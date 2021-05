Comment l’histoire de Teddy de Fear The Walking Dead change Alicia dans la saison 6, selon Alycia Debnam-Carey

Dansons vite en jouant à l’avocat du diable. Alors que l’hypothèse facile à faire ici est qu’Alicia s’éloigne triomphalement de Teddy, Riley et toutes les autres, les seules choses qui restent en mouvement sont les flammes sur leurs corps carbonisés. Parce que bon, c’est Alicia, dont les poches de sympathie sont soutenues par sa tolérance pour les conneries. Mais étant donné que nous parlons d’un culte ici, et que Teddy a déjà appris l’existence de Madison et les pépites de leur relation mère-fille, que se passe-t-il s’il gagne le carburant dont il a besoin pour attirer légitimement Alicia dans ses manières charmantes de serpent?