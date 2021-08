Comment l’ex-mari de Kelly Clarkson aurait eu un impact négatif sur son succès

L’ex-mari de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, a été accusé d’avoir eu un impact négatif sur son succès, une source proche de la chanteuse s’étant exprimée en son nom. Blackstock a travaillé comme directeur musical de Clarkson pendant leur mariage. Apparemment, il était « extrêmement jaloux » de ses réalisations, ce qui semble avoir été perçu par ceux qui l’entourent.

Maintenant, après sa séparation de Blackstock, une source a déclaré à Us Weekly que la championne d’American Idol “peut enfin profiter de son succès sans avoir honte”. La source a ajouté : “Kelly ne s’attribue pas le mérite de son succès mais le partage avec l’équipe avec laquelle elle travaille. C’est juste qui elle est.” L’initié a également déclaré que le mariage de Clarkson et Blackstock “était en péril depuis longtemps”. Clarkson “était la personne à revenu élevé avec un talk-show très réussi”, a souligné la source, “et est la vedette d’une autre émission à succès The Voice. Brandon en était extrêmement jaloux et le lui a fait savoir.”

Clarkson et Blackstock se seraient rencontrés pour la première fois en 2006, alors qu’il était marié à Melissa Ashworth. Blackstock partage deux enfants avec Ashworth : sa fille Savannah, 18 ans, et son fils Seth, 13 ans. Le couple a divorcé en 2012, la même année où il a commencé à sortir ensemble et s’est fiancé à Clarkson. Ils se sont mariés en 2013 et partagent deux enfants : une fille nommée River et un fils nommé Remington. Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin.

Le divorce de l’ancien couple s’est déroulé publiquement, de nombreux détails étant apparus au cours des dernières semaines. Une grande révélation est venue lorsqu’un juge a décidé que Clarkson se verrait attribuer la propriété du Montana qu’elle et Blackstock possédaient, qu’il voulait conserver. Selon Us Weekly, le chanteur de “Since U Been Gone” a qualifié la propriété de “fardeau financier” dans les documents juridiques déposés lundi.

En plus d’être attribué au ranch, le juge a également confirmé l’accord prénuptial du couple. Cela a conduit Clarkson à commencer à accorder un certain nombre d’autres actifs. Blackstock aurait contesté le contrat de mariage mais a été fermé par la décision du juge. Au départ, Blackstock semblait être sur la bonne voie pour obtenir la propriété du Montana, car un juge a décidé qu’il devrait en être financièrement responsable. Cela n’a finalement pas été le cas, cependant.