Comment les temps d’attente fonctionnent maintenant que Disney World a mis fin à la file d’attente virtuelle pour la montée de la résistance

Lorsque Disney World et Disneyland ont ouvert Rise of the Resistance à Star Wars: Galaxy’s Edge, il s’agissait probablement de la plus grande ouverture d’attraction jamais réalisée. C’était énorme par sa portée et son ampleur et la demande pour le trajet était tout aussi massive. Afin de gérer au mieux la demande, les Parcs Disney ont mis en place leur toute première File d’attente virtuelle. Plutôt que de faire la queue, les invités ont reçu un groupe d’embarquement via une application, qui détermine quand ils pourront faire la queue pour le trajet. Jusqu’à présent, la file d’attente virtuelle était le seul moyen de monter dans le trajet, mais hier, au Disney’s Hollywood Studio, la file d’attente virtuelle a été officiellement remplacée par une ligne d’attente traditionnelle. Et jusqu’à présent, cela semble plutôt bien fonctionner.