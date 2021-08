Comment les valeurs familiales de Lauder vivent à travers les générations – WWD

Bien qu’elle soit une société anonyme depuis 1995, la Cos Estée Lauder porte toujours l’empreinte forte de la famille fondatrice.

Le président émérite Leonard A. Lauder est plus engagé que jamais dans les tenants et aboutissants de l’entreprise et de l’industrie en général ; Ronald S. Lauder est président de Clinique Laboratories ; William P. Lauder est président exécutif du conseil d’administration ; Aerin Lauder est la fondatrice et directrice de la création d’Aerin et la directrice du style et de l’image de la marque Estée Lauder, et Jane Lauder est vice-présidente exécutive, marketing d’entreprise et directrice des données pour l’ensemble de l’entreprise.

“Nous nous concentrons sur les valeurs familiales, le plus haut niveau de performance avec le consommateur au cœur”, a déclaré Jane Hertzmark Hudis, présidente du groupe exécutif d’Estée Lauder Cos. “Les valeurs familiales concernent la continuité de la famille Lauder à travers les générations. . L’idée de relations et de traiter les autres avec respect est tellement notre raison d’être.

Bien que chaque membre de la famille joue un rôle différent, des fils conducteurs sont communs. « Chaque membre successif de la famille a apporté sa propre vision et son propre style à l’entreprise », a déclaré Ronald S. Lauder. « En avance sur son temps en tout point, ma mère Estée a défié les conventions et a donné le ton à l’entreprise familiale. Elle et mon père Joseph se sont toujours renforcés après une passion et ont inculqué une éthique de travail persistante qui a été transmise à leurs fils et petits-enfants.

Estée et Joseph Lauder

William P. Lauder parle souvent des solides discussions d’affaires qui se dérouleraient autour de la table du dîner en famille en grandissant.

Cette dynamique se poursuit aujourd’hui. « Nous partageons pour toujours des histoires et des souvenirs avec la prochaine génération à table et lors des réunions de famille », a déclaré Ronald Lauder.

« Vous n’acceptez pas de travail chez Estée Lauder – vous rejoignez Estée Lauder », a déclaré John Demsey, président du groupe exécutif. “Leonard aime dire qu’une fois qu’il y a du bleu dans votre sang, il est bleu pour toujours. Bien sûr, nous ne sommes pas liés. Nous ne sommes pas dans la volonté. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, nous nous sentons complètement immergés en tant que membres d’une famille plus large. Il y a ici une gentillesse et un respect pour le travail acharné qui sont vraiment appréciés.

Hudis, qui a travaillé avec Estée Lauder au début de sa carrière, constate que les valeurs incarnées par la fondatrice sont encore très présentes aujourd’hui. “Elle était une femme si puissante et vous l’avez senti”, a déclaré Hudis. “Elle a donné l’exemple, non seulement en créant d’excellents produits, mais en se tenant dans les magasins et en servant elle-même les femmes – client par client, en les traitant avec dignité et respect.”

Estée Lauder dans les années 1970.

Estée Lauder était également farouchement attachée à la qualité et était célèbre pour sa compréhension instinctive de ce que veulent les femmes. «Elle a bricolé et bricolé et bricolé jusqu’à la dernière seconde, que ce soit pour raffiner un jus ou changer un emballage. Ce devait être le meilleur », a déclaré Hudis.

“Il y a quelque chose dans l’instinct d’une femme”, a-t-elle poursuivi. « Dans ce métier, c’est incroyablement puissant. Vous pouvez avoir toutes les données du monde, mais dans votre sang, vous devez savoir ce qui est juste. Mme Estée Lauder était très inspirante de cette façon parce qu’elle savait ce qui était juste.

Les histoires de Mme Estée Lauder sont légendaires. Demsey a rappelé une réunion avec Bloomingdale’s pour parler d’un projet de spa dans le vaisseau amiral de la 59e rue. « Leonard a amené Estée et tout le monde était sous le choc, car Estée était inamovible si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait. Elle avait une motivation et une endurance incroyables », a-t-il déclaré.

Avec Estée dans la salle, tout le monde savait que la résistance de Bloomingdale’s serait vaine.

“Mike Blumenfeld [the Bloomingdale’s executive credited with building the retailer’s beauty business] a regardé Leonard et a dit: ‘C’est injuste. Si j’avais su que tu amenais ta mère, j’aurais apporté la mienne !.’

“Cela me dit tout”, a déclaré Demsey.

L’influence de la famille Lauder s’étend au-delà des affaires. Au fur et à mesure que leur richesse augmentait, leur engagement à redonner, à la fois en tant que famille et en tant qu’entreprise, a augmenté. Evelyn H. Lauder, la défunte épouse de Leonard, a fondé la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein et la campagne contre le cancer du sein de l’entreprise a à ce jour recueilli près de 100 millions de dollars pour la recherche sur le cancer du sein. Viva Glam de MAC a levé plus de 500 millions de dollars depuis sa création pour soutenir la sensibilisation et la recherche sur le VIH/sida, tandis que l’Initiative pour l’éducation des filles de la Fondation caritative Estée Lauder Cos. fournit des fonds et des ressources d’entreprise pour soutenir des programmes éducatifs pour les filles dans plus de 13 pays.

Estée Lauder avec ses belles-filles, Jo Carole et Evelyn.

“Nous avons été une famille très généreuse d’un point de vue philanthropique, et c’est une valeur qui est imprimée sur notre entreprise à bien des égards”, a déclaré William P. Lauder, notant que de nombreuses marques ont également des initiatives importantes. « C’est un point d’inflexion significatif pour notre entreprise – nous ne sommes pas seulement là pour vendre du rouge à lèvres. Nous aidons à collecter des fonds pour des choses qui sont importantes.

“Ce système de valeurs est un élément essentiel de qui nous sommes et de notre ADN”, a déclaré Lauder, “et j’espère certainement qu’au cours des 75 prochaines années, nous ne le perdrons jamais.”