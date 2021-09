Comment l’hydrogène vert peut remodeler l’avenir des énergies renouvelables du pays

L’hydrogène vert peut se substituer aux ressources fortement émettrices de carbone.

Par Siddharth Rastogi,

Avec des inquiétudes sans cesse croissantes sur le changement climatique et le réchauffement climatique qui alimentent continuellement les discussions sur l’économie et l’énergie, l’énigme politique entre la réalisation de la croissance économique et la garantie de la durabilité environnementale n’a fait que s’intensifier ces dernières années. Pour une économie en développement telle que l’Inde, qui doit encore s’auto-réaliser pleinement, cette énigme est particulièrement palpable. Dans le même temps, doté d’une situation géographique favorable avec des quantités glorieuses d’ensoleillement et de vent soutenu par un soutien politique, le pays est devenu un producteur d’énergie renouvelable d’une certaine importance, se classant cinquième dans l’énergie solaire et éolienne en termes de capacité installée dans le monde.

Alors que les énergies renouvelables augmentent leur empreinte sur le paysage plus large de la politique énergétique de l’Inde, de nouveaux défis se présentent. Lorsque l’énergie renouvelable dépasse la demande, elle a le potentiel de créer le chaos sur le réseau. L’énergie conventionnelle d’origine hydraulique, thermique et nucléaire est prévisible et gérable, l’énergie renouvelable par le vent et, dans une moindre mesure, l’énergie solaire ne peut pas être bien prédite. Les producteurs d’électricité verte sont menacés de sanctions s’ils mettent un excès d’électricité sur le réseau et sont contraints de rechercher d’autres utilisations de l’excès d’électricité. Pour relever ces nouveaux défis, l’avènement de l’hydrogène vert faisant son apparition comme écosystème énergétique alternatif dans le monde ne peut être négligé. À un moment où l’Inde est en bonne voie pour respecter ses engagements de Paris pour la cause majeure du changement climatique et du réchauffement climatique, une adoption accélérée de l’hydrogène vert dans le pays peut remodeler l’avenir des énergies renouvelables de l’Inde et ainsi faciliter davantage la croissance verte.

Qu’est-ce que l’hydrogène vert ?

Contrairement à l’hydrogène traditionnel à base de combustibles fossiles, l’hydrogène vert est produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne qui, après avoir divisé les deux éléments principaux de l’eau, l’hydrogène et l’oxygène, libère l’oxygène en tant que sous-produit dans l’atmosphère. Lorsque des technologies d’électrolyse modernes telles que la membrane échangeuse de protons (PEM) sont utilisées, il n’y a plus de rejet de produits chimiques nocifs et la technologie est respectueuse de l’environnement et facile à gérer.

Comment l’Inde consomme son énergie

Le secteur industriel a été le plus gros consommateur d’énergie du pays, représentant près de 56 % de la consommation totale d’énergie finale, suivi des secteurs résidentiel, agricole, commercial et public à 31 % et du secteur des transports à 10 %. Au sein du secteur industriel, les industries les plus énergivores sont la sidérurgie avec 17 % de la consommation d’énergie industrielle, suivies de la chimie et de la pétrochimie à 4 % et de la construction à 2 %. De même pour l’électricité, la majeure partie est consommée par l’industrie à 43 %, suivie par la consommation domestique à 24 %, l’agriculture à 18 %, le commerce à 8 % et la traction et les chemins de fer à 1,5 %.

Comment l’hydrogène vert peut conduire à une consommation verte

L’industrie étant le plus gros consommateur d’énergie avec 60% provenant de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz, l’urgence de parvenir à la décarbonation de ce secteur ne peut être niée. Et l’hydrogène vert peut servir de substitut aux ressources à haute émission de carbone. Ainsi, l’acier qui consomme le maximum d’énergie industrielle ainsi que les engrais très critiques pour une économie agricole employant près de 40 % de la main-d’œuvre, sont de potentiels gros consommateurs d’hydrogène vert. Dans la production d’engrais, l’ammoniac produit à partir d’hydrogène vert remplacerait non seulement l’ammoniac à base de gaz naturel à forte intensité de carbone, mais pourrait également servir de réservoir et de transporteur d’hydrogène, ce qui a encore des implications perturbatrices pour l’industrie des engrais azotés. De même, le méthanol, principalement fabriqué à partir de méthane, un important gaz à effet de serre, et utilisé pour plusieurs articles d’usage quotidien tels que les plastiques, les peintures, les pièces automobiles et les matériaux de construction, peut également être fabriqué à partir d’hydrogène vert. Il est important de noter que le méthanol est également une source d’énergie propre pour les transports. Il est important de noter que certains secteurs tels que le camionnage longue distance, la fabrication de béton et d’acier, le transport maritime et l’aviation nécessitent nécessairement des carburants à haute densité énergétique, et sont donc difficiles à découpler des carburants fossiles. L’hydrogène vert pourrait constituer une option pour ces filières. En fait, le camionnage longue distance est l’un des moyens les plus rentables de populariser le ravitaillement en hydrogène par rapport aux véhicules de tourisme qui nécessitent un investissement beaucoup plus important dans l’infrastructure de ravitaillement dans les villes. Alors que, pour desservir le camionnage longue distance, les stations de ravitaillement en hydrogène ne peuvent avoir une population plus clairsemée que le long des principales autoroutes. Le marché du transport de poids lourds étant appelé à se développer considérablement dans les années à venir en Inde, il s’agit d’un secteur potentiel pour la consommation d’hydrogène vert. Notamment, l’hydrogène est distribué dans les véhicules sous forme de carburant gazeux ordinaire comme le GNC et, par conséquent, les véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCEV) peuvent être remplis presque aussi rapidement que les véhicules à essence par rapport aux 90 minutes à 8 heures nécessaires pour les véhicules électriques à batterie. . Vert

l’hydrogène lorsqu’il est mélangé avec du gaz naturel peut également être stocké dans les gazoducs existants pour alimenter les appareils ménagers.

Voies pour l’hydrogène vert : rester en tête de la courbe technologique est la clé

Compte tenu de la nature relativement naissante de l’hydrogène vert (par opposition à l’hydrogène gris à base de gaz naturel à forte intensité de carbone) en tant que ressource couplée aux problèmes de coûts substantiels d’acquisition et de mise en œuvre des technologies à l’heure actuelle, faisant baisser les coûts des technologies de l’hydrogène vert et l’équipement doit devenir la priorité absolue des décideurs politiques. Et cela ne peut se faire que par le biais d’investissements accrus et d’une mise à l’échelle grâce à un soutien politique aux technologies liées à la production, au transport, au stockage et à l’utilisation de l’hydrogène vert. Des politiques du côté de l’offre et de la demande, y compris des subventions et des incitations fiscales, sont nécessaires pour propulser un plus grand déploiement et une plus grande diffusion des technologies de l’hydrogène vert sur le terrain. De même que le déploiement et la mise à l’échelle d’usines et de technologies pour les batteries, l’énergie solaire, l’éolien terrestre et l’éolien offshore ont considérablement réduit leurs coûts entre 2010 et 2018 – de 84 %, 87 %, 47 % et 32 ​​% respectivement – il n’y a aucune raison pour qu’un une réalisation similaire ne peut pas être faite pour l’hydrogène vert. Il faut se rappeler que l’une des premières installations d’électrolyseurs alcalins à grande échelle au monde produisant de l’hydrogène à partir d’électricité a été installée à Nangal en 1962. Bien que la plupart des experts soient quelque peu sceptiques quant à la faisabilité immédiate du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCU ) en Inde, une étape peut certainement être franchie vers l’augmentation des capacités de la technologie d’électrolyse de l’eau. De plus, le jumelage de centrales électriques renouvelables avec des électrolyseurs et un stockage local d’hydrogène peut également être exploré.

Les vents arrière mondiaux pour l’hydrogène vert

Au niveau mondial, les investissements dans la production d’hydrogène vert devraient atteindre plus d’un milliard de dollars par an d’ici 2023. Sur fond d’investissements en plein essor, les prix des électrolyseurs ont baissé de 50 % au cours des cinq dernières années. Selon une autre estimation d’IHS Markit, au cours des cinq ou six dernières années, les coûts de production de l’hydrogène vert ont plongé de 40 % et devraient encore baisser de 40 % d’ici 2025. L’Inde doit capitaliser sur ces tendances mondiales.

Par conséquent, avec la part croissante des énergies renouvelables, le gaz naturel relativement coûteux, l’émergence de l’un des régimes tarifaires d’électricité renouvelable les plus bas au monde et l’hébergement d’un vaste réseau de gazoducs, le pays est déjà bien placé pour poursuivre un ambitieux projet d’hydrogène vert. ordre du jour. Un stimulus politique approprié avec une feuille de route cohérente pour l’avenir avec un œil sur l’intégration avec la chaîne de valeur mondiale émergente est le besoin de l’heure. La mission nationale de l’hydrogène annoncée par le gouvernement indien cette année indique qu’il existe une conviction et une confiance dans cette technologie aux plus hauts niveaux du gouvernement.

À propos de MVS Engineering et NEL Hydrogen

MVS Engineering est le premier fabricant indien de systèmes de gaz industriels pour la production sur site de gaz comme l’hydrogène, l’oxygène et l’azote. Fondée en 1977, MVS croit en des partenariats mondiaux avec des leaders technologiques pour offrir la meilleure technologie de sa catégorie avec une ingénierie indienne pour offrir des produits rentables à nos clients. En partenariat avec Proton OnSite (États-Unis), qui fait désormais partie de NEL Hydrogen, Norvège, MVS Engineering India a fourni plus de 70 électrolyseurs à hydrogène pour diverses applications industrielles à travers notre pays. NEL Hydrogen est le plus grand fabricant d’électrolyseurs au monde et en plus des systèmes de production d’hydrogène, ils ont également des systèmes de ravitaillement en hydrogène dans leur portefeuille de produits. MVS, avec NEL, a conseillé de nombreuses grandes sociétés indiennes et groupes de réflexion sur l’adoption de l’hydrogène vert et est un acteur clé de la mission hydrogène de l’Inde.

(L’auteur est le directeur exécutif de MVS Engineering. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.