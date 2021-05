Comment l’Inde montre l’exemple avec son système de cotisation électronique sans visage pour l’impôt sur le revenu

Au cours des dernières années, le Département de l’impôt sur le revenu a subi une refonte de son approche, passant d’une simple préoccupation de collecte de revenus à une préoccupation plus centrée sur les citoyens.

Par Rajat Mohan

Au cours des dernières années, l’un des principaux domaines d’intervention du gouvernement de l’Union dans la réforme des impôts à partir de la TPS en tant que grande transformation des impôts indirects, en faveur des impôts directs dans la procédure d’évaluation, consiste à introduire un système d’évaluation électronique sans visage pour l’impôt sur le revenu. En fait, l’Inde est l’un des rares pays au monde à adopter un tel système. L’évaluation électronique apportera un changement incomparable dans la fiscalité en supprimant la touche humaine dans l’évaluation fiscale du système d’impôt sur le revenu. Les cas à examiner sont transférés aux unités d’évaluation de manière aléatoire, à l’aide d’algorithmes automatisés générés par ordinateur. Ensuite, les avis sont émis par voie électronique par un centre central, le Centre national d’évaluation électronique, sans divulguer l’identité de l’agent d’évaluation. Le NeAC est le point de contact unique entre le contribuable et le service informatique et suit une approche d’équipe.

En bref, ce schéma est une manière de conduire des essais de manière automatisée qui implique une autorité dynamique. Ce schéma supprime les méthodes indésirables qui apparaissent lorsqu’il y a un risque de préjugés individuels et de jugement subjectif. La nature anonyme de la méthode peut décourager les évaluations aigües et aboutir à des ordonnances d’évaluation objectives, véridiques et simples, qui peuvent être finalisées en très peu de temps. Le ministère des Finances a notifié un formulaire 26AS révisé, qui contient des détails supplémentaires sur les transactions financières de grande valeur des contribuables, telles que les dépôts / retraits en espèces et les achats de propriétés effectués au cours d’un exercice. Cela peut faciliter la validation de toutes les données proposées, ce qui facilite la mise en œuvre transparente de la section principale de l’évaluation sans visage.

Dans le cadre du nouveau système, les contribuables ne seront pas tenus de s’adresser aux agents fiscaux de la juridiction territoriale ou au service informatique pour recevoir des avis d’examen ou d’évaluation fiscale, ce qui évite la nécessité d’interactions en face à face. Cela peut mettre fin à tout harcèlement faisable des contribuables honnêtes. Le système devrait en outre susciter une augmentation considérable de la confiance au sein du système en créant une méthode transparente et conviviale pour les contribuables. Le thème est sur le point d’évoquer une évaluation sans visage sans tracas et sans harcèlement pour les contribuables honnêtes et peut favoriser un environnement fiscal non accusatoire et contributif.

De manière générale, la cellule centrale signifiera à la personne évaluée un avis précisant les questions à retenir pour la sélection de son dossier à évaluer. En réponse à cet avis, la personne évaluée peut déposer sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’avis. La NeAC attribuerait des cas à des unités d’évaluation spécifiques par le biais d’un système d’attribution automatisé, impliquant ainsi une autorité dynamique. À toute étape où une modification préjudiciable au contribuable est proposée, la NeAC donnera la possibilité d’être entendue au contribuable pour expliquer son point de vue avant la conclusion du jugement. Cela pourrait inclure une représentation par vidéoconférence. Une fois l’évaluation terminée, la cellule centrale transférera tous les enregistrements électroniques à l’agent fiscal autorisé pour l’imposition de pénalités, les poursuites, le recouvrement de la demande, etc.

L’aspect le plus important de la nouvelle procédure est la couverture de «l’évaluation du meilleur jugement» dans le système d’évaluation sans visage. Auparavant, l’évaluation au meilleur jugement dans les cas de contribuables n’ayant pas coopéré ne pouvait être effectuée que par l’AO de la juridiction. Les AO territoriaux pourraient un jour être au courant des contribuables et les contacter / les convaincre de se réunir avec les autorités fiscales pour terminer ponctuellement la procédure d’évaluation, en particulier dans les cas où les contribuables manqueraient les avis sans le savoir. Maintenant, même dans ces cas, lorsque le payeur ne se conforme pas à des intervalles de temps donnés, le meilleur jugement peut être fait sous les instructions de la NeAC, ce qui peut conduire à un jugement défavorable pour les contribuables. Par conséquent, il est préférable, dans l’intérêt des contribuables, d’ajuster ponctuellement les avis donnés dans le cadre de ce stratagème.

Prise d’AMRG

Le système arrive à un moment très opportun, où la nature numérique du processus assure la continuité en période de pandémie Covid-19. S’il est mis en œuvre avec succès, l’Inde peut être un exemple pour le reste du monde en tirant parti de la technologie pour freiner les pratiques indésirables et offrir de meilleurs services à ses citoyens qui paient des impôts.

~ Avec les contributions de Himanshu Garg

(Rajat Mohan est un associé principal chez AMRG & Associates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

