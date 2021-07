Comment les vitesses de téléchargement lentes affectent les utilisateurs d’Android

Nous ne parlons pas beaucoup des vitesses de téléchargement, mais il existe plusieurs manières clés pour lesquelles les vitesses de téléchargement lentes affectent les utilisateurs d’Android. Lorsque vous achetez un forfait Internet ou vérifiez votre vitesse de connexion, la plupart des gens examinent la vitesse de téléchargement, et il y a une bonne raison à cela. Les vitesses de téléchargement sont l’aspect le plus important de votre connexion, car la plupart des gens en ligne consomment principalement des médias. Regarder des vidéos, faire défiler Instagram ou même télécharger un nouveau jeu utilise presque exclusivement votre vitesse de téléchargement.

Quelle est ma vitesse de téléchargement ?

Les données qui arrivent sur votre appareil depuis Internet sont un téléchargement, que ce soit dans une application ou un navigateur Web. Comme il s’agit de la majeure partie de ce que nous consommons, les fournisseurs de services Internet (FAI) consacrent souvent une plus grande partie de leurs ressources aux téléchargements. Bien que cette décision ait beaucoup de sens, la scission est devenue tellement déséquilibrée chez certains fournisseurs qu’elle nuit à l’utilité de la connexion.

Si vous disposez d’une connexion fibre, vos vitesses de téléchargement et de téléchargement sont probablement très proches de 1:1. Une connexion fibre gigabit obtiendra jusqu’à 1000 Mbps vers le bas et 1000 Mbps vers le haut pour la plupart des connexions domestiques. Même si vous choisissez une connexion plus lente sur fibre, vos vitesses de téléchargement sont probablement très proches de vos vitesses de téléchargement.

Le câble est une tout autre histoire, et même si les câblodistributeurs comme Comcast, Cox et Spectrum offrent des vitesses gigabit, il y a un gros problème. Pour son forfait gigabit le plus rapide sur le câble, Comcast propose des vitesses de téléchargement de 35 Mbps et des vitesses inférieures sur ses forfaits les plus lents. Comme découvert par Ars Technica, Comcast ne vous indique même pas les vitesses de téléchargement de ses plans avant la fin du processus de paiement. Spectrum et Cox ont des vitesses de téléchargement presque identiques, bien que Cox vous montrera sur la page principale.

Si vous n’êtes pas sûr de la vitesse de téléchargement de votre forfait, vous pouvez vérifier votre facture ou effectuer un test de vitesse. Les applications Speedtest et Fast sur Android vous montreront toutes les deux votre vitesse de téléchargement. De nombreux clients du câble verront des vitesses d’environ 10 Mbps et jusqu’à 35 Mbps avec un plan mis à niveau. Certains FAI comme Mediacom offrent jusqu’à 50 Mbps, il n’y a donc pas de règle stricte. La plupart des gens obtiendront 10 Mbps ou moins d’un fournisseur de services Internet par câble.

Si vous avez du mal à vous rapprocher de l’un des numéros que vous payez, il est peut-être temps de consulter l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 pour mettre à niveau votre réseau domestique. Vous pouvez également tester votre vitesse en branchant un ordinateur directement sur votre modem avec un câble Ethernet.

En quoi est-ce important?

Beaucoup d’entre nous se débrouillent très bien avec nos vitesses de téléchargement actuelles, et vraiment, la plupart des applications que nous utilisons ont été adaptées à cet environnement. L’un des premiers endroits où nous pourrions remarquer des vitesses de téléchargement lentes est dans nos sauvegardes. La plupart des meilleures solutions de sauvegarde dans le cloud sauvegardent vos données en arrière-plan et uniquement lorsque cela a du sens. Autrement dit, si votre téléphone est branché sur le secteur et connecté au Wi-Fi, en fonction de vos paramètres personnels.

Cela fonctionne bien et met la majeure partie de la pression sur le réseau en dehors des heures de pointe, probablement lorsque beaucoup de gens dorment. Les problèmes deviennent apparents lorsque vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de partage de ces applications. Par exemple, si vous souhaitez partager un album ou une vidéo avec quelqu’un sur Google Photos, il ne sera pas disponible tant que l’application n’aura pas terminé la tâche de téléchargement. Une photo sera de l’ordre de 2 à 4 Mo et nécessitera une connexion de 10 Mbps environ 2 à 5 secondes pour être téléchargée. Une vidéo 1080p d’une minute fait environ 90 Mo et prendra 1 à 2 minutes pour un téléchargement.

Si vous avez pris beaucoup de photos et de vidéos, cela peut prendre un certain temps avant que vous ne soyez prêt à les partager. Ceci est encore exacerbé si vous prenez des photos brutes ou des vidéos 4K.

Pour référence, 1 Mo (1 mégaoctet) correspond à un million d’octets de données et 1 Mo (1 mégabit) correspond à un million de bits de données. Ainsi, il y a 8 bits dans un octet. Les fichiers sont principalement mesurés en octets, tandis que les vitesses de transfert utilisent des bits. Il y a plusieurs raisons à cela, et seules certaines d’entre elles sont du marketing. La chose la plus importante à retenir est que si vous vous inscrivez pour une connexion à 500 Mbps, vous ne vous inscrivez pas pour 500 Mo/s, même si le FAI l’écrit de manière trompeuse en majuscules.

Ces performances de téléchargement affecteront également la publication de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Ces services ne sont généralement pas aussi importants en raison de la réduction de la qualité du fichier et du téléchargement d’un seul à la fois.

Enfin, la diffusion en direct de Twitch et Youtube peut être grandement affectée. Alors qu’un flux Twitch maximum n’est que de 6 Mbps, vous devez créer un peu plus de marge pour le reste de vos appareils.

Par exemple, si vous diffusez des jeux en ligne, ces jeux devront également utiliser votre connexion de téléchargement, et si vous atteignez les limites supérieures de la connexion, vous pourriez voir plus de pics de latence. Cela signifie un décalage dans votre jeu et des images perdues dans le flux. Alors naturellement, vous pourriez baisser la qualité de votre flux pour compenser, mais en 2021, une connexion haut débit devrait pouvoir supporter 6 Mbps sans transpirer.

Si vous partagez votre connexion Internet avec un colocataire, les choses peuvent encore empirer. Par exemple, mon précédent plan de téléchargement 10 Mbps sur Cox ne pouvait pas maintenir un flux Twitch 6 Mbps 1080p avec deux personnes jouant à la collection Master Chief et discutant dans Discord.

Que vous diffusiez simplement pour rester en contact avec des amis ou que vous ayez l’intention de diffuser de manière professionnelle, vous devez acheter en fonction de la vitesse de téléchargement, pas de téléchargement. Malheureusement, de nombreux FAI comme le mien n’incluent que des vitesses de téléchargement plus rapides avec le forfait gigabit le plus cher.

Travail à domicile

Si vous travaillez à domicile, vous pouvez également être touché par des vitesses lentes. La visioconférence est la norme pour les professionnels travaillant à domicile, et vous pouvez savoir quand la connexion de quelqu’un n’est pas à la hauteur de la tâche. Ce n’est pas si important si vous essayez simplement de montrer un visage amical lors d’un appel, mais les choses peuvent se dégrader rapidement dès que vous partagez votre écran ou que vous participez à une réunion. L’une des étapes clés pour résoudre les problèmes de vidéo dans Google Meet est de s’assurer que vous disposez d’une vitesse de téléchargement suffisamment rapide.

La production vidéo est également fortement affectée par ces problèmes. Une vidéo Android Central pour notre chaîne YouTube ne fait souvent qu’environ 1 Go, mais les fichiers de projet qui doivent être téléchargés peuvent facilement atteindre 100 Go. Si vous avez accès à la fibre, ce n’est pas grave, mais si vous êtes coincé avec un fournisseur lent, vous envisagez des heures de téléchargement. Cela signifie que le reste de votre utilisation d’Internet est ralenti, que vous dépensez plus d’argent en électricité, que votre ordinateur est entièrement allumé et que vous ne pouvez pas travailler à l’édition aussi rapidement que vous le souhaiteriez.

Les choses peuvent-elles s’améliorer ?

Avec DOCSIS 3.1, nous avons la technologie pour offrir à plus de personnes des connexions plus rapides sur le câble, mais les FAI devront mettre à niveau leurs réseaux pour tirer parti de cette nouvelle technologie. Avec la technologie actuelle, ils devraient allouer des ressources provenant d’autres endroits, réduisant les vitesses de téléchargement maximales ou modifiant le mode de fonctionnement de la télévision sur les lignes câblées. La meilleure solution à long terme est donc d’amener la fibre dans le plus de foyers possible.

La 5G peut également combler certaines lacunes avec des connexions mmWave capables de télécharger plus de 100 Mbps. Cependant, la 5G sera moins cohérente dans ses vitesses et ses pings, car chaque tour devra gérer le trafic de tous les clients connectés.

Si vous avez de la fibre dans votre région, il est tout à fait logique de changer, qu’il s’agisse d’une grande entreprise comme AT&T et Verizon ou d’un fournisseur local plus petit. Même si un câblo-opérateur peut offrir des vitesses de téléchargement similaires à celles de la fibre, il est à des kilomètres en raison des vitesses de téléchargement et de la latence. De plus, ces câblodistributeurs ont l’argent pour offrir un Internet plus rapide à leurs clients et ne le feront que s’ils sont obligés de rivaliser.

Êtes-vous satisfait de vos vitesses de téléchargement à la maison ou en déplacement ? Avez-vous déjà remarqué la différence de vitesse? Faites-moi savoir ci-dessous.