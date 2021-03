Comment l’immobilier s’est comporté pendant la pandémie

L’immobilier résidentiel a étonnamment bien performé au cours de la dernière année, non seulement lors de la chute boursière de février-mars dernier, mais aussi par la suite.

Est-il inhabituel pour cette classe d’actifs de bien performer? C’est une question importante qui mérite d’être posée ce mois-ci, le premier anniversaire du blocage économique et du marché baissier induits par la pandémie.

C’est important pour une autre raison également: l’immobilier représente l’un des plus gros éléments de la valeur nette des ménages américains, sinon le plus important. La performance de l’immobilier résidentiel est donc d’une importance cruciale lorsque le marché boursier plonge.

Au cours du premier trimestre de l’année dernière, au cours duquel le S&P 500 SPX,

+ 0,18%

a perdu plus de 20%, l’indice national des prix des maisons Case-Shiller aux États-Unis a augmenté de 1,4%. Contrairement aux obligations, qui ont également augmenté pendant ce marché baissier mais qui ont connu des difficultés depuis, l’indice Case-Shiller a continué de progresser. Sa dernière lecture est de 8,9% supérieure à son niveau à la fin du premier trimestre de l’année dernière.

La progression lente et régulière de l’indice à la hausse au cours de la dernière décennie est représentée dans le graphique ci-joint. La volatilité du S&P 500 est près de six fois supérieure à celle de l’indice Case-Shiller (telle que mesurée par les écarts-types de leurs rendements mensuels). Certes, une partie de cette plus grande volatilité est due à la façon dont l’indice Case-Shiller est construit; la lecture de chaque mois reflète une moyenne mobile sur trois mois des valeurs brutes de l’indice. Si je devais calculer la volatilité du S&P 500 en utilisant la même approche de moyenne mobile, sa volatilité ne serait «que» trois fois supérieure à celle de l’indice Case-Shiller.

Mieux encore, du point de vue de l’allocation d’actifs, le coefficient de corrélation entre l’indice Case-Shiller et le S&P 500 est proche de zéro.

Pour découvrir à quel point l’expérience de la dernière décennie a été inhabituelle, j’ai analysé l’indice Case-Shiller US National Home Price dès que des données mensuelles sont disponibles (au début des années 1950). J’ai mesuré la performance de cet indice dans chaque marché baissier des actions américaines depuis lors qui apparaît dans le calendrier maintenu par Ned Davis Research. Si nous ignorons un marché baissier dans lequel l’indice a chuté d’un montant infime (0,4%), il a gagné sur chacun de ces marchés baissiers, sauf un.

Cette seule exception était une doozy, cependant: je fais référence, bien sûr, à la grande récession de 2007-2009. De son plus haut de 2006 à son plus bas de 2012, l’indice Case-Shiller a chuté de 27%.

La question à 64 000 $, compte tenu de cette histoire, est de savoir si la performance de l’immobilier dans la Grande Récession est l’exception plutôt que la règle. Robert Shiller, le professeur de finance de Yale et lauréat du prix Nobel qui est co-créateur de cet indice des prix des logements, pense que c’est le cas.

Dans une interview à la suite de la crise financière, Shiller m’a dit qu’il pensait que la mauvaise performance de l’immobilier en 2007-2009 était un événement anormal, car historiquement «il y a étonnamment peu de relation» entre les prix des maisons et le marché boursier. Il ne s’attendait donc pas à ce que «dans le prochain marché boursier baissier [will] être quelque chose d’inhabituel qui se passe sur le marché du logement. »

Sa prédiction était certainement vraie sur le marché baissier de l’année dernière. Un e-mail récent adressé à Shiller pour obtenir ses pensées actuelles n’a pas été immédiatement répondu.

L’histoire suggère donc que l’immobilier résidentiel constituera une bonne couverture lors du prochain marché baissier des actions. Cependant, il y a de fortes chances que vous ne mettiez pas cette leçon en pratique dans votre portefeuille de retraite. C’est parce que nous avons tendance à accorder une attention excessive au passé récent, une tendance connue sous le nom de «biais de récence». Et cette tendance est particulièrement forte lorsque ce passé récent est aussi traumatisant que le ralentissement de 2007-2009.

À moins que vous ne croyiez que le monde a changé de manière fondamentale, faisant de l’expérience 2007-2009 la règle plutôt que l’exception, vous ne devriez pas sous-pondérer l’immobilier dans votre portefeuille de retraite.

Si vous décidez d’augmenter votre allocation à l’immobilier, votre prochain défi est de savoir comment le faire. Dans la plupart des cas, bien sûr, nos investissements immobiliers sont dans notre résidence ou dans une autre maison individuelle, et leur performance sera fonction d’une multitude de facteurs idiosyncratiques en plus d’une moyenne de prix nationale comme l’indice Case-Shiller.

Il est probablement plus facile de dire ce qu’il ne faut pas faire. Pour commencer, notez attentivement que les résultats historiques présentés ici reflètent l’immobilier résidentiel. L’immobilier commercial est une marmite de poisson entièrement différente, comme nous l’avons vu au cours de l’année dernière, alors que le mouvement du travail à domicile a infligé des pertes horribles à ce secteur. La plupart des fiducies de placement immobilier cotées en bourse investissent massivement dans l’immobilier commercial, et il en va de même pour les fonds négociés en bourse qui se concentrent sur l’immobilier.

En fait, je n’ai trouvé aucun REIT ou FNB immobilier dont les rendements sont significativement corrélés à l’indice Case-Shiller US National Home Price. Cela ne signifie pas que vous devriez automatiquement éviter ces FPI et FNB. Mais vous ne pouvez pas justifier de le faire sur la base de l’historique présenté dans cette chronique.

Futurs de Case-Shiller?

Une façon d’investir directement dans la classe d’actifs de l’immobilier résidentiel consiste à acheter l’un des contrats à terme sur le CME qui sont comparés à l’indice Case-Shiller US National Home Price. Notez bien, cependant, que le marché de ces contrats est extrêmement mince. Pour cette raison, leurs prix peuvent présenter une forte volatilité à court terme liée davantage à la présence ou à l’absence d’offres ou d’offres qu’à la performance de l’indice Case-Shiller lui-même.

Par exemple, à la fin du premier trimestre de l’année dernière, le contrat au comptant du contrat à terme Case-Shiller s’échangeait à 232,80 et à la fin de mai à 233. Mais en avril, le contrat est tombé à 210 avant de rebondir tout aussi rapidement. à l’endroit où il était avant. Cette volatilité était probablement due plus à l’illiquidité du marché qu’à autre chose.

Une autre limite à l’investissement dans les contrats à terme Case-Shiller: le contrat à l’échéance la plus longue est à seulement cinq ans. Et, étant donné l’illiquidité du marché pour ces contrats à terme, vous supportez le risque non négligeable de devoir transformer un contrat venant à échéance en un contrat ultérieur à des prix défavorables.

Au minimum, si vous envisagez même le marché à terme pour établir votre exposition à l’immobilier résidentiel, assurez-vous de consulter un conseiller qualifié.

Ta maison

Sinon, votre meilleure option d’investissement immobilier résidentiel semble être votre maison ou d’autres propriétés individuelles. Sachez simplement que vous encourrez inévitablement beaucoup de risques idiosyncratiques avec ces investissements. Néanmoins, l’historique de l’indice Case-Shiller suggère que vous devriez au moins envisager de courir ce risque.

Notez que cette discussion ne tient pas compte des impôts ou de tout autre facteur de planification successorale et financière. Comme toujours, consultez un conseiller financier qualifié avant d’effectuer des changements importants.

Mark Hulbert est un contributeur régulier à MarketWatch. Son Hulbert Ratings suit les bulletins d’information sur l’investissement qui paient des frais fixes pour être audités. Il peut être contacté à mark@hulbertratings.com.