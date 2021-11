Comment Let’s Go Brandon est devenu l’insulte ultime à Joe Biden

Passez suffisamment de temps à faire défiler Twitter et vous finirez par le rencontrer. Une simple exhortation en trois mots — Allons-y, Brandon ! – qui s’est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Cette phrase est rapidement devenue une combinaison de mème anti-Joe Biden ainsi qu’un cri de ralliement conservateur en quelque sorte. Cela rend également les supporters de Biden fous, et cela n’a même pas un mois à ce stade. Alors allons-y, Brandon ! Voici le scoop.

Vous trouverez généralement la phrase partagée dans des articles écrits par des critiques du président Biden, mais elle est également devenue un hashtag, un mème, elle est incluse dans les noms de compte et les poignées – et elle orne même maintenant la marchandise.

Une chanson de Let’s go, Brandon est même devenue virale sur TikTok récemment, recueillant des dizaines de milliers de likes. Si vous n’avez pas encore rencontré cette phrase pour une raison quelconque, cependant, nous allons décomposer la trame de fond ci-dessous. Fondamentalement, ce slogan, hashtag, peu importe comment vous voulez l’appeler – c’est la version 2021 de ce clip viral de l’année dernière d’un journaliste de CNN insistant auprès des téléspectateurs que les manifestations qui se déroulent dans le cadre derrière lui étaient pacifiques (même si un bâtiment était clairement allumé Feu).

Que veut dire Allons Brandon ?

Tout cela a commencé plus tôt ce mois-ci, au Talladega Superspeedway. Brandon Brown venait de remporter une course NASCAR. Et le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait scander en son honneur: « Allons-y, Brandon! »

Malheureusement, ce n’est pas vraiment ce qu’ils scandaient. La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant son nom au lieu de « Allons-y !

Inutile de dire que la viralité de cette phrase a été assurée à peu près dès le départ. Un autre usage courant de ce slogan depuis lors a été de l’attacher à des nouvelles qui font mal paraître le président. Par exemple — L’économie est à la poubelle, dites-vous ? Eh bien, allons-y, Brandon ! En fait, cette phrase a même fait son entrée dans les couloirs du Congrès.

Ces derniers jours, Bill Posey, membre de la Florida Republican House, a mis fin à un discours fustigeant le plan Build Back Better du président Biden. Les Américains, a-t-il dit, veulent que les démocrates « remettent l’Amérique là où vous l’avez trouvée et la laissent tranquille. Allons-y, Brandon ! Dans des dates récentes, le membre du Congrès du GOP de Caroline du Sud, Jeff Duncan, a également été vu portant un « Allons-y, Brandon ! » masque facial.

Repéré lors des votes à la Chambre: le représentant du GOP Jeff Duncan de SC portant un masque avec une phrase que les républicains utilisent à la place de F *** Joe Biden. pic.twitter.com/0rTSz6LwNV – Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) 26 octobre 2021

« ALLEZ BRANDON ! est un discours politique protégé. N’ayez pas peur de le dire. N’ayez pas peur de le porter. N’ayez pas peur de le proclamer. pic.twitter.com/CNamJ5LftV – Costume de brique (@Brick_Suit) 25 octobre 2021

Toutes les grandes entreprises américaines sont devenues complètement BLM l’année dernière. Un pilote de Southwest dit : « Allons-y, Brandon », et les médias perdent la tête. – Erielle Davidson (@ Politicalelle) 31 octobre 2021

Clip vidéo NASCAR original

Pour toute personne intéressée par la façon dont tout cela a commencé, la vidéo Let’s go Brandon de la course NASCAR est intégrée ci-dessous :

Que le journaliste de ce clip ait fait une erreur ou non n’a aucune importance à ce stade. Les conservateurs ont déjà l’impression que les médias grand public sont empilés contre eux. Et ici, il y a un journaliste disant aux gens quelque chose qui était contredit par ce qu’ils pouvaient clairement entendre de leurs propres oreilles.

La phrase a de nouveau fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques week-ends, avec la nouvelle que Southwest Airlines annulait des tonnes de vols (ce qui laisse penser que le mandat de vaccin de Biden était en quelque sorte à blâmer). Même les membres du Congrès ainsi que la NRA, certainement pas les fans du président, se sont joints à l’acte et ont promu la phrase sur les réseaux sociaux.

L’une des raisons pour lesquelles ce slogan a trouvé un public aussi réceptif en ce moment peut être attribuée, faute d’une meilleure description, à l’économie de Biden.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, il y a actuellement une crise de la chaîne d’approvisionnement. L’inflation est à un niveau record en ce moment, et les entreprises se démènent pour mettre en œuvre le mandat de vaccin contre les coronavirus de l’administration Biden tout en n’excédant pas un nombre intenable d’employés.

L’administration Biden a tenté de minimiser la crise de la chaîne d’approvisionnement – ​​qui, pour les conservateurs, sentait le même « Qui allez-vous croire – moi ou vos yeux menteurs ? » défense qui caractérisait l’original « Allons-y, Brandon! » instant télé.

Cela aussi, bien sûr, arrive à un moment où la cote d’approbation du président n’est pas excellente. Il est à quelques mois de la fin de sa première année de mandat. Et pourtant, Biden est presque aussi impopulaire à ce stade de sa première année que le président Trump l’était. Dans ce sens, The Economist a récemment publié un article avec le titre : « Personne n’aime Joe Biden. »

« Les Américains ont élu le président pour se débarrasser de son prédécesseur », poursuit l’article. « Ils ne sont pas sûrs de ce qu’il peut faire d’autre. »

Dans le même ordre d’idées, le dernier sondage national de NBC News révèle que non seulement une majorité d’Américains désapprouvent la performance du président Biden en tant que président. De plus, près de 60% des adultes considèrent négativement la gestion de l’économie par Biden pour le moment.

Le président Biden à propos de son taux d’approbation : « Les sondages vont monter et descendre… Je ne me suis pas présenté pour déterminer si j’allais bien réussir dans les sondages. J’ai couru pour m’assurer de donner suite à ce que j’ai dit Je le ferais en tant que président des États-Unis. » pic.twitter.com/EiZW2otEQp – MSNBC (@MSNBC) 31 octobre 2021

Allons-y, pilote de Brandon Southwest Airlines

La prise de conscience du slogan, quant à elle, ne cesse de se répandre. Alors que de plus en plus de critiques de Biden en prennent conscience et affluent vers lui, ceux de l’autre côté y répondent également de plus en plus – parfois de manière un peu déséquilibrée.

L’analyste de CNN Asha Rangappa, par exemple, a tweeté au cours du week-end quelque chose d’assez bizarre en réponse à l’annonce qu’un pilote de Southwest Airlines avait lui-même utilisé la phrase LGB depuis le cockpit, via l’interphone, lors d’une annonce aux passagers.

L’analyste de CNN semblait penser, via Twitter, que c’était aussi indécent et affreux que si le pilote avait dit quelque chose comme « Longue vie à ISIS ». Dans son tweet, Rangappa a écrit : « À titre d’expérience, j’aimerais qu’un pilote de @SouthwestAir dise « Vive ISIS » avant de décoller. Je suppose que 1) l’avion serait immédiatement cloué au sol ; 2) le pilote a tiré ; et 3) une déclaration émise par la compagnie aérienne dans les heures qui suivent.

Pour mémoire, c’est un critique des médias grand public mettant les gens qui n’aiment pas le président à égalité avec les terroristes. C’est aussi un ancien agent du FBI, soit dit en passant.

Bryson Gray et Loza Alexander ont tous deux écrit une chanson Let’s go Brandon

D’une part, il est vrai que cette phrase est utilisée comme un euphémisme pour remplacer des invectives plus vulgaires qui seraient autrement dirigées contre le président. Au lieu de lâcher la bombe f sur le président comme l’a fait la foule NASCAR, vous pouvez dire cette phrase à la place. Les gens sauront ce que vous voulez vraiment dire.

C’est une phrase de code, c’est un mème, c’est un exemple pour les conservateurs de la partialité des médias – en gros, c’est une sommation soignée et ordonnée de tant de courants croisés différents dans l’actualité en ce moment. Mais parce qu’il explose également sur les réseaux sociaux et le lexique public en ce moment, il y a même des chansons hip-hop en tête des charts avec, vous l’aurez deviné, Let’s go Brandon dans le titre.

L’une des chansons est du rappeur Loza Alexander, qui est d’abord devenue virale sur TikTok. Une autre vient du rappeur Bryson Gray, qui est en fait la chanson n°1 sur iTunes dans tous les genres au moment de la rédaction de cet article.

