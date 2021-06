Comment l’exposition à d’autres coronavirus impacte la réponse au SRAS-CoV-2

Les résultats ont montré la découverte d’un anticorps de coronavirus à réaction croisée qui est déclenché lorsqu’une personne est infectée par Covid-19.

Outre le SRAS-CoV-2 qui provoque l’infection à Covid-19, il existe également d’autres catégories de coronavirus auxquels les gens sont exposés. Les autres types de virus causent des problèmes moins graves comme le rhume. Avec la grande exposition au SRAS-CoV-2 ces jours-ci, les chercheurs étudient maintenant si une exposition à d’autres coronavirus peut avoir un impact sur le système immunitaire contre Covid-19. Selon une étude publiée dans Nature Communications, les chercheurs ont étudié l’impact du coronavirus provoquant le froid sur le système immunitaire et si cela peut avoir un impact sur la réponse du système immunitaire à Covid-19.

Les résultats ont montré la découverte d’un anticorps de coronavirus à réaction croisée qui est déclenché lorsqu’une personne est infectée par Covid-19. Certains tests effectués aux stades ultérieurs ont également indiqué que l’anticorps a la capacité de neutraliser le SRAS-CoV-1 qui cause le SRAS. Les chercheurs ont souligné que ce type d’anticorps à réaction croisée devrait être produit par les cellules B mémoire. Ces cellules sont considérées comme étant exposées à un coronavirus qui conduit au rhume. Lorsque la personne est à nouveau atteinte du Covid-19, les cellules « se souviennent » des menaces initiales de maladie.

Il est à noter que les cellules B mémoire circulent dans le sang d’une personne pendant des décennies et si le corps est attaqué par un virus similaire, elles sont rappelées en action contre la menace. De ce fait, ces cellules deviennent alors responsables de la production d’anticorps ciblés.

Selon les chercheurs, cette découverte peut s’avérer être une étape importante dans le développement d’un vaccin pan-coronavirus. Cela signifie que les vaccins à développer seront capables de protéger les personnes contre tous les coronavirus potentiels susceptibles d’émerger à l’avenir.

Parallèlement, afin de lutter contre le Covid-19, de nombreux vaccins ont été développés à travers le monde pour freiner la transmission. Certes, le virus est mortel et a fait plus d’un million de morts dans le monde. Par conséquent, il est urgent de vacciner tout le monde contre l’infection.

