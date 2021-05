Comment l’inaction de Biden aggrave la crise alimentaire à Cuba ⋆ .

Alors que le président Joe Biden hésite sur le moment ou sur l’opportunité de tenir sa promesse électorale d’annuler les sanctions économiques de Donald Trump contre Cuba, les habitants de l’île ont faim. Cuba importe 70% de sa nourriture et ses recettes en devises ont chuté en raison de l’arrêt des envois de fonds par Trump et de la fermeture de l’industrie du tourisme par COVID-19. La hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial a aggravé une situation déjà précaire, entraînant de graves pénuries et une crise humanitaire imminente.

La faim est une arme dans l’arsenal de Washington contre Cuba depuis que Dwight D. Eisenhower a siégé à la Maison Blanche. En janvier 1960, Ike a suggéré de bloquer l’île, arguant: «S’ils (le peuple cubain) ont faim, ils chasseront Castro.» En avril 1960, le sous-secrétaire d’État adjoint aux Affaires interaméricaines, Lester D. Mallory, a proposé: «Tous les moyens possibles devraient être entrepris rapidement pour affaiblir la vie économique de Cuba… pour provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement.»

Le président John F. Kennedy a imposé l’embargo économique le plus complet que les États-Unis aient jamais imposé à un pays, y compris des interdictions sur les ventes d’aliments et de médicaments. Le cœur de cet embargo est resté en place depuis lors.

De 1975 à 1992, Cuba pouvait acheter des marchandises aux filiales d’entreprises américaines dans des pays tiers. Quatre-vingt-dix pour cent des 700 millions de dollars de marchandises que Cuba achetait chaque année étaient de la nourriture et des médicaments. Le président George HW Bush, avec le soutien du candidat présidentiel Bill Clinton, a signé la loi de 1992 sur la démocratie cubaine, interrompant ces ventes au moment où l’économie cubaine s’effondrait en raison de la perte de l’aide soviétique. Les Cubains ont aussi eu faim. «Les pénuries alimentaires et les problèmes de distribution ont causé la malnutrition et la maladie», a rapporté la CIA en août 1993.

La campagne de «pression maximale» de l’administration Trump a été conçue pour bloquer les sources cubaines de recettes en devises en limitant les voyages, les envois de fonds et les revenus de Cuba provenant de l’exportation de services médicaux aux États-Unis. L’objectif, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo aux diplomates européens, était de «faire affamer» l’île pour faire tomber le régime. Jusqu’à présent, le président Biden a laissé toutes ces sanctions en place.

Même si les États-Unis n’interdisent plus la vente de nourriture à Cuba, en intensifiant les sanctions économiques, Washington empêche Cuba de gagner suffisamment d’argent pour acheter des denrées alimentaires adéquates de n’importe où. De plus, en exacerbant les pénuries alimentaires, obligeant les Cubains à faire la queue pendant des heures au milieu de la pandémie, la politique américaine entrave également la capacité de Cuba à contrôler la propagation du COVID.

La communauté internationale considère l’utilisation de la nourriture comme un instrument de coercition comme une violation du droit international humanitaire. En 2018, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité l’approbation de la résolution 2417, qui condamne la privation délibérée de nourriture «dans les situations de conflit» comme une menace pour la paix et la sécurité internationales. La résolution 2417 se concentre sur les conflits armés, mais le principe sous-jacent n’est pas moins applicable aux conflits dans lesquels un pays a la capacité d’imposer l’insécurité alimentaire à un autre, même sans recours à la force armée.

La communauté internationale a également précisé ce qu’elle pensait de l’embargo américain. Depuis 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté chaque année à une écrasante majorité pour une résolution appelant les États-Unis à lever l’embargo en raison de ses «effets néfastes… sur le peuple cubain». En 2019, le vote était de 187 pour, trois contre (les États-Unis, Israël et le Brésil).

L’administration Biden n’a pas encore terminé son examen de la politique de Cuba, mais les responsables, lorsqu’on leur demande, ne manquent jamais de dire qu’elle se concentrera sur la démocratie, les droits de l’homme et «l’autonomisation du peuple cubain». Lors de son audience de confirmation, Brian Nichols, le candidat de Biden au poste de secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’hémisphère occidental, a déclaré: «Nous devrions concentrer nos efforts sur ce qui est le mieux pour le peuple cubain. la responsabilité de protéger.

Le jour de l’indépendance de Cuba, le secrétaire d’État Anthony Blinken s’est adressé directement au peuple cubain, l’assurant: «Nous reconnaissons les défis auxquels beaucoup d’entre vous sont confrontés dans votre vie quotidienne», et a promis: «Nous soutiendrons ceux qui améliorent la vie des familles et des travailleurs. “

Beaux sentiments, mais leur sincérité est démentie par les sanctions de l’ère Trump selon lesquelles l’administration Biden n’a rien fait pour changer, des sanctions qui rendent la vie quotidienne des familles cubaines plus difficile. Avoir suffisamment à manger est également un droit humain fondamental, comme l’a affirmé le président Franklin D. Roosevelt lorsqu’il a inclus «la liberté de vouloir» parmi ses «quatre libertés». L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, signée par les États-Unis, inclut une alimentation adéquate comme un droit.

Si le président Biden veut soutenir les droits de l’homme à Cuba et autonomiser le peuple cubain, il peut commencer par atténuer la crise alimentaire en mettant fin à l’interdiction de Trump sur les envois de fonds et en rétablissant le droit des résidents américains de voyager. Les envois de fonds mettent de l’argent directement dans les poches des familles cubaines. Le rétablissement du droit de voyager aidera le secteur privé cubain en difficulté à se remettre du COVID. L’afflux de devises qui en résultera permettra au gouvernement d’importer plus de nourriture, en particulier pour les populations marginalisées – mères célibataires, personnes âgées et pauvres – qui n’ont pas d’accès direct aux devises fortes.

Il n’y a aucune excuse pour un retard. Il n’est pas nécessaire de procéder à un examen politique long et prolongé pour reconnaître qu’il y a une crise alimentaire à Cuba due en partie aux politiques américaines, et que contribuer à l’atténuer est une obligation morale – une extension de la responsabilité de protéger. De plus, ce sont des actions que Biden a promis de prendre pendant la campagne présidentielle. Chaque jour qu’il retarde est un autre jour où les Cubains ont faim.

