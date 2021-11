Comment Lewis Hamilton a canalisé l’acte de défi de Michael Schumacher au Brésil

La nouvelle, quand elle est finalement arrivée, est venue comme un coup de poing dans les tripes, mais semblait suivre le modèle de la saison de Lewis Hamilton.

La confirmation de sa disqualification des qualifications au Grand Prix de Sao Paulo, environ 90 minutes avant la dernière course de sprint de Formule 1 de 2021, a été un coup potentiellement décisif dans une bataille pour le titre dans laquelle Hamilton a souvent fait un pas en avant et deux pas en arrière et a eu du mal à générer une dynamique soutenue contre Max Verstappen.

Alors que Mercedes profite de son meilleur week-end de l’année du point de vue des performances au Brésil, Hamilton – le plus rapide de près d’une demi-seconde sur la route lors de la séance de qualification de vendredi – aurait pu raisonnablement oser rêver de rattraper sa dernière pénalité moteur de la sixième place le la grille.

Mais de dos ? Dans la haute altitude d’Interlagos ? Contre une Red Bull-Honda aux mains de Verstappen, vainqueur des deux précédentes courses aux États-Unis et à Mexico et qui a battu Hamilton au combat dans un package plus faible sur le même circuit en 2019 ?

Avec une troisième victoire consécutive qui devrait amener Verstappen au-delà de la barre magique des 25 points, lui permettant de se retirer d’une course et de conserver la tête du championnat avec trois manches restantes, le DSQ de Hamilton pour une infraction au DRS a donné au GP de Sao Paulo l’air de le jeu final.

Dans des situations d’un tel désespoir, les athlètes d’élite peuvent emprunter l’une des deux manières suivantes, soit s’effondrer et s’effondrer sous la futilité totale de tout cela, soit maintenir leurs normes et persévérer dans l’espoir de faire quelque chose – n’importe quoi – se produire.

C’est, sur le plan sportif, du temps de combat ou de fuite.

Et, sachant ce que l’on sait d’un concurrent du calibre de Lewis Hamilton, y avait-il un doute qu’il tomberait du côté du premier ?

Ses critiques les plus tenaces souligneront l’avantage inhérent de Mercedes sur l’opposition tout au long du week-end et le fait que bon nombre de ses mouvements sont venus avec l’aide du DRS.

Mais les récupérations d’Hamilton – du 20e au 5e au sprint, puis du 10e à la victoire dans le grand prix lui-même – étaient des masterclasses d’agression contrôlée, de positionnement, de choix des bons moments et, peut-être le plus impressionnant de tous, de connaître son ennemi.

Lorsque, par exemple, Verstappen a semblé ouvrir sa direction lors de leur première rencontre au tour 48 pour chasser son rival de la route au virage 4, Hamilton – sa banque de mémoire pleine d’affrontements avec Max ces derniers temps – l’a vu venir quand un plus têtu , et franchement moins intelligent, le conducteur aurait eu l’accident.

Ainsi, lorsque le moment est finalement arrivé 11 tours plus tard, Hamilton l’a littéralement retiré des mains de Verstappen, la combinaison de la vitesse féroce en ligne droite de Mercedes et du DRS le mettant clairement en tête bien avant la zone de freinage, ayant compromis la ligne de Red Bull à travers le Senna. S.

Alors que Hamilton chargeait à travers le peloton – dépassant chaque pilote, certains d’entre eux deux fois – il était impossible d’éviter de faire des comparaisons avec la seule autre fois où un septuple champion du monde, face à la fin de son ère de domination, l’a trouvé au plus profond de lui-même. lui-même pour produire une dernière surtension dans un acte de défi similaire.

Après avoir abandonné la tête de la course précédente avec une panne de moteur, Michael Schumacher est arrivé à Interlagos pour le titre décisif en 2006, exactement 10 points – à l’époque où 10 points étaient attribués pour la victoire – derrière Fernando Alonso, qui, bien qu’étant le seul à terminer La série de cinq titres consécutifs de Schumacher en 2005 l’avait fait sans avoir besoin de prendre le roi.

Au fur et à mesure que le week-end avançait, c’était comme si les dieux tournaient le dos à Schumacher alors que ses chances déjà minces d’obtenir un huitième titre disparaissaient dans les airs.

Un problème de pression de carburant au début de la Q3 l’a empêché de boucler un tour et s’est retrouvé 10e, après avoir été confortablement le plus rapide en Q2 quelques minutes plus tôt, avant que Schumacher ne subisse une crevaison en dépassant le coéquipier d’Alonso chez Renault, Giancarlo Fisichella, tôt Dans la course.

Il a rejoint presque un tour de retard, mais ce qui a suivi – lors de sa dernière course pour Ferrari et, on le supposait à ce moment-là, sa dernière apparition en tant que pilote de Grand Prix – était aussi électrisant que tout ce qui s’était passé auparavant dans sa carrière.

La force de volonté de Schumacher l’a vu effectuer une récupération sans précédent jusqu’à ce qu’Hamilton se trouve au même endroit – dans lequel il a intimidé Fisichella hors de la route et s’est mémorisé pour se frayer un chemin devant Kimi Raikkonen, son successeur à la Scuderia – pour terminer quatrième, à moins de six secondes de la deuxième place. -placé Alonso.

Tout comme Lewis s’élevait encore face à l’adversité, Michael a continué à se battre. C’est le seul moyen qu’ils aient jamais connu.

Bien qu’il s’agisse d’une merveilleuse façon de terminer et d’un symbole de sa classe durable, la quatrième place n’était pas suffisante pour Schumacher ce jour-là et seul le temps révélera la véritable signification de la riposte de Hamilton au Brésil.

🥊 Conte de la cassette #F1 🥊 Victoires – Max 9 Lewis 6

Poteaux – Max 9 Lewis 3

Podiums – Max 15 Lewis 14

Tours les plus rapides – Max 4 Lewis 5

Tours menés – Max 620 Lewis 171

Points – Max 332,5 Lewis 318,5 pic.twitter.com/RwuZuqZ524 – PlanetF1 (@Planet_F1) 15 novembre 2021

Si l’on s’en souvient finalement comme d’un peu plus que le dernier combat de Lewis, c’était le type de performance de rage contre les mourants que vous voudriez d’un champion du monde sortant qui a fait toute une ère de la F1. le sien, un rappel que même si la couronne peut glisser, Hamilton reste une force assez formidable et ajoute de la valeur à la réalisation de Verstappen.

C’est particulièrement vrai si l’on considère qu’Hamilton n’a pas toujours été à son meilleur en 2021, gâchant des opportunités clés à Bakou, Budapest et Monza, où son mauvais début de course de sprint dans un bastion Mercedes l’a effectivement mis sur un parcours accéléré avec Verstappen le lendemain.

L’ampleur, le drame et l’émotion de la victoire d’Hamilton étaient tels qu’immédiatement après la course, il était tentant d’être aspiré par l’idée que le Brésil représentait un autre tournant potentiel dans la bataille pour le titre.

Pourtant, apparemment, c’était Silverstone, où après avoir triomphé devant ses fans adorés en juillet, Hamilton n’a remporté qu’une des huit courses suivantes alors que Verstappen rétablissait robotiquement l’avantage de points presque complètement anéanti par leur premier tour. collision à Copse.

Toujours avec une solide avance de 14 points, Verstappen reste le grand favori et une seule victoire de plus à l’une des trois dernières courses – le GP du Qatar de ce week-end sur le circuit international de Losail, avec son tracé sinueux et sa surface de piste lisse, représente sans doute son meilleur chance – sera presque certainement suffisant pour terminer le travail à moins de désastres de fiabilité.

L’héroïsme de Hamilton, cependant, a assuré que son destin reste entre ses propres mains – tout ce qu’il pouvait demander à ce stade – et peut-être que la plus grande leçon que lui et Mercedes peuvent tirer du Brésil est qu’ils ne peuvent plus se permettre le genre de dérapages inhabituels qui ont miné leur saison.

Seule la perfection d’ici – à partir du moment où le verdict des commissaires sportifs a été rendu samedi après-midi – fera l’affaire.

Le genre de perfection dont Hamilton a fait preuve à Interlagos, où avant de rendre hommage à Senna, il a invoqué l’esprit de Schumacher en 2006.