Comment Lil Wayne a décidé de réaffirmer sa suprématie du hip-hop

La quatrième entrée dans Lil WayneLa série ‘Tha Carter’ est arrivée après une période de superstar, d’emprisonnement et d’expérimentation. Beaucoup de choses reposaient sur la suite du rappeur le plus célèbre au monde à son plus gros album de tous les temps.

Le battage médiatique pour Tha Carter IV de Lil Wayne a commencé dès que Le Carter III chuté. Probablement même avant. C3 a établi Lil Wayne comme le plus grand rappeur du monde. Les ventes de la première semaine de l’album ne seraient pas dépassées par un autre album de rap, et il s’écoulerait près d’une décennie avant que quiconque ne s’en rapproche. Dans un autre monde, Wayne aurait pu passer de C3 à C4 non seulement comme le plus grand rappeur, mais aussi comme l’une des personnes les plus puissantes du divertissement. Au lieu de cela, Tha Carter IV est sorti plus de trois ans plus tard, le 29 août 2011, après 2 autres albums studio, 2 mixtapes et une peine de prison.

Écoutez l’édition élargie du 10e anniversaire de Tha Carter IV sur Apple Music et Spotify.

Tha Carter IV frappe le sol en courant presque immédiatement. Comme son prédécesseur, l’album s’ouvre sur quatre pistes frénétiques de Wayne se frappant le cul, puis fait une embardée sur la cinquième piste et devient une sorte de sac à main par la suite. “Blunt Blowin”, “MegaMan” et “6 Foot 7 Foot” sont les morceaux les plus célèbres, mais même d’après l’intro de l’album, il est clair que Wayne l’a toujours. Sa production n’a jamais vraiment ralenti, mais après le passage des Rikers, Tha Carter IV s’est senti un peu comme un terrain d’essai.

Le cinquième morceau de C4, “Nightmares of the Bottom”, était célèbre avant sa sortie alimentée par le battage médiatique créé pour l’apparition de Wayne sur MTV est débranché. L’une des meilleures parties de l’album est qu’il ressemble vraiment à une série, en particulier à la suite de Tha Carter III. Il y a des moments tout au long de l’album qui semblent parallèles à son prédécesseur. « Président Carter » est un clin d’œil à « M. Carter » et « Dr. Carter », tandis que « 6 Foot 7 Foot » est plus ou moins une suite directe de « A Milli », non seulement à cause du flow de Wayne et du rythme du Bangladesh, mais surtout à cause d’un long métrage de Cory Gunz – célèbre extrait de la version de l’album de “Un milli.”

T-Pain et Busta Rhymes reviennent après leurs apparitions sur C3 tandis que “John” avec Rick Ross et “She Will” avec Canard se sentir comme une reconnaissance du succès que ces deux-là ont eu depuis la sortie de Tha Carter III. Wayne entre dans leurs mondes autant qu’ils sont les siens. “John” est essentiellement une version améliorée de “I’m Not a Star” de Ross et “She Will” (avec un rythme T-Minus) sonne comme de Drake’s Prends soin séances. Jadakiss, Bun B, Nas et Shyne semblent également clôturer l’album, des piliers de tous les coins du rap viennent donner à Wayne le sceau d’approbation dans ce qui ressemble à un tour de victoire.

Tha Carter IV revendique le travail d’autres producteurs de l’âge d’or C3 de Wayne, notamment Infamous, Cool & Dre, StreetRunner, mais cela ressemblait toujours à un compte avec le paysage changeant du hip-hop. De nombreux producteurs de l’ère C3 avec lesquels Wayne a travaillé au cours des premières sessions de C4 se sont retrouvés sur I Am Not a Human Being, qui a été publié quelques mois avant la fin de la peine de Wayne. IANAHB a été un succès, mais un peu un centre d’échange et une vitrine pour d’autres artistes de Young Money, ce qui a donné l’impression d’être un album à faible enjeu, tandis que Tha Carter IV allait être un nouveau départ.

Le paysage changeant du rap, alors qu’il a commencé à se mêler davantage à la pop, puis à l’électronique, n’est qu’un peu évident si vous écoutez Tha Carter III et Tha Carter IV seuls. Mais regardez la différence entre les chansons que Wayne a rappé sur No Ceilings par rapport à Sorry 4 the Wait – l’une sortie juste avant son séjour en prison et l’autre quelques mois après. D’un côté, il domine tous les hits radio de la journée, et de l’autre, il affronte une nouvelle classe de concurrents qui ont surfé sur sa vague. Lorsque Tha Carter III est sorti, Wayne était l’un des seuls rappeurs à utiliser la puissance d’Internet, mais à la sortie de Tha Carter IV, il rappait sur “Gucci Gucci”, une chanson que certaines personnes considéraient comme un mème, et obtenant un Lil B sur une instrumentale de Wake Flocka.

“How To Love” est loin du même gars qui a sorti “Lollipop”, mais Tha Carter IV a également vu Wayne grandir. La coupe R&B est l’une des meilleures coupes de l’album, en particulier sur la seconde moitié du LP. C’est très post-808s, post-Bieber, et peut-être plus important encore, post-Rebirth. Il est presque impossible de parler de Tha Carter IV sans au moins mentionner Renaissance, l’album aux influences rock de Wayne sorti en janvier 2010.

À un moment donné, les albums ont été mentionnés comme étant emballés ensemble, puis comme un triple album avec We Are Young Money avant qu’il ne soit déterminé que les trois albums seraient publiés en tant que projets séparés. Et tandis que “How To Love” est plus doux et plus acoustique que tout sur Rebirth, cela ressemble certainement à une extension de cette expérience. Étonnamment, ce changement stylistique n’a pas davantage imprégné Tha Carter IV, surtout maintenant que nous savons à quel point Rebirth a fini par être influent pour la génération suivante.

Alors qu’il faudrait beaucoup de temps avant un autre album de Carter, la quatrième entrée de la série la plus prolifique de Wayne l’a établi non seulement comme un vétéran, mais aussi comme le plus jeune homme d’État du hip-hop. Il avait le respect des vétérans plus âgés que lui et des quelques pairs qu’il pouvait considérer comme une compétition. Il aidait les nouveaux artistes à devenir des superstars à part entière. Il n’avait pas encore 30 ans et Tha Carter IV était sa neuvième sortie en studio parmi une multitude de projets officiels et autres. Il avait maintenant passé une demi-décennie ou plus sur le trône du rap et Wayne n’allait nulle part.

Le 10e anniversaire de Tha Carter IV comprend l’ajout de trois morceaux bonus, dont “Up Up And Away”, feat “NovaCane”. Kevin Rudolf et “I Got Some Money On Me” feat. Homme-oiseau.

