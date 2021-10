Comment libérer de l’espace dans Google Drive et Dropbox avec DaisyDisk

DaisyDisk est une application Mac populaire qui aide les utilisateurs à libérer de l’espace disque en analysant tous vos fichiers et en suggérant ceux que vous devez supprimer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que DaisyDisk prend également en charge les services cloud, afin que les utilisateurs puissent utiliser l’outil pour libérer de l’espace dans Google Drive, Dropbox et même OneDrive.

En ce qui concerne les services cloud, ils sont généralement payants et disposent d’un stockage limité, ce qui signifie que chaque mégaoctet est extrêmement précieux et ne doit pas être dépensé pour des fichiers anciens et inutiles. Comme vous pouvez vous y attendre, DaisyDisk peut vous aider avec cela.

DaisyDisk recherche des groupes de fichiers et les trie par taille, ce qui permet de se débarrasser facilement des fichiers qui occupent de l’espace et dont vous n’avez plus besoin. Tout comme lors de l’analyse des fichiers du stockage Mac, vous obtiendrez la même interface intuitive lors de l’utilisation de l’intégration avec les services cloud.

L’application fonctionne actuellement avec Google Drive, Dropbox et OneDrive, tandis que la prise en charge de plus de services cloud sera ajoutée à l’avenir.

Si vous utilisez un service de stockage cloud, DaisyDisk est capable de scanner le contenu de votre stockage directement dans le cloud, de la même manière que vous scannez un disque local. De cette façon, vous pouvez obtenir une ventilation visuelle de votre utilisation du stockage cloud, supprimer les gros fichiers inutiles et maintenir votre quota cloud dans des limites saines.

Une fois l’application téléchargée, il vous suffit de cliquer sur la flèche juste à côté du bouton « Scan Folder » pour vous connecter à vos comptes cloud. Cliquez ensuite sur le bouton « Scanner » et l’application fera le reste.

DaisyDisk est disponible sur le Mac App Store pour 9,99 $. Cependant, pour une durée limitée, vous pouvez l’acheter directement sur le site Web de DaisyDisk pour 7,99 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :