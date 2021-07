Comment l’IA contribue à assurer une évaluation de crédit solide et des paiements EMI en temps opportun

La période de remboursement d’un prêt peut être de plusieurs années et chaque année supplémentaire augmente le risque.

Par Amit Das, co-fondateur et PDG de Think360.ai

La pandémie a eu un impact significatif sur la situation économique de l’Inde. L’annonce d’un nouveau plan de vaccination et la baisse du nombre de cas dans les hotspots à travers le pays indiquent cependant que l’avenir s’annonce plus radieux.

Pendant cette période critique, de nombreuses personnes se tournent vers les banques pour obtenir des prêts afin de se développer et de se stabiliser. Si l’infrastructure numérique des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC) était améliorée, les délais de traitement des demandes et les niveaux d’acceptation des prêts augmenteraient, mettant les liquidités à la disposition des personnes les plus capables de faire avancer l’économie.

Maintenant, obtenir des prêts sur les livres n’est qu’un aspect de la banque. Une fois qu’une banque a approuvé un prêt, elle doit retenir l’emprunteur jusqu’à ce qu’il s’acquitte de toutes les cotisations. C’est pourquoi les banques effectuent une vérification approfondie des antécédents financiers des emprunteurs avant de leur accorder des prêts. Ce processus est connu sous le nom de détermination de la solvabilité.

Même ainsi, la période de remboursement d’un prêt peut être de plusieurs années et chaque année supplémentaire augmente le risque. Par exemple, un emprunteur peut perdre son emploi et, par conséquent, ne pas rembourser son prêt. Lorsqu’un certain nombre de prêts font défaut, les banques se retrouvent en perte. Malgré la diligence raisonnable initiale pour assurer un risque minimum, les choses peuvent mal tourner avant que le prêt ne soit remboursé.

C’est pourquoi il existe un immense besoin de logiciels basés sur les données dans le secteur bancaire, en particulier en Inde. Même aujourd’hui, de nombreuses banques gouvernementales utilisent encore des systèmes hérités pour gérer les comptes financiers, une approche chronophage et inefficace.

Pourquoi est-il nécessaire de surveiller le remboursement des prêts en Inde ?

Selon une étude, le crédit par habitant est passé de 37 802 Rs en FY12 à Rs 73 637 en FY19. Il s’agit d’une énorme augmentation de 94,79 % en sept ans, ce qui signifie que de plus en plus d’Indiens se sentent à l’aise de contracter des prêts aujourd’hui.

De nombreuses entreprises financent des prêts sur la base de l’historique de leurs cartes de crédit, mais une grande majorité d’Indiens n’utilisent pas de cartes de crédit jusqu’à ce jour. Alors que le nombre d’utilisateurs de cartes de crédit en Inde en 2019 a atteint 52 millions, il n’y a qu’environ 3 cartes de crédit pour 100 personnes en Inde. Pour cette raison, les banques indiennes sont confrontées à un grand obstacle pour déterminer la solvabilité des clients NTC (nouveaux crédit). Cela signifie qu’ils courent le risque sérieux de prêter à un emprunteur qui pourrait faire défaut, ce qui devient une menace importante pour les revenus globaux.

C’est pourquoi le suivi du remboursement des prêts devient essentiel.

Il existe un besoin croissant d’une approche fondée sur les données dans le système de prêt. Les banques doivent adopter de nouvelles technologies et méthodes pour créer un environnement moins risqué pour le recouvrement des créances. Finalement, les institutions financières seront obligées de repenser la façon dont elles prennent leurs décisions de prêt.

Voyons quelques problèmes couramment rencontrés avec les systèmes traditionnels et comment les banques peuvent les résoudre en suivant une approche axée sur les données.

Recouvrement de créances difficile

Les NBFC et les institutions bancaires sont soumises au contrôle strict des autorités de régulation, elles doivent donc mettre en place des stratégies de recouvrement de créances pour obtenir un flux régulier de revenus. Cependant, en raison de processus manuels, les banques et les NBFC ont tendance à négliger l’élaboration de telles stratégies. En conséquence, lorsqu’un remboursement de prêt n’est pas surveillé, cela peut faire des ravages dans l’ensemble du système financier. Par conséquent, l’utilisation de données compréhensibles est la clé pour améliorer les taux de collecte.

Cela pourrait éventuellement être fait en identifiant les tendances et les anomalies de remboursement comportementales, et en mettant en œuvre une logique numérique pour développer une solution impartiale. Ces supports ont commencé à afficher une récupération plus rapide lorsque les données sont validées à partir de différentes sources de suivi des sauts pour simplifier le processus. Ils intègrent également des algorithmes de ML pour engager les clients via un contenu hyper-personnalisé et les faire avancer vers le remboursement. C’est une méthode rapide pour traiter les recouvrements de créances sans friction.

Traitement inefficace des données

Le prêt est un enjeu de big data, ce qui le rend naturellement adapté au machine learning, d’autant plus que l’enregistrement manuel des données devient insuffisant sur le long terme. Les banques collectent diverses données auprès des emprunteurs telles que le salaire, les garanties, les actifs, etc. Ces données peuvent être utilisées pour estimer la probabilité que l’emprunteur soit en mesure de rembourser le montant à temps. Mais trier une épaisse pile de papiers à chaque fois que vous voulez des informations sur lesdits emprunteurs demande du temps et de la main-d’œuvre.

Les logiciels basés sur l’IA peuvent rendre la gestion des données efficace et intuitive. Cela peut être mis en œuvre en automatisant la gestion des demandes en fonction de la consommation de ressources, en fournissant un système plus stable et plus fiable qui peut hiérarchiser les requêtes et en réduisant le contrôle manuel et la surveillance de la base de données.

Comment l’IA peut-elle transformer le système de remboursement des prêts ?

L’intelligence artificielle développe rapidement de nombreux outils technologiques qui influencent de nombreux processus à la fois. Cela étant dit, l’intégration de l’intelligence artificielle dans la structuration du remboursement des prêts peut rationaliser les processus fastidieux et améliorer considérablement l’expérience client. Cela aide en retour les banques à réduire considérablement le temps passé à automatiser les tâches administratives manuelles et répétitives ainsi qu’à réduire les dépenses de main-d’œuvre.

L’évaluation des risques

Les banques déterminent la valeur de la majorité des prêts en déterminant la probabilité que l’emprunteur puisse rembourser le prêt. La détermination de la solvabilité des particuliers est essentielle à la fois pour les banques et pour l’ensemble du secteur financier. Évaluer avec précision de grandes quantités d’informations pour une bonne évaluation des risques est beaucoup plus facile avec l’IA. Les signaux d’alerte précoce sont l’une des applications percutantes utilisées dans la gestion du risque de crédit pour identifier les entités qui sont exposées à un risque de défaut plus élevé.

Recouvrement de créances automatisé

Les outils automatisés de recouvrement de créances peuvent faciliter le recouvrement des créances pour les banques. Ils gagnent du temps en fournissant instantanément un résumé de l’historique des emprunts du client et en envoyant des rappels automatisés pour le remboursement et le suivi du prêt. Désormais, au lieu de courir après les emprunteurs, les banques peuvent se concentrer davantage sur les tâches essentielles.

Traitement correct des données

Les données sont un atout puissant pour les banques. Il peut être obtenu à partir d’un très large éventail de points de contact, tels que les sources de revenus, les habitudes d’achat et les comportements financiers globaux des clients. En utilisant un logiciel basé sur l’IA, les banques peuvent exploiter ces données pour trouver des informations cachées, fournir des intérêts de prêt équitables et comprendre l’historique des emprunteurs pour la vente croisée de produits et bien plus encore. Plus vous avez de données sur un individu, plus vous pouvez en tirer parti pour accéder à sa solvabilité.

Alertes précoces pour réduire l’impact des créances douteuses

L’analyse en temps réel d’un large éventail de points de données spécifiques aux clients peut réduire considérablement l’impact des créances douteuses sur les banques en leur permettant de prendre des mesures en fonction des signes avant-coureurs. Si une personne, par exemple, cesse de payer son loyer ou réduit considérablement ses dépenses alimentaires mensuelles, des outils basés sur les données peuvent l’identifier et alerter les banques de la possibilité d’un défaut de paiement.

Conformité réglementaire

Les prêteurs sont soumis à une surveillance stricte de la part des autorités de réglementation. Des erreurs mineures peuvent entraîner de graves répercussions. Dans de tels cas, l’IA peut vous rappeler les problèmes de conformité potentiels, ce qui peut éviter aux institutions financières de lourdes amendes et des catastrophes financières.

Conclusion

Bien que les banques procèdent à des évaluations de crédit complètes avant d’accorder des prêts, elles ne peuvent pas contrôler en permanence l’ensemble du processus, ce qui rend le suivi régulier des emprunteurs essentiel. Cela aide à évaluer quels prêts peuvent être soumis à des tensions ou lesquels peuvent être en défaut, entraînant des pertes.

Comme nous l’avons vu plus haut, l’IA peut renforcer l’évaluation de crédit d’un emprunteur en fournissant une analyse à 360 degrés de sa gestion financière globale. Cette analyse peut encore contribuer à alléger le fardeau du recouvrement des créances pour les banques en automatisant les tâches manuelles et en garantissant des paiements en temps opportun.

