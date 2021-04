Comment libérer du stockage Mac et de l’espace caché

Au fur et à mesure que nos appareils deviennent de plus en plus performants et puissants, nos Mac se remplissent souvent plus rapidement que prévu. Suivez cinq conseils et astuces pour libérer de l’espace de stockage Mac et de l’espace caché.

Si vous souhaitez libérer rapidement de l’espace de stockage Mac, vous avez toujours la possibilité de décharger vos données sur des disques externes ou sur iCloud Drive / d’autres services cloud, mais il est souvent pratique de stocker vos informations localement directement sur votre Mac.

Il peut également y avoir des problèmes avec macOS où il semble y avoir une certaine quantité d’espace de stockage consommée par des fichiers et des dossiers cachés et il peut être difficile de découvrir ce qui se passe. Nous aborderons plusieurs options ci-dessous pour libérer de l’espace de stockage Mac et également quelques moyens de voir quels fichiers volumineux et plus se cachent sur votre machine.

Trucs et astuces pour libérer du stockage Mac et de l’espace caché

Options macOS intégrées

Finder Dans les anciennes versions de macOS, il y avait un emplacement «Tous mes fichiers» dans le Finder. Cependant, avec Big Sur, ce n’est plus là, mais il existe une option «Récents». Après avoir sélectionné Récents, vous pouvez trier vos fichiers et dossiers par taille (icône à six carrés) et commencer à supprimer les données inutiles Bien sûr, vous pouvez consulter manuellement d’autres emplacements tels que Documents, Téléchargements, etc.

À propos de ce Mac

À propos de ce Mac comprend une fonction de stockage pour voir un instantané de votre utilisation du stockage, mais il propose également des recommandations pour libérer de l’espace et plus encore.

Rendez-vous sur  → À propos de ce Mac → Stockage (onglet en haut au milieu) Cliquez sur Gérer à droite du disque dur de votre Mac La première chose que vous verrez est une liste de recommandations pour libérer de l’espace de stockage Utilisez iCloud, Vider la corbeille automatiquement, Réduire l’encombrement etc. Après avoir travaillé sur tous les recs, vous pouvez cliquer sur plus d’emplacements / applications dans la barre latérale gauche pour voir et, dans certains cas, supprimer des fichiers et des données à cet endroit (vous devrez peut-être ouvrir des applications spécifiques pour des applications comme Photos) Notamment, Apple ne donne pas accès pour supprimer les données des catégories Système et Autres ici Vous n’avez également accès qu’au lecteur interne de votre Mac ici

Creuser plus profondément pour libérer du stockage Mac

Disque Daisy

Tout en utilisant Finder et About This Mac sont utiles, mon approche préférée pour ranger les choses est avec l’analyseur de lecteur visuel Daisy Disk (9,99 $). Il fournit une interface utilisateur interactive aussi fonctionnelle que belle et vous pouvez prévisualiser et supprimer des fichiers directement dans l’application. Vous pouvez également analyser les disques externes.

Daisy Disk offre un aperçu plus approfondi de votre stockage et peut révéler des fichiers temporaires et cachés afin que vous sachiez ce qui occupe vraiment votre espace disque. Et l’interface utilisateur colorée permet de repérer rapidement et facilement les fichiers et dossiers très volumineux.

Le logiciel donne même un espace libre et un calcul gratuit + purgeable. J’utilise Daisy Disk trois à quatre fois par an, donc le prix de 9,99 $ me semble être une bonne affaire pour les avantages et les gains de temps.

Dans mon exemple ci-dessus, j’ai 30,2 Go utilisés dans l’espace caché. Il s’avère que c’est le cache pour les sauvegardes Time Machine (qui devrait prendre soin d’elle-même avant longtemps).

Nettoyer mon Mac et Sensei

Quelques autres options pratiques qui peuvent vous aider à gagner du temps en recherchant des fichiers indésirables / purgeables, en désinstallant des applications, en optimisant les performances et plus encore sont Clean My Mac X et Sensei. Ils ne vous donnent pas un analyseur de disque détaillé tout à fait comme l’interface utilisateur de Daisy Disk, mais ils offrent de nombreux utilitaires utiles, y compris la gestion du stockage.

Sensei et Clean My Mac X sont des téléchargements gratuits à vérifier avec Sensei pour 29 $ / an ou 59 $ pour une licence à vie. Clean My Mac X fonctionne 35 $ / an ou 89 $ pour une licence à vie.

