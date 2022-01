Comment les véhicules connectés deviennent-ils la prochaine frontière de la digitalisation ?

La pénétration du marché des voitures connectées devrait passer d’environ 40 % en 2020 à plus de 70 % en 2025.

Les voitures évoluent d’un simple moyen de transport à des ordinateurs sophistiqués et à grande échelle sur roues. L’impact de la transformation numérique sur l’industrie automobile est le moteur de cette évolution et la voiture connectée commence à faire des progrès considérables, offrant de nouvelles possibilités aux constructeurs automobiles, aux consommateurs et aux autres partenaires de l’écosystème. En passe de devenir la nouvelle norme dans l’industrie automobile, ils sont devenus une réalité ces dernières années avec la maturité de technologies telles que l’Internet des objets, la 5G, l’intelligence artificielle, les véhicules électriques, la télématique et le cloud. Inutile de dire que les voitures connectées jouent un rôle central dans les véhicules définis par logiciel qui rendent les déplacements « plus intelligents » et « plus efficaces ».

Les chiffres derrière

Selon Statista, la pénétration du marché des voitures connectées devrait passer d’environ 40 % en 2020 à plus de 70 % en 2025. Le rapport indique en outre que le marché mondial des voitures connectées devrait passer de 56 milliards de dollars en 2020 à environ 65 milliards de dollars. en 2021. L’Inde occupe une position unique dans le développement de la prochaine grande frontière des voitures connectées. Le marché des voitures connectées du pays devrait croître de plus de 20 % au cours des prochaines années, avec une disponibilité des services connectés allant de 20 % à 70 %, dans différentes catégories d’équipementiers. Ainsi, l’acceptation des véhicules connectés, et donc la demande, est presque certaine de croître de façon exponentielle à l’échelle nationale au cours des prochaines années.

Ce qui compte, c’est la connectivité

Le marché des voitures connectées n’en est qu’à ses débuts et cette fois-ci, les constructeurs OEM sont susceptibles d’augmenter leurs capacités. La demande de nouvelles expériences de consommation a ouvert un monde d’opportunités pour les entreprises de différents secteurs tels que la fabrication, les opérateurs mobiles et les équipementiers. Il n’est pas exagéré de dire que les voitures connectées vont au-delà des avantages de longue date du transport de point à point, offrant aux propriétaires une expérience intéressante qui apporte de nouveaux services à l’industrie automobile. Ces expériences créent de nouveaux modèles économiques à la demande basés sur les avantages qu’elles offrent aux différents acteurs de l’écosystème automobile.

Tinku Malayil Jose, CoE Leader (Ingénierie de produit intégrée) chez QuEST Global

À mesure que le niveau de connectivité augmente, les voitures seront mieux à même de répondre aux besoins des utilisateurs tels que la navigation, le divertissement et même le commerce transactionnel. Un autre aspect important est la mise en œuvre de l’interopérabilité dans les systèmes de véhicules connectés pour assurer une connectivité efficace, une cohérence, une précision et des performances fiables, sans compromettre la sécurité et la sûreté. Les véhicules connectés sont utilisés avec un réseau de capteurs embarqués qui collecte, stocke, traite et communique avec les véhicules, les infrastructures, les piétons et la maison voisins (V2X) pour aider les conducteurs à prendre des décisions qui sauvent des vies et améliorent l’expérience. Par conséquent, il est important que tous les systèmes et appareils fonctionnent ensemble de manière sûre, sécurisée, fiable et efficace pour créer une interopérabilité transparente pour permettre aux véhicules connectés.

Les avantages

Les technologies et les applications des voitures connectées sont plus larges que les équipements embarqués dans le véhicule, donnant au conducteur plus de temps pour identifier et réagir rapidement aux situations dangereuses et éviter les accidents tout en donnant accès à des services qui n’étaient pas accessibles autrement.

De plus, contrairement à la prise de décision indépendante basée sur des capteurs comme le radar/la caméra, la technologie des voitures connectées fonctionne indépendamment de la « ligne de visée » et peut augmenter le système pour prendre des décisions plus éclairées que les capteurs indépendants. Par exemple, si la voiture devant vous freine fort en traversant la colline à cause d’un obstacle, on ne pourra pas voir la situation dangereuse et on en sera averti même s’il n’en est pas conscient. De plus, la technologie des véhicules en réseau est moins chère à installer dans les véhicules que les radars et les caméras. Cela signifie qu’à l’avenir, il fera partie de l’équipement standard de tous les véhicules et pas seulement des voitures de luxe.

Mais tout comme les avantages qui sont exploités, l’écosystème de la voiture connectée doit également se concentrer sur les défis qui en découlent.

Les défis

Sans aucun doute, les véhicules connectés à Internet ont de nombreux problèmes de sécurité et de confidentialité concernant les données générées. Comme les smartphones, ces nouveaux véhicules en réseau technologique doivent également prendre en compte les problèmes réglementaires liés à la confidentialité, à la protection des données, au cryptage et à la normalisation. Les estimations de croissance des véhicules connectés pour l’Inde sont à la hausse et il est extrêmement important que l’écosystème et les infrastructures suivent le rythme de cette croissance.

La sécurité est un problème majeur pour les utilisateurs de logiciels et avec l’adoption par l’industrie automobile d’un véhicule défini par logiciel, la cybersécurité devrait être la plus grande priorité. Les équipementiers doivent se concentrer sur la confidentialité et la sécurité des consommateurs, car les vulnérabilités logicielles peuvent compromettre la sécurité des systèmes et fonctionnalités des véhicules connectés, mettant en danger à la fois les informations sensibles et la sécurité physique des utilisateurs.

De plus, à mesure que le nombre de voitures connectées (et la grande quantité de données qu’elles génèrent) augmente, le coût et la complexité de la collecte de données et de la gestion des abonnements augmenteront également. Il est impératif de maintenir les coûts associés à la connectivité et à la gestion des profils, prévisibles et faibles. Les coûts sont souvent répercutés via les abonnements aux services, donc si les consommateurs pensent qu’ils ne valent pas le coût, cela entraînera l’annulation du plan et une perte de revenus.

Conclusion

Ces dernières années, « l’Internet des objets », un nouveau paradigme technologique, est devenu sans aucun doute un sujet d’actualité. Dans ce paradigme, les objets du quotidien dans nos vies sont « intelligents » et en réseau. Bien que des technologies telles que l’IoT, l’IA et le ML aient le potentiel de fluidifier le trafic, ce n’est qu’un petit pas vers l’avenir des voitures connectées. À l’avenir, les voitures connectées évolueront sans aucun doute grâce au développement technologique, offrant des options de personnalisation qui sont généralement attendues pour les appareils ménagers courants tels que les smartphones et les appareils électroniques grand public.

Auteur: Tinku Malayil Jose, CoE Leader (Ingénierie des produits embarqués) chez QuEST Global.

