Comment l’IA d’entreprise aidera à façonner les entreprises indiennes

Par Kumar Srivastava

Les entreprises indiennes ont été gravement touchées en raison des dangers de COVID-19 et des plusieurs blocages partiels et complets. Bien que notre économie soit en phase de reprise et que les marchés s’ouvrent lentement, la nouvelle normalité a eu un impact sur les capacités d’achat des clients. Comprenant le changement soudain de comportement des acheteurs, les entreprises sont maintenant plus que jamais tenues de déployer des stratégies qui résonnent avec les acheteurs et commercialisent leurs produits d’une manière qui incite les clients à faire l’achat. C’est là que l’intégration de l’IA dans l’entreprise peut jouer un rôle important pour façonner et aider les entreprises indiennes à sortir de cette crise.

Les entreprises dépendent essentiellement de deux ingrédients clés pour un succès durable ; transmission d’informations en temps opportun, rapide et sans perte et la rapidité, la véracité et l’efficacité avec lesquelles les décisions sont prises. Ces deux ingrédients sont cruciaux et essentiels pour la rentabilité, la satisfaction accrue des clients et le bonheur continu des employés. Non seulement limitées aux stratégies commerciales et commerciales, les entreprises peuvent également tirer parti de l’IA pour maximiser la valeur des opérations internes, comme les RH, les finances, et également pour augmenter l’efficacité, la valeur et la qualité des systèmes, des flux de travail et des processus.

Le succès dans le segment des entreprises dépend fortement de la prise de décisions meilleures et plus éclairées. Heureusement, malheureusement, la plupart des prises de décision dans une entreprise s’accompagnent de leurs propres défis. Dans de tels cas, une entreprise a la possibilité de se tourner vers l’IA pour l’aider à tirer parti des informations fondées sur des données qui l’aideront à cibler directement les clients définis et à s’éloigner de la méthode séculaire de stratégies à succès. Étant donné que les entreprises exploitent un signal qui n’est autrement pas disponible pour quelqu’un d’autre, cela leur donne un avantage.

L’IA d’entreprise consiste à utiliser des analyses et des signaux basés sur des données qui aideront à cartographier les résultats avant l’inclusion de la stratégie dans les entreprises. Il y a toujours beaucoup d’informations tout autour, la question est de savoir qui peut le mieux collecter, agréger et analyser ces informations le plus rapidement possible, pour obtenir cet avantage concurrentiel.

Deuxièmement, la plupart des données collectées manuellement à partir de systèmes multiples et disjoints dans une entreprise sont difficiles à combiner et à fusionner pour résoudre différents problèmes. Les entreprises doivent s’assurer que leurs données sont organisées, accessibles et interprétables.

Les données clés de l’entreprise comprennent les données client, les données d’interaction client, les données de transaction commerciale (telles que les commandes, la production et les expéditions) et les données d’opérations commerciales (telles que les journaux opérationnels, l’activité du réseau, les tickets informatiques, les tickets RH, les données financières et les données d’application) qui comprend l’accès, l’activité et la gestion des applications qui apportent directement ou indirectement de la valeur des entreprises à ses clients. Une erreur courante que font beaucoup d’entreprises est d’essayer de résoudre différents problèmes avec une seule solution. Pour créer une vue à 360 degrés de l’entreprise, des clients et de la capacité de l’entreprise à répondre à ses besoins commerciaux, ces ensembles de données disparates doivent être fusionnés pour révéler la forêt parmi les arbres. Il s’agit d’une entreprise complexe qui nécessite un niveau de maturité des données qui doit être développé dans le cadre de tout effort de transformation numérique. L’automatisation est également essentielle pour que les entreprises se transforment numériquement. La capacité de collecter automatiquement des signaux, de déterminer l’intention, le sentiment, la personnalité et le besoin, et de déplacer automatiquement les leviers des services et des systèmes d’entreprise pour répondre à la demande, au besoin ou à l’action est fondamentalement nécessaire pour qu’une entreprise soit plus agile et innovante.

Bien qu’à un stade naissant dans le monde de la technologie, de nombreuses industries à grande échelle à travers le monde ont adopté l’IA d’entreprise pour aider à mieux comprendre leurs clients et mettre en place des stratégies avec lesquelles ils résonnent. Par exemple, Mitra QSR, l’un des 50 plus grands exploitants de restaurants franchisés aux États-Unis avec plus de 200 sites KFC et Taco Bell, a récemment tiré parti de l’expertise d’Hypersonix pour déployer des solutions d’IA d’entreprise afin d’optimiser leur fonctionnement. Grâce aux solutions introduites, Mitra QSR a pu se maintenir pendant les premiers jours de verrouillage en comprenant mieux le comportement des clients, en rationalisant les options de menu et en obtenant des informations et des stratégies commerciales magasin par magasin en quelques minutes, ce qui leur a permis de les mettre en œuvre plus facilement sur temps.

Un rapport de 2020 de NASSCOM estime que l’IA et la science des données ajouteraient potentiellement 450 à 500 milliards de dollars à l’économie indienne. Les entreprises indiennes doivent accélérer leur transformation numérique pour tirer pleinement parti de l’IA et extraire de la valeur de l’application de l’IA dans leurs processus décisionnels, à la fois pour les opérations internes et externes. Ils doivent accroître leur agilité en permettant un accès sans entrave aux données, au calcul et en permettant un degré élevé d’intégration et d’automatisation. Une façon d’y parvenir est de puiser dans l’un des secteurs les plus en vogue de l’industrie du logiciel, les plateformes d’IA d’entreprise.

Avec des données infinies à extraire de l’Inde, l’apprentissage automatique stimule l’algorithme de la façon dont fonctionne l’esprit humain, fournissant des solutions presque précises aux problèmes. L’introduction de l’IA dans le segment des entreprises en Inde ainsi que des talents techniques contribuera non seulement à réduire le temps nécessaire pour identifier un plan d’action commercial et de communication approprié, mais proposera également des idées liées aux prix et aux promotions plus rapidement et avec plus de précision, rendant le la demande d’IA d’entreprise est encore plus importante pour façonner l’entreprise indienne dans le monde post-pandémique.

(L’auteur est directeur de la technologie, Hypersonix. Les opinions exprimées sont personnelles.)

