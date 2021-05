Comment les vérificateurs de faits abusent de leur rôle pour stimuler les causes démocrates ⋆ .

Les vérificateurs de faits sont tout aussi sensibles aux préjugés et aux poussées narratives que toute autre catégorie de journalistes. Malgré cela, les grandes organisations de médias les traitent comme une source d’informations fiables et impartiales, tout comme les sociétés de médias sociaux comme FaceBook et Twitter, qui leur ont donné le pouvoir de signaler et de supprimer tout ce qu’elles jugent «désinformation».

La dernière vidéo explicative du MRC explique comment deux des plus grands noms de l’industrie de la vérification des faits – Politifact et Snopes – abusent de leur rôle pour faire pencher la balance en faveur des démocrates. Regardez-le ci-dessous:

L’un des moyens les plus courants par lesquels les vérificateurs de faits faussent leur analyse est le biais de sélection; plus précisément, ils se précipitent rapidement sur tout faux pas des républicains, tandis que les démocrates reçoivent souvent une passe.

La MRC a récemment publié une étude examinant ce phénomène, que l’on peut retrouver ici. Les analystes ont constaté qu’au cours des 100 premiers jours de l’administration du président Biden, Politifact était près de huit fois plus susceptible de vérifier une critique de Biden que de vérifier une affirmation de Biden lui-même.

Politifact est également allé doucement avec l’attachée de presse du président Biden, Jen Psaki. Alors que le site avait une page pour Sarah Huckabee Sanders (attachée de presse de l’ancien président Trump) des semaines avant même qu’elle n’ait donné son premier briefing, ils n’en ont toujours pas créé pour Mme Psaki. En fait, à la date de publication de cet article, Politifact toujours n’a pas encore vérifié les faits une seule déclaration qu’elle a faite.

Si les vérificateurs de faits devraient idéalement s’efforcer d’être aussi objectifs que possible, il s’avère qu’ils ne sont pas moins faillibles que les autres journalistes. En conséquence, il est conseillé aux lecteurs de les considérer avec le même scepticisme qu’ils auraient à l’égard de tout média journalistique.

