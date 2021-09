Comment l’histoire de Daryl et Leah de The Walking Dead était censée se dérouler à l’origine

in

Spoilers ci-dessous pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé le quatrième épisode de la saison 11 de The Walking Dead, alors soyez prévenus !

Avec l’épisode “Rendition”, The Walking Dead a porté ses fruits sur la relation précédemment introduite de Daryl avec Leah de Lynn Collins et sur la bande-annonce de la saison 11 qui faisait allusion au retour de Leah. Malheureusement, la reconnexion des personnages n’était pas aussi affectueuse que leur cour initiale, et cela impliquait que Daryl soit à nouveau retenu prisonnier dans une situation misérable, ainsi que la première apparition du méchant leader de Ritchie Coster, Pope. Il s’avère que les idées originales de l’équipe créative pour ce scénario étaient assez différentes de ce que les téléspectateurs ont vu.