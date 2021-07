Comment les titans de la technologie de Seattle ont stimulé le tourisme spatial suborbital

Le VSS Unity de Virgin Galactic et son vaisseau-mère (à gauche) sont inspirés du système de lancement SpaceShipOne (à droite) qui a été construit avec le soutien du milliardaire de Seattle, Paul Allen. (Photos de Virgin Galactic et Michael Pereckas)

Les vaisseaux spatiaux suborbitaux construits par l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos et la ligne spatiale Virgin Galactic de Richard Branson peuvent sembler totalement différents, mais financièrement parlant, ils ont quelque chose en commun : ils ont tous deux des liens avec des milliardaires technologiques de Seattle.

Le lien est évident dans le cas de la fusée New Shepard de Blue Origin. Bezos a fondé Blue Origin en 2000, environ six ans après avoir fondé Amazon, basé à Seattle, et il a déclaré qu’il vendait chaque année un milliard de dollars d’actions Amazon pour financer sa société spatiale privée.

Aujourd’hui, la Federal Aviation Administration a annoncé avoir officiellement approuvé le lancement de New Shepard le 20 juillet depuis le port spatial de Blue Origin dans l’ouest du Texas, avec Bezos et trois coéquipiers assis à bord. Ce sera la première mission en équipage du vaisseau suborbital, qui a subi 15 vols d’essai sans équipage au cours de plus de cinq ans.

Le voyage de Bezos doit avoir lieu quelques jours seulement après que Branson ait fait un tour à bord de l’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic, connu sous le nom de VSS Unity. Les deux voyages sont destinés à ouvrir la voie aux touristes et aux chercheurs pour obtenir un échantillon de l’environnement spatial, y compris quelques minutes d’apesanteur et des vues grand angle de la Terre incurvée sous le ciel noir de l’espace.

Le siège social de Blue Origin se trouve dans la région de Seattle depuis la création de l’entreprise. Mais Virgin Galactic, dont le siège est au Nouveau-Mexique, a un lien moins évident avec la communauté technologique de Seattle.

VSS Unity, l’avion-fusée SpaceShipTwo qui a emmené Branson et cinq coéquipiers au-delà du jalon spatial de 50 milles dimanche, tire ses racines technologiques de l’avion-fusée SpaceShipOne qui a été développé avec un investissement de 28 millions de dollars du co-fondateur de Microsoft Paul Allen.

Allen, décédé en 2018, a déclaré dans son autobiographie qu’il avait finalement remporté l’accord – grâce au prix Ansari X de 10 millions de dollars remporté par les vols spatiaux privés de SpaceShipOne en 2004, plus les frais de licence payés par Virgin Galactic et l’allégement fiscal qu’Allen a reçu en faisant don de l’avion fusée au Smithsonian en 2005.

Les vols SpaceShipTwo de Virgin Galactic devraient être comptés parmi les retours sur investissement d’Allen, selon Ed Lazowska, professeur à la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering de l’Université de Washington.

Dans un e-mail envoyé quelques heures seulement après le vol de Branson, Lazowska a déclaré que VSS Unity est un “descendant direct” de SpaceShipOne.

« Les deux ont été conçus par Burt Rutan, Unity utilisant le système de rentrée atmosphérique « shuttlecock » mis au point par SpaceShipOne”, a-t-il souligné. “Et l’approche de lancement est la même, avec le vaisseau spatial transporté en l’air par un énorme vaisseau-mère.”

Les deux vaisseaux-mères ont été construits pour nicher leurs avions-fusées entre des fuselages jumeaux. Le vaisseau-mère de SpaceShipOne était connu sous le nom de WhiteKnightOne, tandis que le vaisseau-mère de VSS Unity a été baptisé VMS Eve en l’honneur de la mère de Richard Branson.

Le concept SpaceShipOne de Rutan a dû être considérablement étendu pour SpaceShipTwo, et c’est pourquoi il a fallu 17 ans à Virgin Galactic pour amener le concept au bord de la commercialisation.

SpaceShipOne a été conçu pour transporter un seul pilote, plus suffisamment de poids mort pour remplacer deux passagers.

“L’objectif spécifique de Paul était de remporter le X Prize, et le système a été conçu pour cette tâche spécifique”, a déclaré Lazowska. «Je me souviens avoir envoyé un e-mail à Paul, lui demandant si les astronautes ne portaient pas de combinaisons pressurisées. Il a expliqué que la spécification du X Prize nécessitait une période de temps si courte à l’apogée qu’il était possible de pressuriser le vaisseau spatial depuis le vaisseau-mère, d’y “coller un bouchon de liège” et d’éviter le poids d’un système de pressurisation et de combinaisons spatiales.

Le poids s’est avéré être un facteur limitant pour le développement de SpaceShipTwo. Virgin Galactic a commencé avec une conception pouvant accueillir six passagers et deux pilotes pour un vol atteignant l’altitude cible de SpaceShipOne de 100 kilomètres (62 miles). Mais dans le processus de transformation de la conception en réalité, Virgin Galactic a réduit le nombre de sièges à deux pilotes plus quatre dans la cabine passagers, et s’est fixé un objectif de 50 milles.

La sécurité était un autre bugaboo : trois des travailleurs impliqués dans le développement de SpaceShipTwo sont morts en 2007 lorsqu’un réservoir d’oxyde nitreux a explosé sur le site d’essai de Scaled Composites à Mojave, en Californie. Puis, en 2014, un pilote d’essai est décédé et l’autre a été grièvement blessé quand le premier vaisseau SpaceShipTwo, VSS Enterprise, s’est brisé lors d’un vol d’essai. L’accident et l’enquête qui a suivi ont conduit à des changements dans la conception de l’avion-fusée ainsi que dans les procédures de formation des pilotes.

Après des années de tests, les pilotes d’essai de Virgin Galactic ont piloté avec succès le VSS Unity au-delà de la barre des 50 milles au port aérien et spatial de Mojave en Californie en 2018 et 2019, et l’ont refait en mai après que la société a déplacé sa base d’opérations à Spaceport America à New Mexique. La série de tests en vol réussis devrait préparer le terrain pour que les passagers payants montent à bord à partir de l’année prochaine.

Paul Allen a continué à investir dans les vols spatiaux bien après la retraite de SpaceShipOne : en 2011, il a fondé une société spatiale appelée Stratolaunch, qui a construit le plus grand avion du monde pour servir de rampe de lancement volante pour les véhicules propulsés par fusée. Comme Virgin Galactic, Stratolaunch utilise une version agrandie du concept SpaceShipOne.

L’avion gigantesque de Stratolaunch a subi son premier test en vol à Mojave en avril 2019, quelques mois seulement après la mort d’Allen, et le deuxième test en vol a eu lieu en avril – sous une nouvelle direction.

Bien que la société holding de la famille Allen, Vulcan Inc., ne soit plus directement impliquée dans les entreprises créées par SpaceShipOne, Richard Branson avait l’air de canaliser Paul Allen lorsqu’il a dit à un intervieweur : « Je promets que je ferai tout ce que je peux pour protéger les espèces sur cette belle Terre.

Lazowska a déclaré qu’Allen considérait ce sentiment de protection envers la Terre, connu sous le nom d’effet de vue d’ensemble, comme l’un des plus gros bénéfices à tirer d’un investissement dans les vols spatiaux. “Il m’a expliqué que les astronautes de la NASA sont revenus de l’espace avec une nouvelle appréciation de l’importance de l’intendance de la planète Terre, mais sans les ressources pour y faire grand-chose”, a rappelé Lazowska. « Si des individus riches et influents pouvaient avoir la même expérience, a-t-il estimé, cela pourrait être une transformation pour l’avenir de la planète.

Bezos a également expliqué comment les investissements dans l’espace pourraient rapporter des dividendes sur notre planète natale. “La Terre peut éventuellement être zonée résidentielle et industrie légère, et nous pouvons déplacer toute notre industrie lourde hors de la planète, là où elle appartient”, m’a-t-il dit en 2016.

Lazowska a déclaré que le lien entre les aspirations des milliardaires de l’espace d’aujourd’hui et la vision de Paul Allen pour les vols spatiaux commerciaux devrait être évident.

“Quiconque regarde des photos de Unity à côté de SpaceShipOne, ou d’Eve à côté de White Knight, verra immédiatement qu’aujourd’hui nous avons assisté à l’accomplissement de la vision étonnante de Paul”, a-t-il déclaré.

Blue Origin prévoit de diffuser en direct la couverture en direct du premier vol spatial en équipage de la fusée New Shepard, avec Jeff Bezos à bord, à partir de 4 h 30, heure du Pacifique, le 20 juillet via son site Web. Le décollage est prévu à 6 h 00, heure du Pacifique, mais des problèmes techniques ou météorologiques pourraient retarder le lancement.

La photo de SpaceShipOne et WhiteKnightOne, prise en 2005 par Michael Pereckas, est utilisée ici sous la licence générique Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0. L’image originale, telle que publiée sur Flickr, a été recadrée.