement investir leur capital dans des projets blockchain.

Dans l’ensemble, la croissance rapide de la valeur des actifs cryptographiques a déclenché l’afflux de capitaux propres dans le secteur des crypto-monnaies. Cependant, ce capital transféré est encore relativement faible par rapport à la capitalisation totale du marché boursier.

«Nous observons le transfert progressif de capitaux des entreprises d’investissement vers le secteur des crypto-monnaies. Bien qu’il représente un faible pourcentage, il augmentera chaque année à mesure que le marché des actifs numériques se développera et sera accepté dans le monde entier. Nous avons développé des protocoles blockchain spéciaux qui permettent la duplication automatique des capitaux propres dans DeFi », explique Yuri Gusev, fondateur de Zam.io.

Grâce au service zMorgan, les utilisateurs peuvent transférer une partie de leur capital, bloqué en actions de l’entreprise, vers des crypto-monnaies. C’est vraiment un instrument unique qui peut transformer considérablement le marché boursier.

Imaginez que vous possédez pour 10 000 $ d’actions Apple ou Tesla. Vous voulez essayer l’investissement en crypto-monnaie, mais vous n’avez pas l’argent à investir à votre disposition et vous ne voulez pas vendre vos titres. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le protocole zMorgan, qui est capable d’émettre un prêt stable d’une valeur allant jusqu’à 90 % du montant de la garantie garanti par vos actions Apple. Vous pouvez ensuite utiliser les pièces stables reçues pour acheter d’autres crypto-monnaies ou investir dans DeFi », explique Yuri Gusev.

Cette solution vous permet de transférer rapidement des capitaux propres vers le secteur de la cryptographie et vice versa. Il résout également divers problèmes liés à la transparence et à la fourniture de pièces stables adossées à des actifs réels.

“Ceux qui suivent le marché des pièces stables se souviendront probablement du litige entre Tether et le bureau du procureur de New York, dans lequel le tribunal a prouvé que la plupart des pièces stables de l’USDT n’étaient soutenues par rien”, a déclaré Yuri Gusev. .

En fait, Zam.io résout le problème de transparence dans l’obtention de pièces stables et aide à doubler le capital social sur la blockchain.

Déjà aujourd’hui, Zam.io lance deux pièces stables indexées sur le dollar américain et le dirham arabe.

« Initialement, USDZ et AEDZ seront soutenus par d’autres pièces stables (BUSD, USDT). Au fur et à mesure que l’écosystème se développe, des dollars américains, des dirhams et d’autres actifs seront utilisés comme garantie dans les comptes séquestres.

Pour chaque 1 USDZ émis, 1 BUSD ou 1 USDT seront bloqués dans le protocole en garantie », explique Yuri Gusev.

Le transfert de capital vers DeFi est une question de temps

Aujourd’hui, Zam.io prend les premières mesures pour transférer des capitaux propres dans le secteur financier décentralisé. Dans un avenir proche, la société pourra transférer des milliards de dollars d’actifs cryptographiques et les placer sur DeFi. Dans l’ensemble, Zam.io s’efforce de créer un écosystème financier qui intègre des solutions bancaires blockchain (Banque 3.0), de courtage, de paiement et de transfert d’argent.