Comment l’immigration pourrait résoudre le problème de la croissance démographique américaine

Les résultats du recensement de 2020 sont un signe d’avertissement que l’Amérique est sur la voie d’une lente croissance démographique.

Les économistes conviennent largement que la croissance démographique alimente la croissance économique dans les pays riches. Mais les chiffres du recensement récemment publiés montrent que la population américaine n’a augmenté que de 7,4%, soit 331,5 millions de personnes, entre 2010 et 2020 – le taux le plus bas depuis les années 1930. Les projections suggèrent que, à moins que les tendances actuelles ne changent, ces chiffres pourraient continuer à diminuer considérablement au cours des deux à trois prochaines décennies, la population augmentant d’à peine 78 millions d’ici 2060.

Certaines régions des États-Unis commencent déjà à subir certains des inconvénients du ralentissement ou du déclin de la population: la réduction des assiettes fiscales dans les zones rurales a rendu plus difficile pour les budgets gouvernementaux de soutenir les services essentiels, tels que les infrastructures et les écoles publiques. À mesure que la croissance démographique ralentira, la pression en faveur des coupes augmentera probablement. Pendant ce temps, la population actuelle continuera de vieillir; d’ici 2030, le Bureau du recensement estime qu’un résident américain sur cinq aura atteint l’âge de la retraite.

«La lenteur de la croissance démographique, du moins aux États-Unis et dans de nombreux autres pays développés, deviendra un grave problème de dépendance à l’âge», a déclaré William Frey, chercheur principal au programme de politique métropolitaine de la Brooking Institution. «Cela met une pression considérable sur le reste de la population.»

Les décideurs politiques peuvent inverser la situation de différentes manières – l’administration Biden a plaidé pour des politiques favorables à la famille qui pourraient permettre aux Américains d’avoir plus d’enfants plus facilement. Mais cela ne suffira pas à combler l’écart grandissant du nombre d’adultes en âge de travailler capables de soutenir une population vieillissante de baby-boomers.

Cela laisse l’immigration, qui a historiquement isolé les États-Unis du déclin de la population et représente une sorte de robinet que les États-Unis peuvent ouvrir et fermer. Au cours de la prochaine décennie, il est appelé à devenir le principal moteur de la croissance démographique pour la première fois dans l’histoire des États-Unis. La question est maintenant de savoir exactement combien d’immigration supplémentaire pourrait être nécessaire pour accélérer la croissance démographique – et si les décideurs américains peuvent réellement surmonter leurs divergences politiques sur la question pour en faire un outil efficace.

«L’immigration est l’un des moyens les plus réalisables et les plus rationnels pour aider à relever ce défi et nous savons qu’elle aura un impact vraiment significatif», a déclaré Danilo Zak, associé principal en politique et plaidoyer pour le Forum national sur l’immigration.

L’immigration est le moyen le plus simple d’augmenter la croissance démographique

Les États-Unis peuvent accroître la croissance démographique globale de deux manières principales: en encourageant les gens à avoir plus d’enfants ou en augmentant les niveaux d’immigration.

À elles seules, les politiques pro-natalistes ont historiquement échoué à augmenter les taux de natalité dans le genre de nombres qui seraient nécessaires pour empêcher une croissance démographique stagnante. À l’échelle internationale, des recherches ont montré que les allocations familiales ont entraîné de légères et de courte durée dans les taux de natalité. De 2007 à 2010, l’Espagne avait une allocation pour enfant qui a conduit à une augmentation temporaire de 3 pour cent des taux de natalité, mais c’était principalement parce que plus de gens ont décidé d’avoir des enfants plus tôt plutôt que d’en avoir plus. Après la révocation de l’allocation, le taux de natalité a diminué de 6 pour cent.

Le président Biden a proposé son plan pour les familles américaines de 1,8 billion de dollars, qui plafonnerait les paiements de garde d’enfants pour les parents gagnant jusqu’à 1,5 fois le revenu médian de leur État, garantirait 12 semaines de congé parental payé et maintiendrait un nouveau crédit d’impôt pour enfants amélioré pour quatre autres. ans – le genre de politiques qui pourraient faciliter la tâche des familles pour avoir des enfants. Mais même ainsi, les États-Unis ne connaîtront probablement pas le genre de baby-boom des années 50 et 60, alors que la population était globalement très jeune et qu’un pourcentage élevé de femmes étaient en âge de procréer.

«Les politiques favorables à la famille sont importantes, mais il s’est avéré assez difficile d’amener les gens à avoir plus d’enfants quand ils ne le veulent pas», a déclaré Zak.

L’immigration est un moteur beaucoup plus fiable de la croissance démographique. L’âge moyen des immigrants nouvellement arrivés est de 31 ans, soit plus de sept ans de moins que l’Américain médian, ce qui signifie qu’ils pourraient aider à remplacer une main-d’œuvre vieillissante. Ils sont également plus entreprenants, ce qui encourage le dynamisme économique, et sont plus susceptibles de travailler dans des industries essentielles, telles que les soins de santé, les transports, la construction, l’agriculture et la transformation des aliments.

Les immigrants peuvent également aider à éviter les déclins de la population régionale. Les immigrants sont plus susceptibles de s’installer dans des régions où vivent déjà des populations nées à l’étranger, qui sont généralement de grandes régions métropolitaines qui ont perdu de la population ces dernières années. Frey a découvert dans un rapport de 2019 que, sur les 91 grandes régions métropolitaines qui ont gagné en population depuis le début de la décennie, 15 auraient en fait perdu de la population sans l’immigration, y compris New York, Chicago, Detroit et Philadelphie. Dans 11 autres grandes régions métropolitaines, l’immigration représentait plus de la moitié de la croissance de leur population.

Les réfugiés sont également plus susceptibles de s’installer dans des centres de population moins denses où les coûts de logement sont plus bas, ce qui redynamise peut-être près de 35% des comtés ruraux des États-Unis qui ont subi une perte de population importante au cours des dernières décennies.

Augmenter les niveaux d’immigration ne nécessiterait pas nécessairement une réimagination majeure du système d’immigration américain, bien que cela puisse offrir plus de flexibilité pour réévaluer périodiquement les niveaux d’immigration – cela pourrait être accompli en augmentant simplement les plafonds sur les formes existantes de visas et de cartes vertes.

«L’immigration légale n’est pas quelque chose qui a été beaucoup discuté», a déclaré Frey. «J’espère … que ces chiffres du recensement forceront les gens à penser à être plus sérieux à ce sujet.»

Cependant, pour vraiment profiter des avantages d’une immigration accrue, les États-Unis devraient veiller à ce que les immigrants aient la capacité de s’intégrer, ce qu’ils ont fait avec succès dans le passé. Les immigrants aux États-Unis ont déjà un taux d’emploi et un taux de participation au travail plus élevés que les citoyens nés dans le pays, et les enfants d’immigrants ont tendance à avoir un niveau de scolarité égal ou supérieur au niveau d’éducation des enfants nés aux États-Unis comparables.

Ces dernières années, les États et les villes ont adopté une mosaïque de politiques pour promouvoir l’intégration des immigrants, y compris des programmes conçus pour offrir des cours d’anglais, une scolarité et une formation professionnelle; ressources pour démarrer des entreprises; et l’accès à la citoyenneté. Mais Biden a rétabli un groupe de travail de l’ère Obama sur les nouveaux américains pour élargir le rôle du gouvernement fédéral dans de telles initiatives.

«Nous devons trouver comment donner à ces jeunes des chances de réussite», a déclaré Frey.

Certains chercheurs disent que l’Amérique doit augmenter les niveaux d’immigration de plus d’un tiers

Il est difficile d’estimer combien d’immigrants supplémentaires les États-Unis devraient accepter chaque année pour inverser leur tendance à la faible croissance démographique. Dans l’histoire récente, avant que le président Donald Trump ne mette en œuvre des politiques limitant l’immigration et que les voyages dans le monde ne se soient en grande partie arrêtés pendant la pandémie, les États-Unis ont généralement admis plus d’un million d’immigrants par an. Mais dans ce scénario, les projections du recensement indiquent que les États-Unis connaîtront moins de la moitié de la croissance démographique entre 2020 et 2060 par rapport aux 40 années précédentes.

Certains ont soutenu que les États-Unis devraient essayer de fixer leurs niveaux d’immigration à un niveau égal à leur taux d’immigration par habitant historique ou aux taux d’immigration par habitant de pays comparables, comme l’Australie ou le Canada. D’autres ont fait valoir que les États-Unis ne devraient pas du tout fixer les niveaux d’immigration et laisser le marché décider du nombre de personnes nécessaires pour répondre aux besoins des employeurs.

Mais Zak a déclaré que toutes ces méthodes semblent quelque peu arbitraires et peu susceptibles d’inciter les membres du Congrès à agir. Dans ses recherches avec le président et chef de la direction du Forum national de l’immigration, Ali Noorani, il soutient que les États-Unis devraient augmenter les niveaux d’immigration nette d’au moins 37%, soit environ 370 000 immigrants supplémentaires par an, pour éviter un «déficit démographique» dû à une faible population. croissance.

Selon eux, ce nombre d’immigrants maintiendrait l’actuel «ratio de dépendance à la vieillesse» (OADR), qui correspond au nombre de personnes âgées de 16 et 64 ans par personne de plus de 65 ans – essentiellement, le nombre de travailleurs disponibles pour subvenir aux besoins d’une personne retraitée. . Il est généralement considéré comme un bon indicateur de la santé démographique d’un pays.

Aujourd’hui, le ratio des États-Unis est de 3,5, contre 5,4 en 2005 et 6,4 en 1965. En comparaison, le Japon a un OADR de 2,1, le plus bas du monde, et s’efforce de renforcer la viabilité des services de base pour sa population vieillissante, tels que pensions publiques, soins de santé et systèmes de soins de longue durée.

Le simple maintien du ratio actuel des États-Unis peut ne pas suffire à éviter les problèmes associés au vieillissement de la population. Mais il fournit une référence préliminaire pour les membres du Congrès, qui, dans un monde idéal, réévalueraient les niveaux d’immigration toutes les quelques années. (La dernière fois que les États-Unis ont augmenté de manière significative les niveaux d’immigration légale, c’était avec la loi de réforme de l’immigration de l’ère Reagan de 1986.)

“Quand nous parlons de maintenir l’OADR actuel, c’est un jugement conservateur, espérant au moins arrêter l’hémorragie”, a déclaré Zak. «Nous le considérons comme un objectif initial, plutôt que comme un plafond. Nous ne voulons pas que les choses empirent de manière significative. »

L’Amérique a besoin de toutes sortes d’immigrants – pas seulement de travailleurs

L’Amérique n’a pas nécessairement besoin d’être pointilleuse en ce qui concerne les types d’immigrants qu’elle cherche à accueillir.

Les États-Unis pourraient avoir besoin de plus de travailleurs pour aider à combler les pénuries de main-d’œuvre croissantes associées au déclin démographique, ainsi que de plus d’immigrants parrainés par les membres de leur famille pour s’assurer que les populations immigrées se sentent à l’aise de s’enraciner aux États-Unis et d’avoir des enfants. Les enfants d’immigrants seront un moteur majeur de la croissance démographique à long terme.

Mais les immigrants en général, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, ont l’avantage d’augmenter la population dans les zones rurales qui subissent le plus gros des effets du déclin démographique.

«Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins démographiques, cela doit vraiment mettre l’accent sur tous les types d’immigrants et la valeur qu’ils apportent tous au pays et pour nous aider à relever les défis démographiques auxquels nous sommes confrontés», a déclaré Zak.

Mais les États-Unis pourraient également adopter une approche plus ciblée en s’attaquant aux pénuries de main-d’œuvre existantes dans des secteurs tels que les soins de santé à domicile, l’hôtellerie, le transport et la construction.

Le ministère du Travail a une liste de professions en pénurie, ce qui permet aux employeurs d’amener plus facilement des immigrants aux États-Unis pour combler ces emplois, mais elle n’a pas été mise à jour depuis de nombreuses années. À l’heure actuelle, seuls les physiothérapeutes, les infirmières et les artistes et scientifiques ayant des «capacités exceptionnelles» sont considérés comme des professions en pénurie.

«Nous devons faire un travail encore meilleur pour déterminer où seront nos pénuries de main-d’œuvre dans les années à venir», a déclaré Zak.

Les États-Unis peuvent combler ces pénuries avec une gamme de programmes de visa flexibles. Les législateurs ont déjà envisagé la création d’un visa basé sur l’État qui permettrait aux États de sélectionner les types d’immigrants qu’ils accepteront en fonction de leurs besoins de main-d’œuvre spécifiques. John Curtis (R‐ UT), avec la bénédiction du républicain d’alors de l’Utah. Gary Herbert, a présenté un projet de loi connexe en 2019 en vertu duquel chaque État obtiendrait en moyenne 10000 visas par an et serait en mesure de déterminer combien de temps ils duraient et à quelle fréquence ils pourraient être renouvelés.

Mais les États-Unis pourraient également rechercher des solutions politiques à l’étranger: des pays riches comme l’Australie ont adopté des visas pour les immigrants qui peuvent combler les pénuries de main-d’œuvre nationales, et le Canada a créé son programme des candidats des provinces pour encourager l’immigration dans les provinces qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre.

Ces types d’augmentation de la nouvelle immigration légale peuvent être utilisés en tandem avec des programmes visant à légaliser les quelque 11 millions d’immigrants sans papiers qui vivent déjà aux États-Unis. Des chercheurs de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie ont constaté que les dispositions de la proposition globale de réforme de l’immigration de Biden accordant un statut juridique aux immigrants sans papiers augmenteraient la taille de la population américaine de plus de 4% d’ici 2050. En effet, cela réduirait leur probabilité de émigrer et augmenter leur taux de natalité.

“Il ne fait aucun doute que nous devrions poursuivre toutes ces idées pour nous aider à répondre à ce qui est vraiment l’un des défis les plus urgents auxquels le pays sera confronté au cours des prochaines décennies”, a déclaré Zak.