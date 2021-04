Comment l’ex-mari de J-Lo, Marc Anthony, répondrait à sa rupture avec A-Rod

Le divorce de Marc Anthony avec Jennifer Lopez a été finalisé en 2014, près d’une décennie après leur mariage, mais J-Lo a retrouvé Alex Rodriguez quelques années plus tard. Les jumeaux adolescents de Lopez et Anthony seraient même proches des enfants de Rodriguez. Mais après la rupture de J-Lo et A-Rod, il pourrait s’avérer difficile de maintenir une situation aussi délicate. Dans leur déclaration sur ce front, J-Lo et A-Rod ont seulement écrit: «Nous nous souhaitons le meilleur l’un pour l’autre et les enfants de l’autre.