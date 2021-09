Comment Life-Brand peut façonner la prochaine génération de femmes dirigeantes

Au cours de la dernière année, le Seismic Blog a publié plusieurs articles sur la vente sociale. Notre contenu décrit l’importance d’utiliser les médias sociaux pour créer une marque personnelle. Mais où s’arrête la marque personnelle et où commence la marque professionnelle ? Les lignes sont floues, car tout le contenu que nous aimons et partageons contribue à notre empreinte numérique.

J’ai récemment discuté avec la vice-présidente de Seismic d’Enablement, Irina Soriano. Son livre Generation Brand explore le concept de « marque de vie » et comment les jeunes femmes peuvent exploiter les médias sociaux pour créer une marque de vie qui correspond à leur objectif et fait progresser leur carrière. Découvrez notre conversation ci-dessous :

Tony Smith : Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pouvez-vous expliquer le concept de « life-brand » ?

Irina Soriano : En termes de marketing, une « marque » peut être un nom de produit ou de service, elle peut donc prendre une identité par elle-même. Lorsque nous sortons le concept d’une marque du marketing et de notre vie personnelle, nous l’appelons « marque personnelle » qui peut être définie comme un effort intentionnel pour façonner la perception du public. Cela peut signifier vous positionner en tant qu’influenceur dans un domaine particulier afin de vous démarquer de vos pairs, de gagner en crédibilité, d’avoir des avantages de carrière et d’avoir un impact plus important sur votre nombre de followers.

Le concept de marque de vie identifie une personne comme distincte des autres. La marque de vie est définie par le caractère unique d’une personne but et identité à travers leur comportement public quotidien et leur expression dans le monde réel et virtuel.

En bref, une marque de vie est l’empreinte numérique d’un individu, façonnée par la collection de contenus accessibles au public partagés par ou mettant en vedette l’individu. Cela inclut les photos, les vidéos, les enregistrements audio, les publications sur les réseaux sociaux et les déclarations ou commentaires écrits. Life-brand a sa propre vie. S’il n’est pas contrôlé par nous, il gagne en force tout au long de la vie à mesure que nous accumulons plus de contenu dans le cloud (ou sur papier, si vous avez grandi avec des appareils photo Kodak comme moi). Nous possédons tous une marque de vie. Cela peut être fort, ou cela peut être faible, mais notre marque de vie individuelle existe.

TS : Alors que vous êtes clairement « pro » des médias sociaux, dans votre livre, vous faites remarquer qu’avec un manque de sensibilisation, les médias sociaux peuvent avoir un impact négatif, en particulier sur le développement des filles et des jeunes femmes. Que devons-nous faire pour protéger la prochaine génération contre les faux pas sur les réseaux sociaux ?

IS : Obtenir une réponse à une publication sur les réseaux sociaux est comme une dépendance. Et avec la dépendance vient une accumulation de tolérance. Les filles et les jeunes femmes qui développent précocement une « addiction similaire » sont confrontées à la pression de publier des contenus plus audacieux ou controversés, même si cela dénature leur véritable identité et croyance. En réalité, ils chassent des amours pour nourrir une dépendance croissante. Peut-être que le premier post a reçu 20 likes. Au fur et à mesure que le contenu devient plus controversé, ils obtiennent peut-être 60 ou 70 likes. Cela conduit facilement à se demander, comment puis-je obtenir 100 likes ?

Comme pour toute autre dépendance, le besoin de chasser les likes doit être nourri, ce qui augmente les chances de commettre une grave erreur. Le partage de contenu plus risqué peut être mutilant la vie ou même conduire à des commentaires haineux, à des critiques et à la cyberintimidation. Le résultat est une accumulation rapide de contenu de marque de vie qui ne peut pas être corrigé ou effacé (« supprimer » sur les réseaux sociaux ne signifie pas que quelqu’un d’autre n’a pas déjà pris une capture d’écran) et une confiance en soi brisée qui pourrait avoir un impact significatif sur sa future carrière. La dépendance au like peut laisser des « cicatrices de confiance » à vie.

Pour les filles et les jeunes femmes, c’est encore plus difficile car elles sont trois fois plus susceptibles d’être exposées à la cyberintimidation que les garçons et les jeunes hommes. Le manque de confiance en soi à un jeune âge aura un impact considérable sur la vie d’une femme – au minimum, cela affectera sa capacité à mener sa carrière et à se montrer avec un niveau de confiance égal à celui de ses pairs masculins lorsqu’il est temps de gravir les échelons de la carrière échelle.

TS : Comment une marque de vie maîtrisée ouvre-t-elle la porte à des opportunités de carrière pour les femmes ?

IS : Une marque de vie contrôlée se compose de deux éléments : votre identité et le but que vous avez choisi dans la vie. L’identité dans le contexte de la marque de vie est définie comme le résumé de votre comportement et de votre langage affiché sur les réseaux sociaux ou dans le monde réel, tandis que le but peut être découvert à travers une passion, une idée, votre profession ou votre expertise, et un intérêt ou un passe-temps que vous poursuivre.

Voix de la marque Life, tirée de Generation Brand.

Construire une marque de vie contrôlée avec un objectif et une identité alignés vous permet d’avoir un impact actif sur votre communauté de médias sociaux directe, ainsi que d’inspirer les autres à suivre votre exemple et à soutenir l’objectif que vous avez choisi.

Alors que de plus en plus de personnes, en particulier les femmes d’affaires, contrôlent leur marque de vie, le paysage des médias sociaux évoluera lentement vers une communauté de puissants modèles de marque de vie. Les filles et les femmes de tous âges pourront grandir dans un monde de médias sociaux d’encouragement, d’amour-propre et de promotion, ainsi que de positivité. Cela motivera également d’autres filles et jeunes femmes à trouver leur raison d’être.

Enfin, cela renforcera la confiance précoce des adolescents et des jeunes adultes, en particulier des femmes, qui soutiennent l’objectif qu’ils ont choisi et comprennent les conséquences de la publication de contenu non intentionnel ou non conforme à leur identité. Une confiance précoce est essentielle pour que les jeunes femmes se positionnent comme se sentant égales à leurs pairs masculins une fois qu’elles entrent sur le marché du travail.

TS : Comment la prochaine génération peut-elle tirer parti des médias sociaux pour développer un leadership précoce et façonner son chemin vers les niveaux de leadership et de direction ?

IS : En plus de leur permettre de développer la conscience de soi et la confiance en soi, qui sont deux traits essentiels pour un leader, le contrôle de leur marque de vie via les médias sociaux permet également à la prochaine génération de développer un autre ensemble de compétences uniques. Lorsque la marque de vie n’est pas contrôlée, les compétences en leadership sont généralement acquises sur le lieu de travail au cours de la carrière. McKinsey et Lean In ont défini le principal défi pour combler l’écart entre les sexes sur le lieu de travail comme « l’échelon brisé », un goulot d’étranglement dans le pipeline de talents féminins dès la première étape vers les rôles de gestionnaire. Beaucoup plus d’hommes sont placés dans ces postes, ce qui réduit la population de femmes dans la population active à mesure qu’elles évoluent vers des postes de direction et, éventuellement, des postes de niveau C. Cette situation diminue la capacité des femmes à développer des compétences essentielles en gestion et en leadership au début de leur carrière, ce qui peut considérablement ralentir leur développement professionnel et leurs chances d’avancer sur le lieu de travail.

Life-brand donne à la prochaine génération, en particulier aux jeunes femmes, la possibilité de développer très tôt des compétences en leadership et de les démontrer sur le lieu de travail, avant même d’occuper des postes de direction.

Contrôler la marque de vie nous enseigne les compétences de leadership cruciales suivantes :

● Intégrité et engagement

● Établissement de relations

● Compétences d’influence

● Compétences en communication

TS : Quels conseils donneriez-vous à une jeune femme qui débute sa carrière ?

IS : J’ai entendu maintes fois, tout au long de ma carrière, que je devais prendre la parole, prendre des risques, me créer des opportunités, demander ce que je veux, etc. La liste s’allongeait encore et encore. Je suis globalement d’accord avec tout ce qui m’a été suggéré. Ces choses ne vous donneront pas seulement l’air et l’air plus confiant, mais elles finiront également par vous inculquer une véritable confiance en vous et une confiance en vous tout au long de votre vie et de votre carrière. Certaines femmes pourraient être plus enclines à faire ces choses ; certains ont peut-être eu des expériences précoces qui les ont rendus plus confiants et moins effrayés d’y aller (moi y compris). Mais tout le monde n’a pas cette chance.

« Parler » peut être une tentative de toute une vie pour élever la voix, si la personne est introvertie, a peur de parler en public ou n’a pas été élevée dans un environnement qui encourage les jeunes femmes à s’exprimer. « Vous devriez », « vous devez » et « vous devez » n’enseignent pas aux jeunes femmes comment développer leur confiance en elles-mêmes, comment se sentir à l’aise avec l’autopromotion et comment développer des compétences en leadership dès leur plus jeune âge ; quel que soit l’environnement dans lequel ils grandissent.

Mon conseil est de vous procurer une copie de Generation Brand, de commencer à remplir le kit de lancement de la marque de vie et de contrôler votre marque de vie à partir d’AUJOURD’HUI. Quel que soit votre âge, votre parcours scolaire ou professionnel, quel que soit votre éducation ou votre environnement, prendre le contrôle de votre marque de vie vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie et de votre carrière tout en ayant un impact positif sur les autres autour de vous.