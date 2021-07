Comment Levi’s AI Bootcamp fait grandir les talents de la science des données – WWD

Dans ce qui peut être un signe des temps, Levi Strauss & Co. a lancé une première pour l’entreprise de denim : un bootcamp d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Mais celui-ci n’est pas nécessairement réservé à ses ingénieurs ou développeurs technologiques, il s’adresse également aux non-techniciens dans des domaines tels que la vente au détail.

Lancé en mai 2021, le programme a vu sa première vague d’étudiants obtenir leur diplôme et suivre leur formation dans différents domaines de l’organisation.

La société a marqué le moment dans un article de blog publié mardi. Dans ce document, Levi’s a décrit le Machine Learning Bootcamp comme « un programme de formation intensif, à temps plein et entièrement rémunéré de huit semaines où [participants] ont quitté leur travail quotidien pour terminer ce programme unique. Dans la cohorte inaugurale du bootcamp, nous avons formé plus de 40 employés, dont 63 % de femmes, représentant 14 sites dans le monde avec des employés d’entreprises, de magasins de détail, de centres de distribution et de centres de données.

L’existence même du programme – qui a été créé pour « améliorer les compétences » du personnel, selon Katia Walsh de Levi – témoigne de la façon dont la technologie s’est rapprochée du centre de la mode et du commerce de détail. Surtout dans l’entreprise.

Expert en données et en IA avec une formation dans les domaines de la technologie, des services financiers, des télécommunications et maintenant de l’habillement, Walsh dirige la stratégie, les données, l’analyse et l’intelligence artificielle chez Levi’s.

“Et ce que je peux vous dire de toute cette expérience, c’est que, chez Levi’s, nous révolutionnons l’industrie du vêtement”, a-t-elle déclaré à WWD. “Ce qui se passe maintenant à travers cette intersection de données numériques et d’IA n’est rien de moins qu’une révolution, c’est le plus grand besoin qui se soit produit depuis la révolution industrielle.”

Bien que les bootcamps technologiques et la formation en science des données ne soient pas nouveaux, ces efforts sont généralement ciblés sur les développeurs et les ingénieurs en herbe, attirant des étudiants et les plaçant dans des emplois technologiques dans différents secteurs. Prenez CodeBoxx, par exemple. Le programme de formation, soutenu par le groupe Madaluxe, vise à donner aux femmes, aux personnes de couleur et aux vétérans leurs débuts dans le codage et une rampe de lancement pour une carrière technologique.

En revanche, le programme de Levi’s se concentre sur sa propre main-d’œuvre interne, que les participants aspirent ou non à une carrière dans la technologie. C’est un mouvement de deuxième étape – si la première étape pouvait être considérée comme la course pour développer ou renforcer les talents technologiques. Il s’ensuit naturellement la nécessité de s’assurer que les autres membres de l’organisation ont la maîtrise des données pour se connecter avec ces scientifiques des données, codeurs et autres, ou les préparer à se déployer et à apporter innovation et efficacité à tous les coins de l’entreprise.

Considérez-le comme un signe de la maturité technologique d’une organisation.

Levi’s est connu pour ses partenariats technologiques avec Google ou des géants de la vente au détail pour atteindre les médias sociaux – comme le placard virtuel Snapchat de Kohl de l’année dernière rempli de vêtements Levi’s – ainsi que le développement interne qui a donné naissance à des innovations, comme la finition au laser sur son denim. Maintenant, il se tourne vers l’amélioration des données et des compétences en IA de ses employés.

« Chaque entreprise est désormais une entreprise de technologie – et c’est donc au tour de l’habillement », a poursuivi Walsh. L’objectif, a-t-elle dit, était de « démocratiser l’apprentissage automatique en tant que compétence ».

Quarante-trois participants sont entrés dans le bootcamp sans aucune formation en codage ou en statistiques, et après près de deux mois de formation intense, sont apparus comme des employés férus de technologie « qui connaissent notre entreprise, connaissent l’entreprise et maintenant aussi la science des données, et ils sont appliquer ces compétences pour réellement changer l’industrie », a ajouté Walsh.

Une application des compétences au niveau du magasin permet aux gestionnaires comme Sandy Perko de rendre son emplacement de Broomfield, Colorado, plus efficace.

Perko n’avait aucune envie de devenir data scientist, mais « ce qui m’a poussé à postuler, c’est juste l’idée que je pourrais en apprendre un peu plus et utiliser mon expérience professionnelle d’une manière différente », a-t-elle déclaré à WWD. Ce qui a commencé comme une expérience stressante a rapidement cédé la place à l’excitation, car la formation a relié le matériel ésotérique à l’expérience de magasin de Perko – avec des X et des Y abstraits mis en contexte, comme les ventes de denim.

Le programme comprend des conférences et des séances en petits groupes, avant de passer des cas d’utilisation théoriques aux cas d’utilisation réels en utilisant les données de Levi. La dernière moitié du bootcamp, selon les participants, comprenait des présentations hebdomadaires du vendredi aux instructeurs, aux intervenants et aux gestionnaires, menant à l’obtention du diplôme, lorsque les étudiants ont présenté un résumé des différents concepts qu’ils ont appris.

“Je suis revenue à ma fonction en examinant vraiment les problèmes, les solutions sous un angle complètement différent, un point de vue complètement différent et avec la capacité de rendre les choses plus faciles grâce à l’informatique”, a-t-elle expliqué. « Parfois, il y a des choses simples, rassembler des rapports numériquement de manière à [otherwise] peut prendre un peu plus de temps. L’un des plus gros projets sur lesquels je travaille concerne les prévisions futures, en termes d’inventaire et… d’amener les choses au magasin.

C’est précisément le genre de scénario que Walsh envisageait. Le contrôle des stocks, la prévision de la demande et d’autres applications prédictives sont là où la science des données brille. L’autre avantage, du point de vue de Levi, est la façon dont ces efficacités contribuent à réduire les déchets.

“Ce qui était manuel est maintenant numérique, automatisé et, plus important encore, ce qui était autrefois l’intuition est maintenant très précis, nous pouvons et prévoyons tout ce que nous pouvons prédire”, a déclaré Walsh. “Et grâce à cela, nous sommes en mesure de savoir exactement ce que nous pourrons vendre quand, où, en quelles quantités à quels prix et cela réduit certainement les déchets et nous aide à devenir une entreprise plus durable.”

Alors que Perko a ramené ses compétences dans son magasin Broomfield, Michael Buchanon avait d’autres objectifs en tête.

Employé de longue date de Levi’s avec 15 ans à son actif, il a commencé comme associé principal et a gravi les échelons pour devenir directeur du magasin de Torrance, en Californie. Mais Buchanon, qui avait déjà suivi des cours de codage et appris le Pascal, le C et le C++ au lycée, voulait plonger dans la « quatrième révolution industrielle », la référence du secteur technologique et commercial à l’ère de l’IA.

La pandémie lui avait donné beaucoup de temps libre, qu’il a utilisé pour suivre le CS50 de Harvard, un cours d’informatique en ligne gratuit. Puis en décembre, il a vu l’affichage interne pour le bootcamp.

Ayant survécu à une période difficile qui l’a même rendu sans abri, Buchanon a apprécié le bootcamp comme une opportunité de suivre sa passion pour la technologie.

« Vous apprenez comme, peut-être un an de contenu. Ils s’entassent tellement, vous n’avez vraiment qu’à les accompagner », a-t-il déclaré. “Je pense que la principale chose à comprendre au début est, non, vous n’allez pas en sortir comme un expert, et vous n’allez pas être au même niveau que quelqu’un qui a une maîtrise dans ce domaine .

“Mais c’était vraiment, comme, ‘OK, que puis-je apprendre pour tenir une conversation avec quelqu’un et parler la même langue, [and] aussi mettre un pied dans la porte pour comprendre certains de ces concepts ? », a-t-il ajouté.

Maintenant, après avoir terminé la formation, il est data scientist associé dans l’entreprise. Sa première semaine de travail était principalement axée sur l’orientation, mais il travaille désormais aux côtés de data scientists diplômés et d’autres experts et développeurs technologiques.

Buchanon a également découvert que le bootcamp n’avait pas seulement profité aux participants.

“Je suis évidemment le nouveau, mais ce que j’apporte – et ce qui était vraiment l’un des points – était mon expérience dans les magasins de détail”, a-t-il déclaré. “Jusqu’à présent, cela a aidé à fournir beaucoup de clarté, de perspicacité et de contexte à ces personnes qui n’ont pas d’expérience avec la vente au détail.”

Maintenant, Levi’s prépare le bootcamp pour pouvoir accueillir sa deuxième classe. L’entreprise promet qu’elle sera “encore plus grande” que la précédente.