Comment Lewis Hamilton et Max Verstappen ont rendu Daniel Ricciardo « envieux »

Daniel Ricciardo mentirait s’il disait qu’il n’était pas envieux en regardant Lewis Hamilton et Max Verstappen se battre pour le titre.

Daniel Ricciardo et le champion du monde potentiel ne font pas l’objet d’un discours aussi commun qu’à l’époque de Red Bull.

L’émergence de Max Verstappen et le passage ultérieur de l’Australien à l’équipe anciennement connue sous le nom de Renault, puis à McLaren, ont signifié qu’il est resté simplement un spectateur, observant les images du titre se dérouler chaque saison.

Ricciardo n’a aucun problème à partager son envie de voir d’autres pilotes courir pour la gloire du championnat du monde, mais c’est parce que c’est un sentiment auquel il s’est habitué au fil des ans.

« Bien sûr, je suis envieux », a déclaré Ricciardo lors d’un appel à la presse de fin de saison, cité par GPFans.

«Mais je suis envieux depuis huit, neuf ans. Ce n’est pas nouveau, mais bien sûr, c’est excitant d’y penser.

« Pour moi comme tout le monde, je suis fan, je suis pilote, mais je suis toujours fan du sport. Ça a été génial et mettez l’envie de côté, c’est génial pour la F1 d’avoir la bataille.

« Je ne me souviens pas d’une année où deux gars se sont retrouvés côte à côte sur autant de courses.

« J’ai l’impression que 75 pour cent des courses se sont déroulées roue contre roue à un moment donné, donc c’est assez génial.

«Bien sûr, j’aurais aimé en faire partie, mais encore une fois, juste pour le sport et cela fait un moment que Lewis a été emmené dans cette eau, si vous voulez, emmené dans cette, que dites-vous, les eaux profondes.

« C’est bien et vous avez aussi, je sais que Max n’est plus le jeune mâle, mais il est toujours cette jeune génération, et évidemment, Lewis est maintenant l’un des gars les plus âgés de la grille, mais c’est cool de voir les deux extrémités de le spectre y va.

« Du point de vue des fans, il [was] impressionnant. »

Ricciardo, qui a connu un certain succès en 2021 en menant à domicile une McLaren 1-2 au Grand Prix d’Italie, ne s’est attribué qu’une note de «six sur 10» pour l’ensemble de la campagne.