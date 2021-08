Comment l’impôt minimum mondial crée des distorsions ⋆ 10z viral

Tallinn, Estonie. (SeanPavonePhoto/.)

Comment l’impôt minimum mondial crée des distorsions.

Si une récente déclaration de plus de 100 pays s’accordant sur un cadre pour un impôt minimum mondial est un guide, la concurrence fiscale va être sévèrement réduite. Mais opter pour l’entente plutôt que pour la concurrence n’est pas la seule objection à ce qui est proposé. Une politique fiscale sensée pourrait être une autre victime de cet accord.

Après l’annonce du cadre, beaucoup se sont tournés pour voir quels pays avaient refusé de s’inscrire – du moins jusqu’à présent. Parmi les dissidents, une s’est démarquée : l’Estonie.

Depuis 2014, l’Estonie a revendiqué le premier rang dans chaque édition de l’Indice de compétitivité fiscale internationale de la Fondation fiscale, un classement complet des systèmes fiscaux des pays de l’OCDE. L’indice compare les structures fiscales des pays, en mettant particulièrement l’accent sur les systèmes moins intrusifs et générateurs de distorsions.

Le règne de longue date de l’Estonie en tête de cet indice témoigne de l’importance de la simplicité et de la neutralité dans la politique fiscale.

Alors que certains prétendent qu’il y a un nivellement par le bas, ne vous y trompez pas : l’Estonie n’est pas un pays à faible fiscalité. Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 20 %, tout comme le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ratio global impôts/PIB était de 33,1% en 2019, plus de 8 points de pourcentage de plus que celui des États-Unis.

L’Estonie n’est pas non plus une exception lorsqu’il s’agit de lutter contre l’évasion fiscale. Comme d’autres pays de l’UE, l’Estonie a adopté des règles pour lutter contre les transferts de bénéfices transfrontaliers ciblant les structures d’entreprise créées uniquement pour réduire les charges fiscales.

Le système fiscal estonien est exceptionnel non pas en raison du montant des recettes qu’il génère, mais en raison de la manière dont il génère des recettes. L’impôt sur les sociétés ne s’applique que lorsque les bénéfices sont distribués aux actionnaires. Cela signifie que si une entreprise souhaite utiliser les bénéfices non répartis pour financer une nouvelle expansion qui nécessite davantage d’embauches et d’investissements en capital, alors l’investissement peut être réalisé sans faire face à une charge fiscale élevée.

De par sa conception, ce système d’imposition des sociétés peut entraîner des entreprises confrontées à un impôt sur les sociétés très faible ou nul certaines années. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura jamais d’impôt sur les sociétés, mais cela montre que le gouvernement estonien a choisi de laisser les entreprises décider du moment opportun pour réinvestir les bénéfices ou les distribuer aux actionnaires sans que les règles fiscales ne faussent cette décision.

Et c’est là que l’approche estonienne fondée sur des principes s’est heurtée à un effort mondial visant à éradiquer la concurrence fiscale.

L’impôt minimum global proposé s’appliquerait probablement aux bénéfices des entreprises en Estonie même lorsque les règles estoniennes les auraient laissées non imposables parce qu’elles n’avaient pas encore été distribuées aux actionnaires. Cela renverserait l’approche consistant à laisser les bénéfices des entreprises seuls et introduire une distorsion dans les décisions d’investissement que le gouvernement estonien a choisi à juste titre d’éviter.

La concurrence fiscale a mauvaise réputation non pas à cause de politiques comme celles de l’Estonie. Au-delà du ressentiment suscité par les taux ultra-bas adoptés dans certains paradis fiscaux, une grande partie des critiques qu’il a suscitées ont été motivées par les politiques préférentielles et complexes telles que les patent boxes, les crédits spéciaux et les exonérations qui faussent le comportement des contribuables et peuvent conduire à la mauvaise affectation des investissements. Pour aggraver les choses, ils ont également tendance à entraîner des coûts d’application et de conformité plus élevés.

Au lieu que les pays choisissent de modifier ces politiques ou de concevoir un accord mondial pour s’attaquer strictement aux règles fiscales sans principes, préférentielles et, en fin de compte, fausses, les gouvernements ont adopté une approche de traînée qui capture les bonnes et les mauvaises politiques fiscales.

Des pays comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont chacun des politiques fiscales préférentielles intégrées dans des systèmes fiscaux autrement complexes. Ils agissent comme s’ils ne pouvaient pas réformer leurs propres règles et ont besoin d’un accord mondial pour annuler le pire de leurs choix de politique fiscale nationale.

Et pourtant, l’Estonie se tient aux côtés d’un système fiscal bien conçu qui génère des recettes suffisantes tout en soutenant un modèle économique durable.

Reste à savoir si l’Estonie restera farouchement opposée à l’impôt minimum mondial ou si elle se pliera aux exigences des pays aux systèmes fiscaux plus compliqués.

Ce qui semble clair, c’est que les pays qui se classent au bas de l’indice international de compétitivité fiscale ont fait passer la création d’un cartel fiscal avant d’encourager des politiques fiscales sensées du type actuellement en place en Estonie.

Daniel Bunn est vice-président des projets mondiaux à la Tax Foundation, une organisation de recherche à but non lucratif à Washington, DC