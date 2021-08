Comment l’idéation de contenu efficace affecte l’état d’esprit des consommateurs

L’état d’esprit des consommateurs a peut-être été modifié de façon permanente par les effets de la pandémie de COVID-19.

Par Vaibhav Sisinty

Le consommateur moderne dispose d’une pléthore d’options, obligeant les entreprises à les placer au premier plan de toutes les stratégies de croissance. Un contenu de qualité est le strict minimum attendu par les consommateurs aujourd’hui. Leur capacité d’attention diminue, ce qui oblige les entreprises à être très stratégiques dans leurs efforts de marketing. La stratégie de contenu est l’un des moyens les plus simples d’atteindre de nombreux objectifs commerciaux à la fois, de l’établissement de l’autorité et de la notoriété de la marque à la génération de leads.

L’idéation de contenu est au cœur d’une stratégie de marketing de contenu efficace. D’après mon expérience en tant que hacker de croissance à la tête d’une agence multimédia numérique, des idées innovantes présentées avec une copie de qualité ont beaucoup contribué à générer des résultats. Un contenu et une copie de qualité contribuent également à rationaliser l’expérience client, un facteur de différenciation qui est en passe de dépasser le produit et le prix.

L’importance de l’état d’esprit des consommateurs

L’état d’esprit des consommateurs a peut-être été modifié de façon permanente par les effets de la pandémie de COVID-19. Les consommateurs ont adopté les canaux numériques avec enthousiasme, devenant très à l’aise avec les achats en ligne pour une variété de produits et services allant de l’épicerie aux besoins financiers. Il semble que cela ait également réduit la fidélité à la marque, de nombreuses personnes se déclarant prêtes à essayer des alternatives.

Les consommateurs modernes sont plus conscients que jamais et il est juste de les qualifier de discernement numérique. Ils ont à portée de main toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin. Dans un passé récent, les consommateurs ont critiqué les entreprises centrées sur la marque et les campagnes sourdes pour ne pas avoir évolué avec le temps dans leur idéation de contenu.

Dans un tel paysage, attirer l’attention du consommateur nécessite d’investir dans tous les canaux qu’il fréquente. Il existe de nombreuses données sur l’essor de la consommation de contenus, le temps d’écran moyen étant devenu de 3 heures par jour. Ne pas appuyer sur la création de contenu peut être une erreur coûteuse à rectifier plus tard.

Idéation de contenu pour résonner avec les consommateurs

Les données susmentionnées contiennent de nombreuses informations intéressantes pour les entreprises intéressées à capitaliser sur le contenu. J’ai déjà parlé de l’importance du contenu et de la copie ; des ressources complètes telles que des blogs, des articles, etc. sont fournies pour le site Web de toute entreprise, qu’il s’agisse de B2B ou B2C. Le contenu vidéo est une avenue à croissance rapide et a à bien des égards plus d’impact que le texte en raison de sa nature visuelle.

En tenant compte de facteurs tels que la durée d’attention, les personnalités de l’acheteur, le niveau de notoriété, etc. l’idéation du contenu nécessite d’abord de se concentrer sur le support. Une marque doit-elle choisir des blogs, des vidéos, des influenceurs ou autre chose ? Le média doit convenir à la chaîne et au public. LinkedIn, par exemple, a été l’épine dorsale de mes efforts de génération de leads et le piratage de contenu m’a aidé à obtenir plus de 25 millions de vues de publications. Mais je ne pouvais pas m’attendre à ce que le type de contenu qui fonctionne sur LinkedIn fonctionne bien sur Instagram. J’ai dû trouver des idées différentes. Étant donné que chaque plate-forme affiche des résultats sur la base de différents paramètres et algorithmes, je m’assure de mapper des stratégies uniques en conséquence.

Pour en revenir à l’importance de l’orientation client dans la stratégie commerciale, les bonnes idées de contenu sont celles qui engagent le consommateur et correspondent à ses besoins. C’est l’art de raconter des histoires tout en répondant à l’intention du consommateur. Par conséquent, les lacunes dans leur compréhension de la marque et du produit doivent être identifiées.

Le contenu doit également être adapté à l’objectif tout en établissant un ton et une voix reconnaissable. Même le contenu à des fins de référencement doit être créé principalement en pensant aux utilisateurs humains.

Pour générer des idées, il existe de nombreux outils qui peuvent aider le bon vieux cerveau pensant. Une bonne idéation implique également de valider ces idées. C’est là que vous devez utiliser les données pertinentes pour votre secteur, sur les préférences et les préoccupations des consommateurs.

En conclusion, la meilleure façon de proposer des idées de contenu qui résonneront avec l’état d’esprit des consommateurs est de le comprendre en donnant la priorité à la voix de la recherche client. De nombreuses marques tirent parti du contenu généré par les utilisateurs pour avoir un impact, et si vous pouvez intégrer cette approche, il n’y a pas de moyen plus simple d’avoir un flux infini de contenu qui convertit.

L’auteur est un hacker de croissance et a formé plus de 40 000 personnes au cours de la dernière année

