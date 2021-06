Comment les travaillistes ont perdu encore plus que les conservateurs à Chesham et Amersham | Politique | Nouvelles

in

Le quatrième parti politique du Royaume-Uni a renversé une majorité de 16 000 dans un siège qui a longtemps été un bastion conservateur. Le siège du Buckinghamshire a été remporté par la candidate de Lib Dem Sarah Green, à la suite du décès de l’ancienne ministre du Cabinet Dame Cheryl Gillan, qui a remporté le siège avec 55% des voix en 2019.

Le résultat choc a permis à Mme Green d’obtenir 21 517 voix, laissant le conservateur Peter Fleet à la traîne avec 13 489 et donnant aux Lib Dems une majorité de 8 028.

Dans son discours d’acceptation, Mme Green a déclaré: “Ce soir, la voix de Chesham et Amersham est sans équivoque.

« Ensemble, nous avons dit : « Assez, c’est assez, nous serons entendus et ce gouvernement écoutera ».

“Cette campagne a montré que peu importe où vous vivez, ou à quel point une circonscription peut sembler sûre, si vous voulez un député libéral-démocrate, vous pouvez avoir un député libéral-démocrate.”

Vendredi, le chef du parti, Sir Ed Davey, a déclaré à BBC Breakfast : « Je pense que cela enverra une onde de choc dans la politique britannique.

« Les libéraux-démocrates ont remporté de bonnes victoires dans le passé, mais c’est notre meilleure victoire électorale partielle et si elle se répétait dans le Sud, des dizaines de sièges conservateurs reviendraient aux libéraux-démocrates.

“Les gens ont parlé du mur rouge au nord, mais ont oublié le mur bleu au sud, et cela va s’effondrer si ce résultat est imité à travers ce pays.”

Mais alors qu’il s’agissait d’une perte capitale pour les conservateurs, les travaillistes ont réussi à se hisser au quatrième rang – derrière même le Parti vert – avec un total de 622 voix.

En 2019, la chance du parti s’est détériorée avec 12,9% des voix, ne recueillant que 7 166 voix, en baisse de 7,7 points.

Un renouveau des libéraux-démocrates après sa course épouvantable en 2019 est une mauvaise nouvelle pour les travaillistes, même avec des élections générales dans plusieurs années.

Malgré cela, les députés travaillistes ont qualifié le résultat de vote tactique, plutôt que d’avoir quoi que ce soit à voir avec les mauvaises performances récentes des travaillistes dans les sondages et autres élections partielles depuis que Keir Starmer est devenu chef.

Jess Phillips, une ministre de l’Intérieur travailliste fantôme, a déclaré qu’il y avait eu un “réalignement” dans l’idée de “sièges sûrs” après la victoire des libéraux-démocrates à Chesham et Amersham.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, Mme Phillips a déclaré que le résultat était “un vote contre le gouvernement”, où la population locale “a choisi le candidat le plus susceptible de gagner dans ce cas”.

Elle a déclaré qu’elle était “réticente” à parler de coalitions de partis lorsqu’on lui a demandé si son parti devrait conclure un “pacte” avec les libéraux-démocrates et “choisir vos batailles”.

“Je pense que les gens qui pourraient vouloir voter travailliste à Chesham et Amersham, que nous devrions mener ces batailles”, a-t-elle déclaré.

“Il y a un réalignement dans l’idée de sièges sûrs, et le résultat à Chesham et Amersham, je dois dire – en tant que personne qui n’aime pas vraiment particulièrement l’idée de sièges sûrs et d’électeurs tenus pour acquis.

“J’aime bien quand les électeurs se rassemblent pour envoyer un message très clair.”