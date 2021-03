Comment libérer le porte-conteneurs géant coincé au milieu du canal de Suez? ⋆ 10z viral

À présent, vous avez tous entendu parler du porte-conteneurs géant, coincé sur le côté dans le canal de Suez et de diverses tentatives pour le déloger et le remettre à flot. Le navire s’est échoué dans le canal de Suez vers 8 heures du matin, heure locale, le mardi 23 mars, et les tentatives de le libérer jusqu’à présent ont échoué. Les experts craignent que cela ne prenne plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour débloquer le canal et rétablir le fonctionnement normal.

Le porte-conteneurs de 400 m de long EVER GIVEN a été construit en 2018 et est actuellement loué par Evergreen Marine Corp à la société japonaise Shoei Kisen Kaisha Ltd.Il naviguait actuellement sous le pavillon du Panama et était en route pour Rotterdam aux Pays-Bas. Le porte-conteneurs est plus long que la largeur du canal de Suez qui est d’environ 313 m.

Voici une image satellite du navire dans sa position actuelle bloquée.

X

🔎 Blocage du canal de Suez vu de l’espace 🛰

Pléiades haute résolution fabriquées par Airbus. image satellite prise ce matin, montrant un porte-conteneurs coincé dans le canal. pic.twitter.com/YOuz1NEXk8 – Airbus Space (@AirbusSpace) 25 mars 2021

Voici le parcours complet de EVER GIVEN; son arrêt précédent était au port de Tanjung Pelepas en Indonésie.

La photo de la première image a été prise depuis le porte-conteneurs MAERSK DENVER, qui se trouvait juste derrière EVER GIVEN. On dirait que tous les navires de cette section du canal ont maintenant été remorqués hors du canal, y compris le MAERSK DENVER, comme le montre la carte ci-dessous.

Bien sûr, de nombreux navires sont bloqués dans les embouteillages au nord et au sud du canal de Suez. Certains d’entre eux pourraient décider de réorienter leur itinéraire autour de l’Afrique.

Comment le navire s’est-il retrouvé ainsi?

La société taïwanaise www.evergreen-line.com qui exploite le navire a déclaré que «des rafales de vent de 30 nœuds ont fait dévier le porte-conteneurs de son cap, ce qui aurait conduit à l’échouement». D’autres rapports mentionnent une tempête de poussière et une faible visibilité. Un autre rapport a attribué l’accident à une panne de courant (de courant) sur le navire, comme indiqué sur le site Web de l’agent maritime GAC Egypt. Ce message a maintenant été supprimé. Comme cela est exigé pour tous les transits, il y avait deux pilotes expérimentés du canal de Suez à bord du navire. Les 25 membres d’équipage du navire (tous les membres d’équipage sont des ressortissants indiens) sont sains et saufs.

Brendan Greely sur ft.com explique l’effet de banque qui aurait pu contribuer à l’accident. Lorsqu’un navire s’approche trop près de la berge, il déplace l’eau et provoque des différentiels de pression, qui font tourner l’arrière du navire vers la berge. Les plus gros vaisseaux renforcent l’effet. Il y avait un vent fort de l’Ouest mardi matin, que le pilote a probablement compensé en se dirigeant légèrement vers la gauche, face au vent. Juste avant l’accident, le (gros gros) navire a fait une embardée à gauche, peut-être à cause d’une accalmie dans le vent. L’effet de rive s’est mis en place, le navire a tourné vers la droite et peu de temps après, il a labouré la rive droite; la poupe a continué à tourner jusqu’à ce qu’elle touche la rive gauche. J’imagine que le pilote n’a pas remarqué la rotation en raison d’une mauvaise visibilité ou n’a pas réagi assez vite.

X

Lorsque la coque se rapproche trop de la berge, la chute de pression aspire la coque vers la berge. C’est ce qu’on appelle «l’effet de banque». En eau peu profonde, comme dans le Suez, la poupe se déplace vers la rive, mais la proue s’éloigne. Le bateau tourne. / 3 pic.twitter.com/iEeuiknedG – Brendan Greeley (@bhgreeley) 25 mars 2021

Quelques images supplémentaires de l’avant du gigantesque navire échoué –

Comment renflouer le navire géant coincé?

Déloger le navire sera une tâche difficile. La section transversale du canal est comme indiqué ci-dessous – il est en forme de coin, pas en forme de U; la profondeur du canal diminue progressivement vers ses rives. EVER GIVEN mesure environ 400 m de long, 59 m de large et 15,7 m de profondeur, tandis que le canal mesure 313 m de large et 24 m de profondeur à son point le plus profond. Le canal ne mesure que 225 m de large là où la profondeur est de 11 m ou plus. La proue et la poupe du navire sont toutes deux coincées dans les berges sablonneuses en pente de chaque côté du canal.

Les excavatrices ont travaillé d’arrache-pied, dégageant une partie du sable autour de la proue bulbeuse, tandis que les remorqueurs essayaient de dégager le navire.

Mais comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous et la partie de couleur rouge du navire près de la ligne de flottaison, l’avant du navire est gravement empalé dans la rive en pente et s’est élevé de plusieurs pieds. Cela ressemble beaucoup à une baleine géante échouée. Il faudra probablement beaucoup plus que cette minuscule excavatrice et quelques remorqueurs pour desserrer le navire. Mais ça valait le coup d’essayer, jusqu’à ce que l’équipement lourd arrive.

Les experts du dragage et du transport lourd Boskalis ont envoyé une équipe ce matin sur le site et évaluent la situation.

Comme indiqué dans nos.nl/ …, le PDG Peter Berdowski a déclaré que cela pourrait prendre des jours ou des semaines pour libérer le navire car il n’est pas vraiment possible de le libérer.

Selon Berdowski, les prochaines étapes pourraient inclure l’élimination de l’eau, de l’huile et peut-être des conteneurs pour alléger la charge. Le dragage du sable autour du fond du navire serait également utile. Il a ajouté: «Mais plus le navire est sûr, plus l’opération prendra de temps. Cela peut prendre des jours, voire des semaines. Pensez également à apporter tout l’équipement dont nous avons besoin, ce n’est pas au coin de la rue. »

La marée haute dimanche et lundi, si nous attendons aussi longtemps, pourrait également nous aider.

Une opération de sauvetage similaire dans le passé

Le porte-conteneurs CSCL Indian Ocean (de taille similaire à l’EVER GIVEN, 19 100 EVP) s’est également coincé dans un banc de sable de l’Elbe, à l’approche de Hambourg, en Allemagne, le 3 février 2016. Il a fallu 6 jours pour la libérer, en bon une opération de sauvetage pendant la marée de printemps. Nécessite le déchargement de son carburant (6 000 tonnes) et de 12 remorqueurs avec une force de traction combinée de plus de 1 000 tonnes. Deux dragues Boskalis ont enlevé 65 000 mètres cubes de sédiments près du navire. Des remorqueurs de SMIT Salvage (une filiale de Boskalis), Fairmount et Kotug Offshore ont participé à l’effort de sauvetage. Les conteneurs n’ont pas été supprimés, mais cela aurait été l’étape suivante si l’opération avait échoué. www.maritime-executive.com/…

À propos des porte-conteneurs et du canal de Suez

Voici à quoi ressemble un grand porte-conteneurs. Les conteneurs standard de 20 pieds et 40 pieds sont soigneusement empilés sous et au-dessus du pont. Les conteneurs mesurent environ 8 pieds de large et 8,5 pieds de haut. L’EVER GIVEN est l’un des plus gros navires et est capable de transporter 20 388 EVP (unités équivalentes de vingt pieds (conteneurs)) d’une jauge brute de 219 079. Les conteneurs sont contrôlés en température et en humidité à la demande des clients.

La proue bulbeuse illustrée ci-dessous modifie le débit d’eau autour de la coque et aide à réduire la traînée et à augmenter le rendement énergétique, l’autonomie, la vitesse et la stabilité.

En moyenne, plus de 60 navires parcourent les 193 km de long du canal de Suez, transportant chaque jour des milliards de dollars de marchandises à travers les pays. Il faut 12 à 16 heures pour traverser le canal. Lloyd’s évalue le trafic vers l’ouest du canal à environ 5,1 milliards de dollars par jour et le trafic vers l’est à environ 4,5 milliards de dollars par jour. Environ 12% du commerce mondial total transite par le canal. Un blocage prolongé aura des répercussions économiques dans le monde entier.

Pendant que vous réfléchissez à la manière dont vous pourriez libérer ce navire, voici une vidéo fascinante d’un voyage à travers le canal de Suez en porte-conteneurs. Le lieu de l’accident EVER GIVEN se situe autour de la marque 2:43 dans la vidéo.

Voici une autre vidéo magnifiquement conçue de Jeff qui vous emmène dans un voyage plus long, y compris des arrêts pour le chargement et le déchargement dans les ports.

Il y a tout un monde en dehors de nos expériences personnelles où ces porte-conteneurs géants transportent notre nourriture, notre énergie, nos vêtements, nos meubles, nos voitures, nos iPhones et nos fournitures médicales à travers les océans, plus efficacement que jamais (oui, cela signifie moins d’emplois).

Qu’en penses-tu? Avez-vous des idées sur la façon de procéder pour déloger ce navire? Vous avez sûrement réglé une situation délicate avant 😉

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!