Comment limiter ce qu’un tout-petit peut faire lorsque vous lui confiez votre iPhone ou iPad

Comment réinitialiser ou forcer le redémarrage de tous les modèles d’iPhone 13

Les iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max d’Apple sont disponibles dans les mêmes tailles que la série iPhone 12 de l’année dernière, et ils partagent les mêmes éléments de conception avec les modèles 2020 d’Apple, tels qu’un design tout écran et aucun Bouton home sur le devant. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un appareil avec un bouton Accueil, continuez à lire pour savoir comment allumer et éteindre, forcer un redémarrage, entrez…