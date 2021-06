Comment leurs records de boxe se comparent alors que la querelle se poursuit avant un combat potentiel, l’icône de l’UFC Michael Bisping dit que YouTuber s’est mieux battu

Michael Bisping a reçu un contrat pour combattre Jake Paul, mais ce combat n’aura pas lieu. Jamais.

Alors que le Temple de la renommée de l’UFC aimerait remettre Paul à sa place, il doit tirer son chapeau à ce que le YouTuber a pu réaliser en peu de temps.

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Bisping, a pris sa retraite des combats professionnels et Paul ne le tentera pas de changer d’avis

“Tout le monde veut le voir se faire éliminer, semble-t-il”, a déclaré Bisping en exclusivité à talkSPORT.

«Je dirai ceci, je ne suis pas un fan de Jake Paul et je ne connais pas le gars, mais fair play avec lui.

“C’était un YouTuber, il a des centaines de millions d’abonnés et il gagne des tonnes d’argent, et vous ne pouvez pas le détester pour ça. Bien pour lui. Nous voulons tous le faire.

«Il a manifestement développé une passion pour les sports de combat et il l’a transposée sur YouTube dans le monde de la boxe.

.

Paul a développé un talent pour enrouler les gens

Le record de Paul est actuellement de 3-0 avec trois KO. Il n’a peut-être combattu aucun boxeur, mais Bisping pense qu’il mérite toujours un certain crédit compte tenu du pedigree de son adversaire le plus récent.

“D’accord, il a combattu Nate Robinson qui était un joueur de basket-ball, et l’a mis KO. Ensuite, il a combattu Ben Askren, qui était un champion de MMA dans certaines organisations, mais n’a pas pu se sortir d’un sac en papier humide avec ses poings.

«Il était toujours un ancien champion et est sorti et l’a mis KO. Vous ne pouvez pas détester ce que fait Jake Paul, je sais que c’est une chose populaire à faire.

Triller Fight Club

Cela aurait pu mal tourner pour Paul contre l’ancien champion du monde Askren, mais il l’a mis KO

Le frère cadet de Paul et Tyson Fury, Tommy, ont fait des allers-retours récemment et l’Américain lui a tiré dessus lorsque les choses se sont échauffées le mois dernier.

“Combattez quelqu’un de vrai, faites un vrai pay-per-view et alors peut-être que nous pourrons discuter”, a déclaré Paul. « Le dernier gars que vous avez combattu était 0-9. Les personnes que vous avez combattues au total ont un record combiné de 15 victoires et 250 défaites…

« Tommy, tu te bats pour 100 000 $, tu as des échelles à gravir pour arriver à mon niveau malheureusement mon ami. Je ne parle plus de ça, paix dehors. Allez vous faire foutre, les gars ! »

À première vue, c’est une déclaration assez audacieuse. Paul n’a combattu que d’autres athlètes entrant dans le ring de boxe pour la première fois. Fury a au moins combattu des boxeurs, même s’il en a perdu.

.

Fury prend la voie prudente conventionnelle au début de sa carrière de boxeur

Pourtant, Paul a un point parmi les insultes. Il a fait la une des pay-per-views et il gagne beaucoup d’argent.

Fury devait à l’origine affronter le compagnon Andy Bishop, qui a un dossier de 0-11, lors de son prochain combat ce soir – avant d’accepter d’affronter Jordan Grant 6-0 à la place.

“Le MMA est une montée plus rapide en termes de compétition, mais en boxe, vous vous frayez un chemin contre une terrible opposition”, a expliqué Bisping.

« Il combat de meilleurs adversaires que certaines personnes.

«Je pense que Jake Paul se bat contre des gens meilleurs que lui. N’en déplaise à Tommy Fury, il le fait comme il faut en boxe.

« Tu t’avances lentement et sûrement, ce n’est pas une insulte pour lui, loin de là. Vous ne pouvez pas détester Jake Paul », a-t-il ajouté.

Cela explique certainement pourquoi Paul a le sentiment d’avoir été battu par l’ancien concurrent de Love Island, pas que Fury le voit de cette façon.

S’adressant à talkSPORT, il a qualifié cela de travail de nuit «confortable».

“Je vais continuer ma carrière, donc s’il veut se battre, ce qui est hautement improbable car il n’a pas de couilles, je prendrai volontiers ce combat.”

Bataille des records

Les deux hommes sont nouveaux dans la carrière qu’ils ont choisie et voici à qui ils ont été confrontés jusqu’à présent

Jacques Paul (3-0)



déf. AnEnsonGib (0-0) via KO (premier tour)

déf. Nate Robinson (0-0) via KO (deuxième tour)

déf. Ben Askren (0-0) par KO (1er tour)

Tommy Furie (5-0)



déf. Jevgenijs Andrejevs (10-102) par décision aux points

déf. Callum Ide (0-26) via KO (premier tour)

déf. Przemyslaw Binienda (2-26) par KO (1er tour)

déf. Genadij Krajevskij (0-11) par KO (deuxième tour)

déf. Scott Williams (0-9) par KO (deuxième tour)

Alors, qui finira par assommer Paul comme il semble que chaque homme et son chien le souhaitent? Un homme que nous pouvons exclure est Bisping, qui se prépare entre autres pour une tournée en direct au Royaume-Uni pour régaler les fans de contes de l’octogone.

«On me demande tout le temps, quand je fais un article sur le travail du sac, les gens me demandent si je fais un retour, non, j’essaie de ne pas être gros.

« Mon corps veut être gigantesque et j’essaie de ne pas être gros. Je n’essaie pas de combattre Jake Paul.

Les tickets sont en vente maintenant pour ‘Une soirée avec Michael Bisping : Contes de l’Octogone’ en octobre.