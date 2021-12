Comment les titres des pilotes et des équipes seront décidés à Abu Dhabi – .

Lewis Hamilton et Max Verstappen entrent dans le Grand Prix d’Abou Dhabi ce week-end à égalité avec 269,5 points, préparant une confrontation «le gagnant prend tout» à Yas Marina pour la dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2021.

En termes simples, le pilote qui remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi ou marque plus de points que l’autre remporte le titre.

Si aucun des deux pilotes ne marque de points, Verstappen détient l’avantage décisif, ayant remporté neuf courses contre huit pour Hamilton. Si cela se produisait, Verstappen remporterait son premier championnat au compte à rebours, et ce serait la première fois dans l’histoire de la F1 que les deux meilleurs pilotes termineraient l’année au niveau des points.

Il est également possible que les deux pilotes terminent avec le même nombre de points si un pilote termine neuvième et que l’autre termine dixième et réalise le tour le plus rapide de la course. Verstappen gagnerait toujours le championnat dans ce cas.

Hamilton doit donc battre Verstappen pour devenir champion du monde pour une huitième fois, un record.

C’est la première fois que deux pilotes participent à la course finale à égalité en tête du classement depuis 1974, lorsque Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni étaient tous deux à 52 points avant le Grand Prix des États-Unis, qui mettait fin à la saison. Fittipaldi a remporté le championnat en terminant quatrième, tandis que Regazzoni a terminé 11e avec une voiture blessée.

Les perspectives pour le championnat des constructeurs sont également relativement simples. Mais contrairement à la bataille entre Hamilton et Verstappen, Mercedes a un avantage définitif sur Red Bull.

Avec 28 points d’avance au classement et jusqu’à 44 points disponibles, Mercedes décrochera son huitième titre consécutif des constructeurs s’il marque au moins 17 points entre Hamilton et Valtteri Bottas.

Red Bull doit avoir à la fois Verstappen et Sergio Perez finissant dans les quatre premiers, au minimum, pour avoir une chance de remporter leur premier titre des constructeurs depuis 2013. Bien que les chances soient faibles pour eux, il existe un scénario réaliste dans lequel ils pourraient prendre. le titre.

Si les RB16B sont très compétitives ce week-end et que l’équipe réalise un doublé, Mercedes devrait marquer des points avec les deux voitures pour avoir une chance de remporter le titre. Par conséquent, si une Mercedes abandonne tôt et que les Red Bull prennent la tête, un bouleversement du championnat des constructeurs sera à prévoir.

Si les deux constructeurs terminent l’année avec le même nombre de points, Red Bull détient une nouvelle fois l’avantage du bris d’égalité : ils ont remporté 10 grands prix cette saison, Mercedes neuf. Depuis l’introduction du championnat des constructeurs en 1958, la première place n’a jamais été décidée sur un bris d’égalité en fin de saison.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :