Comment l’inclusion financière joue un rôle essentiel dans le secteur bancaire

55% des titulaires de compte Jan Dhan sont des femmes et 67% vivent dans des zones rurales et semi-urbaines. (fichier image)

par Manoranjan ‘Mao’ Mohpatra

Récemment, nous avons célébré le 7e anniversaire de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Depuis son lancement en 2014, Jan Dhan a été le plus grand moteur de l’inclusion financière et l’un des plus grands programmes d’inclusion financière au monde.

Eh bien, c’est vrai. C’est parce que plus de 430 millions de comptes bancaires ont été ouverts dans le cadre de ce programme depuis sa création, pour un montant de 1 460 milliards d’INR. Dont 370 millions, soit 86%, sont actuellement opérationnels. Au cours des sept dernières années, Jan Dhan a inclus financièrement des segments tels que les femmes et la population rurale dans le système bancaire formel, leur donnant ainsi les moyens financiers de détenir un compte bancaire. En effet, aujourd’hui, 55% des titulaires de comptes Jan Dhan sont des femmes, et 67% se trouvent en zone rurale et semi-urbaine. En outre, un total de 312,3 millions de cartes RuPay ont été émises aux titulaires de comptes PMJDY.

Ainsi, les chiffres mentionnés ci-dessus attestent clairement qu’une évolution significative vers l’inclusion financière est en cours en Inde.

Cependant, avant d’approfondir les initiatives menant à l’inclusion financière dans le pays, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie.

L’inclusion financière consiste à fournir des services bancaires à toutes les couches de la société. Principalement, il permet de réduire l’écart économique entre les riches et les pauvres dans le but de mener la progression économique du pays.

Initiatives en faveur de l’inclusion financière

Parmi plusieurs initiatives favorisant l’inclusion financière, JAM trinity (liant les comptes Jan Dhan avec Aadhaar et les numéros mobiles) est l’une d’entre elles car elle crée un écosystème d’inclusion financière holistique. JAM trinity sert de moyen important pour renforcer les mécanismes de prestation financière et les régimes de protection sociale et également améliorer l’efficacité de plusieurs programmes de transfert direct de prestations (DBT).

Par exemple, pour bénéficier de régimes comme PM-KISAN ou d’une assurance vie et décès, la première étape nécessite que les gens aient un compte bancaire – et c’est ce que fournit PMJDY.

De plus, Aadhaar permet d’identifier et d’enregistrer les bénéficiaires, et les numéros mobiles permettent de communiquer avec eux par SMS.

Dans le même temps, pendant le verrouillage induit par la pandémie, JAM a joué un rôle décisif en aidant à atteindre les citoyens séjournant dans les coins les plus reculés du pays. C’est à cause de JAM qu’un total de 309,45 milliards d’INR a été crédité aux femmes titulaires d’un compte PMJDY pendant le verrouillage de Covid-19.

De toute évidence, Jan Dhan, en tant que premier pas vers l’inclusion financière, suivi des services bancaires comme les cartes de débit, les assurances, les régimes de retraite, etc., fait entrer le segment financièrement exclu dans le système bancaire formel. Aujourd’hui, le nombre de personnes fréquentant les banques et les guichets automatiques a considérablement augmenté dans les zones rurales et urbaines.

En outre, Aadhaar Enabled Payment System (AePS) est un autre service visant à faciliter l’inclusion financière en Inde. Il aide à retirer de l’argent (aide financière reçue) dans des micro-distributeurs automatiques en utilisant le numéro Aadhaar et l’empreinte digitale. En fournissant l’authentification des clients, la disponibilité des services, l’accessibilité via le canal AePS et l’accessibilité car c’est gratuit, AePS joue sans aucun doute un rôle crucial dans le chemin de l’inclusion financière. En fait, la National Payments Corporation of India (NPCI) souligne que la valeur des transactions via AePS a presque doublé pour atteindre env. 219,78 milliards INR en janvier 2021 contre 112,87 milliards INR en janvier de l’année dernière.

Rôle des paiements numériques dans l’inclusion financière

Pour plusieurs PME, les services de paiement numérique comme Paytm, PhonePe et Google Pay deviennent le premier service bancaire formel. Même un petit kiosque en bordure de route accepte désormais le paiement numériquement à l’aide d’un code QR. Selon une récente enquête réalisée par une société de solutions de paiement pour commerçants, l’Inde devrait connaître la croissance la plus rapide des transactions de paiements mobiles en termes de valeur, avec un TCAC de plus de 20 % entre 2019 et 2023.

Parallèlement, le programme PM SVANidhi offre une incitation ou une remise en argent aux vendeurs de rue pour l’adoption de transactions numériques. Le réseau d’établissements de crédit et les agrégateurs de paiement numérique tels que Paytm, NPCI (pour BHIM), Google Pay, Amazon Pay, etc., aideront à intégrer les fournisseurs pour les transactions numériques. Les fournisseurs intégrés recevront des incitations sous la forme d’un cashback mensuel de l’ordre de Rs.50 à Rs.100.

Conclusion

Même les banques sont à l’origine de l’initiative d’inclusion financière en se tournant vers la banque numérique. Les personnes vivant dans des zones reculées et les femmes sont désormais mieux équipées en services bancaires via un système en ligne. Les institutions financières traditionnelles ne ménagent aucun effort pour déplacer leurs opérations en ligne, permettant ainsi à l’inclusion financière d’élargir sa portée.

Dans l’ensemble, la vision est d’amener de plus en plus de personnes – en particulier celles qui sont des clients mal desservis – dans l’écosystème financier formel.



(L’auteur est directeur général de Comviva. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.