Comment l’évolution (pro) de l’eFootball de Konami est née

L’eFootball est un nouveau départ pour la longue série Pro Evolution Soccer (PES) de Konami. Non seulement le jeu adopte une approche radicalement différente en passant d’une version annuelle payante à un modèle gratuit, mais il est également construit sur un tout nouveau moteur de jeu cette fois-ci : Unreal Engine 4.

Le changement a naturellement conduit à se demander si l’eFootball sera en mesure de surmonter certains des pièges et des défis typiques que le modèle de jeu gratuit peut poser, et comment le contenu sera livré aux joueurs après sa sortie.

Dans une interview exclusive avec TechRadar, nous avons discuté avec le producteur d’eFootball, Seitaro Kimura, de la façon dont l’équipe de développement gérera le jeu croisé, des avantages de travailler avec Unreal Engine 4 et de ce qu’il considère comme la plus grande innovation d’eFootball.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

De Pro Evolution Soccer à PES, et maintenant eFootball – Kimura a expliqué que la décision de supprimer le nom de longue date de la série (connu sous le nom de Winning Eleven au Japon) était due à une multitude de facteurs. Principalement, la perspective de transformer le jeu en un esport viable.

“Nous travaillions sur un projet de refonte du moteur de jeu PES pour coïncider avec la sortie de la prochaine génération de consoles de jeux domestiques telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S”, explique Kimura-san.

« Dans le même temps, nous savions que nous devions répondre aux besoins du marché en rendant le jeu gratuit et multiplateforme, permettant aux joueurs de s’affronter et de coopérer sur tous les appareils.

« Suite aux changements majeurs dans le moteur de jeu et les aspects commerciaux, nous [wanted to] créer une grande scène d’esports multiplateformes. À cette fin, nous avons pris la décision d’unifier ‘Winning Eleven’ au Japon et ‘PES’ à l’étranger en ‘eFootball’.

Nouveau moteur, nouveau départ

Un modèle en jeu de Lionel Messi dans PES 2020, fonctionnant sur le moteur FOX. (Crédit image : Konami)

eFootball est alimenté par Unreal Engine 4, remplaçant le moteur FOX de Konami qui alimentait Metal Gear Solid V: The Phantom Pain et les précédentes itérations de PES derrière. Construire un jeu dans un tout nouveau moteur est toujours un défi, mais Kimura-san que la communauté de développement d’Unreal a aidé à rendre la transition de la série vers Unreal Engine 4 un peu plus fluide.

“Avec l’Unreal Engine, il y a beaucoup plus d’options pour les approches, et avec autant de personnes utilisant l’Unreal Engine, je peux me référer à beaucoup de connaissances”, explique Kimura-san. « De plus, à UNREAL FEST, j’ai pu écouter des études de cas de développement de titres qui avaient adopté Unreal Engine, ce qui m’a permis d’obtenir plus d’informations pratiques.

« De plus, parce que nous avons pu développer pour toutes les plateformes dans un seul environnement, nous avons pu gérer le jeu multiplateforme de manière relativement fluide. La partie gameplay du jeu utilise un moteur de football interne, donc l’intégration a été très difficile. »

Perfectionner le free-to-play

(Crédit image : Konami)

eFootball devrait être lancé avec neuf équipes sous licence officielle au total, et nous savons maintenant que de nouvelles équipes seront ajoutées et mises à jour gratuitement, ainsi que des équipes individuelles. “Nous continuerons également à proposer Live Update, un service gratuit de mise à jour des données, de sorte que les transferts et les changements d’équipe de chaque équipe seront mis à jour chaque semaine”, a déclaré Kimura-san.

Il y aura également le mélange prévisible d’équipes licenciées et composées, selon Kimura-san. « Il n’y aura qu’un petit nombre d’équipes disponibles au lancement, mais d’autres équipes sous licence avec des « noms inventés » seront disponibles comme d’habitude via des mises à jour gratuites. »

Les modes hors ligne populaires tels que Master League seront disponibles à l’avenir en tant que “contenu téléchargeable premium” dans eFootball, et le jeu comportera un système Match Pass qui vous permettra de choisir vos joueurs préférés et de gagner des objets en fonction du nombre de matchs que vous jouer. « Des laissez-passer gratuits et payants seront disponibles », a déclaré Kimura-san. “Les éléments payants incluront des joueurs individuels pour notre nouveau mode Team Building, les laissez-passer de match susmentionnés, et nous prévoyons de vendre des modes supplémentaires à l’avenir.”

Mais comment eFootball équilibrera-t-il les composants multijoueur et solo en ce qui concerne les correctifs et les futures mises à jour, et évitera-t-il de tomber dans le piège du « payer pour gagner » auquel succombent tant de jeux gratuits ?

« Nous prévoyons de vendre les modes hors ligne existants en tant que contenu premium à l’avenir. Quant à ces correctifs et mises à jour, ils seront effectués de la même manière pour tous les modes », explique Kimura-san. “Nous nous efforçons de nous assurer que tous les joueurs peuvent profiter d’un jeu équitable, de sorte que les spécifications du jeu ne seront pas un système” Payer pour gagner “où des éléments payants détermineront qui gagne ou perd dans un match.”

(Crédit image : Konami)

Contrairement à FIFA 22, eFootball vous permettra de jouer avec des amis, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils se trouvent, y compris sur mobile. Si vous optez pour la version mobile, qui prendra également en charge les contrôleurs dans une future mise à jour, la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas toujours besoin d’une connexion Wi-Fi si vous souhaitez obtenir votre dose de football, confirme Kimura-san.

“Oui, il est possible de jouer en ligne en utilisant une connexion 4G ou 5G”, explique Kimura-san. « Nous développons et ajustons pour que les différences de qualité de communication en fonction de l’environnement dans lequel vous jouez aient le moins d’impact possible sur le gameplay. »

Mais y aura-t-il une version Nintendo Switch de l’eFootball ? Peut-être, bien que Kimura-san n’ait pas fourni de réponse à ce stade. Cependant, il a fait la lumière sur ce à quoi les joueurs PS5 et Xbox Series X peuvent s’attendre lorsqu’ils démarrent eFootball pour la première fois.

“Veuillez vous attendre à voir des améliorations visuelles majeures sur PS5 et Xbox Series X”, déclare Kimura-san. “Cependant, il n’y a pas de support 120 Hz sur la console.”

Un bon coup de pied

(Crédit image : Konami)

Bien que passer au free-to-play et choisir un nouveau nom soit certainement un gros problème pour l’eFootball, son succès dépendra finalement de la façon dont il recrée le beau jeu. Et en ce qui concerne les améliorations sur le terrain, Kimura-san pense qu’en se concentrant sur l’élément 1v1 du football, en ajoutant un tout nouveau système d’animation et en travaillant avec certains des meilleurs joueurs du monde, l’eFootball en bénéficiera finalement.

“La partie la plus intéressante du football, à mon avis, est l’attaque et la défense 1v1. Le gameplay 1 contre 1 est l’aspect le plus innovant de l’eFootball et changera l’équilibre du jeu », déclare Kimura-san.

« Pour y parvenir, nous avons innové de toutes les manières possibles », explique Kimura-san. « Afin de comprendre comment jouent les meilleurs joueurs du monde, nous avons fait appel à [Andreas] Iniesta et [Gerard] Piqué en tant que conseillers en gameplay et leur a demandé leur avis.

« De plus, un gameplay réaliste nécessite à la fois des animations variées et une grande réactivité. Pour y parvenir, nous avons construit un tout nouveau système d’animation, comprenant une technologie que nous appelons « Motion Matching ». Vous pouvez profiter du toucher délicat du ballon, faire semblant de tromper votre adversaire, défendre avec votre corps ou bloquer un tir à la dernière seconde.

Fait intéressant, cette nouvelle approche a conduit eFootball à adopter un schéma de contrôle similaire à celui de la FIFA, les déclencheurs contrôlant désormais le sprint et le contrôle rapproché au lieu des boutons d’épaule.

«Avec la refonte du moteur de jeu, nous nous sommes concentrés sur la partie la plus excitante du football, la bataille 1v1 entre les joueurs. Lorsque nous avons créé le système de jeu en déconstruisant les mécanismes de victoire et de défaite dans les batailles 1v1 réelles et les tactiques utilisées par les joueurs de haut niveau, nous avons dû restructurer la méthode de contrôle afin que les joueurs puissent profiter des tactiques évoluées », explique Kimura. -san. “De plus, au lieu d’avoir des commandes plus compliquées, le jeu est plus intuitif et permet aux joueurs de se concentrer sur le gameplay contre leurs adversaires, nous pensons donc que les personnes qui ont apprécié la série PES dans le passé pourront s’y habituer et aime jouer les uns contre les autres.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de pouvoir utiliser eFootball, qui sortira au début de l’automne (probablement en septembre) pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et mobile. Reste à savoir si le match sera un prétendant au championnat ou une relégation.

