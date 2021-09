Comment l’inaction face au changement climatique peut aggraver la crise afghane

Après des décennies d’intervention étrangère et de conflits violents, la mission américaine en Afghanistan a pris fin et les talibans ont annoncé un nouveau gouvernement. Mais pour des millions d’Afghans, le changement climatique induit par l’homme n’a fait qu’amplifier les conflits.

La majeure partie de l’Afghanistan est sèche et chaude pendant une grande partie de l’année, et de 1950 à 2010, le pays enclavé s’est réchauffé de 1,8 degré Celsius, soit environ le double de la moyenne mondiale, mais il n’est responsable que d’une infime fraction des émissions de gaz à effet de serre.

L’impact combiné de la pandémie de Covid-19, de la guerre et de la sécheresse prolongée menace des millions d’Afghans d’insécurité alimentaire. Bien que les précipitations en Afghanistan aient longtemps varié, certaines régions agricoles de l’est, du nord et des hauts plateaux du centre reçoivent jusqu’à 40 pour cent de pluie en moins au printemps, lorsque les cultures en grande partie pluviales auront le plus besoin d’eau. Une majorité d’Afghans tire un revenu de l’agriculture.

Le nombre de morts aurait dépassé la centaine, avec des centaines de maisons détruites, à la suite des inondations en Afghanistan fin août.Sayed Khodaiberdi Sadat/Agence Anadolu via .

Pour éviter les impacts les plus dévastateurs pour l’Afghanistan, les experts ont souligné que les États-Unis et la communauté internationale doivent s’engager à réduire davantage les émissions de carbone et aider les pays développés à devenir plus résilients face aux catastrophes environnementales.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) à Glasgow en novembre, près de 200 gouvernements mondiaux ont la possibilité de respecter leurs engagements de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris sur le climat de 2016. Les pays en développement demandent déjà à certaines des plus grandes économies du monde de réduire davantage leurs émissions et de fournir une aide financière pour s’adapter au changement climatique et passer à une énergie propre grâce à des mécanismes comme le Fonds vert pour le climat.

Avant que les talibans ne prennent le pouvoir, l’Agence nationale afghane de protection de l’environnement prévoyait de soumettre son engagement climatique mis à jour lors de la conférence. Il prévoyait de demander une aide financière supplémentaire pour des projets visant à améliorer la gestion de l’eau, ainsi que des mises en œuvre d’une agriculture intelligente pour améliorer la productivité agricole et réduire les dommages environnementaux.

Ahmad Samim Hoshmand devait représenter l’Afghanistan à la COP26. Mais maintenant, il fait partie des milliers d’Afghans à fuir, alors que les talibans ont balayé les grandes villes et pris le pouvoir. En tant qu’agent national de l’ozone pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le travail de Hoshmand pour faire respecter l’interdiction mondiale des substances appauvrissant la couche d’ozone a fait de lui un ennemi des personnes qui les commercialisent. Ayant déjà exercé un travail risqué en Afghanistan, Hoshmand craint désormais des représailles en tant que réfugié.

Mais malgré les menaces de sécurité auxquelles lui et son pays d’origine sont confrontés, Hoshmand souligne : « Si nous ne nous attaquons pas au changement climatique, les conflits et la violence ne feront qu’empirer.

Les membres des talibans ont déclaré qu’ils souhaitaient la reconnaissance de la communauté internationale et travailler ensemble pour s’attaquer à des préoccupations communes telles que le réchauffement climatique. Mais comment?

Pour m’aider à répondre à cette question, j’ai appelé Hoshmand, qui était au Tadjikistan. Notre discussion, modifiée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Cet entretien a été réalisé fin août, avant l’annonce du nouveau gouvernement formé par les talibans.

Quelles sont les principales façons dont le changement climatique affecte actuellement l’Afghanistan ?

L’Afghanistan fait partie des pays les plus vulnérables au monde en ce qui concerne le changement climatique, en raison de sa géographie, de sa sensibilité et de sa capacité à faire face au réchauffement climatique. Je suis sûr à 100 pour cent que lorsque vous ajoutez le conflit à ces critères, l’Afghanistan est le pays le plus vulnérable au monde.

Diverses données montrent que le pays est confronté à l’insécurité alimentaire, à la pénurie d’eau, à la sécheresse et aux crues éclair. Tous ces problèmes sont liés au changement climatique, et ces dernières années, nous avons vu la situation empirer. Nous avons eu des conditions météorologiques extrêmes comme des inondations dans le nord, alors qu’en même temps, nous avons connu la sécheresse dans la partie sud de l’Afghanistan.

Mais il y a aussi des impacts indirects du changement climatique sur la société afghane. La violence, les conflits, les violations des droits humains et le mariage des mineurs sont liés au changement climatique. Quatre-vingt-cinq pour cent de l’économie afghane dépendent de l’agriculture. Ainsi, lorsque les agriculteurs perdent leurs moyens de subsistance, ils font tout leur possible pour survivre. Dans un pays fragile comme l’Afghanistan, les alternatives sont souvent dangereuses.

Que faisait l’Afghanistan pour lutter contre le changement climatique avant que les talibans ne prennent le pouvoir ?

Ces dernières années, nous nous sommes activement engagés dans un processus multilatéral de lutte contre le changement climatique dans le but d’améliorer l’égalité, le partage des connaissances et le partenariat avec les pays du monde entier. Nous nous sommes particulièrement concentrés sur l’engagement avec les pays qui partagent des intérêts communs de développement socio-économique et de croissance durable. L’Afghanistan a pris un certain nombre de mesures au niveau national, au niveau des politiques et de la planification, et au niveau international.

Existe-t-il des politiques ou des actions spécifiques que vous pouvez indiquer ?

Nous avons pris de nombreuses mesures concrètes, comme l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action sur le changement climatique. Nous avons également réalisé un inventaire des gaz à effet de serre pour la première fois dans l’histoire de l’Afghanistan, ce qui a été une très grande réussite pour nous.

Nous avons obtenu plus de 20 millions de dollars de subventions et de financements du Fonds vert pour le climat (FVC), pour soutenir le développement des énergies renouvelables. Dans le même temps, nous avons également amélioré nos objectifs climatiques nationaux conformément à l’accord de Paris de 2016. Nous avions prévu de les soumettre à la COP26.

Avez-vous une idée de ce que sera le plan mis à jour?

Pas à ce stade. J’espère que mes collègues pourront participer, mais compte tenu de la situation actuelle, il est assez difficile de tout organiser.

À tout le moins, j’aimerais voir de la place pour l’Afghanistan à la COP26. Il ne devrait pas y avoir de chaise vide. Il devrait y avoir quelqu’un représentant le pays, et cette personne devrait partager au niveau des dirigeants que l’Afghanistan est le pays le plus vulnérable au monde, et nous avons besoin d’un soutien financier pour faire face aux chocs du changement climatique, pour le bien de nos enfants et de la prochaine génération .

Allez-vous toujours?

J’étais sur la liste. Et si la situation se calme, et si mes collègues reprennent leurs fonctions, alors je participerai. J’aimerais représenter mon pays.

Disons que les talibans n’ont pas pris le pouvoir cette année. Comment auriez-vous travaillé pour lutter contre le changement climatique si vous faisiez toujours partie du gouvernement ?

Mes collègues de l’Agence nationale de protection de l’environnement restés à Kaboul travaillent toujours pour aller à la COP26. Tout le monde attend que le gouvernement soit annoncé. Une fois que nous aurons un gouvernement, alors je suis sûr que les experts du climat iront voir les talibans et leur diront l’urgence et l’importance d’envoyer une délégation à la COP26.

J’ai lu des rapports selon lesquels les talibans recherchent une reconnaissance internationale et veulent travailler avec d’autres pays pour lutter contre les changements climatiques. Les croyez-vous ?

Il y a dix ans, quand quelqu’un en Afghanistan parlait du changement climatique, c’était quelque chose qu’il fallait imaginer. Maintenant c’est visible. Les gouvernements doivent donc travailler ensemble pour survivre. Vous ne pouvez pas arrêter la sécheresse, les inondations ou les glissements de terrain. Pour survivre, les gouvernements doivent s’attaquer au problème. Il n’y a pas d’autre choix que de faire face au changement climatique.

Alors, dites-vous que puisque le changement climatique est un problème existentiel qui menace l’avenir de l’Afghanistan, l’engagement des talibans peut être pris au sérieux ?

J’espere. S’ils savent qu’il y a des problèmes très graves auxquels nous sommes confrontés et que nous ne pouvons rien y faire sans le soutien de la communauté internationale, ils prendront bien sûr de bonnes décisions à cet égard.

Comment la communauté internationale pourrait-elle travailler avec les talibans sur le changement climatique ?

Le changement climatique est différent des problèmes internes, des problèmes économiques ou même de la paix et de la durabilité. C’est une question de vie ou de mort — d’une communauté, d’un gouvernement, d’un peuple. Ma famille est toujours là. Si le changement climatique n’est pas bien géré, ils pourraient un jour fuir l’Afghanistan, non pas à cause de la guerre, mais à cause des catastrophes liées au climat.

Malgré d’autres problèmes politiques, la communauté internationale doit aider le peuple afghan. Il y a des collectivités très éloignées où la plupart des gens ne connaissent pas le changement climatique. Ils ne savent pas pourquoi il y a des inondations, pourquoi il y a de la sécheresse, pourquoi il y a de l’incertitude avec les catastrophes nationales. Et c’est le mandat du climatologue de s’en occuper.

Vous dites donc que la plupart des Afghans, comme les agriculteurs et les personnes qui travaillent dans le secteur agricole, ne sont pas conscients du changement climatique ?

Samim Hoshmand

Absolument pas. Ils sont conscients que quelque chose a changé dans la nature. Ils savent que la situation actuelle n’est pas comme les décennies précédentes, mais ils n’en connaissent pas la cause. Ce sont des gens religieux et ils ne connaissent pas la science du changement climatique. Il est du devoir de la communauté internationale d’aider l’Afghanistan à s’adapter aux chocs et impacts du changement climatique.

Comment dépenseriez-vous l’aide de la communauté internationale ? Quelle est la meilleure façon d’apporter le plus de soulagement aux Afghans ? Quel genre de projets ?

Si je suis très optimiste, nous pouvons mettre en œuvre des projets dans des zones très reculées, auxquelles nous n’avions pas accès les années précédentes. Ce serait également l’occasion de s’adapter d’une manière ou d’une autre aux chocs du changement climatique en Afghanistan et de mettre en œuvre des projets dans des endroits très reculés, étrangers et peu sûrs.

Des projets qui aident à limiter les risques et l’exposition aux catastrophes naturelles, en investissant dans des projets d’agriculture intelligente et d’adaptation pour la restauration et la reconstruction des écosystèmes. Nous avons également besoin de projets qui améliorent les systèmes d’alerte précoce et la gestion de l’eau.

Certains rapports suggèrent que le changement climatique a aidé les talibans. Pensez-vous que c’est une évaluation juste?

Lorsque les gens perdent leur capacité à cultiver, qui est leur principale source de revenus, ils deviennent plus disposés à travailler avec des entités opposées pour retrouver leurs moyens de subsistance. Quand les gens ont faim, ils font tout pour joindre les deux bouts.

Si nous ne luttons pas contre le changement climatique, le conflit et la violence ne feront qu’empirer.

