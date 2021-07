Comment l’Inde peut exploiter tout le potentiel de son programme d’incitations liées à la production

Bien que le programme PLI soit encore à un stade infantile, il y a quelques succès notables sous son nom.

Par Archana Kumari & Kaustubh

Le programme d’incitation lié à la production (PLI) a été introduit en tant qu’élément clé du programme Atma Nirbhar Bharat pour transformer le paysage manufacturier de l’économie indienne et l’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a été annoncé pour 13 secteurs identifiés sur la base de leur croissance, de leur emploi et de leur potentiel d’exportation. Il offre une subvention à la production sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués en Inde. L’objectif ici est de voir l’impact possible du PLI sur l’économie au sens large et de suggérer des moyens d’exploiter tout son potentiel.

Bien que le programme PLI soit encore à un stade infantile, il y a quelques succès notables sous son nom. Le premier tour du PLI a donné une impulsion à la fabrication de téléphones mobiles dans le pays et l’intérêt manifesté par diverses entreprises au second tour pour différents secteurs indique également son potentiel futur.

Cependant, cette évaluation du régime n’est pas holistique, car elle repose sur un cadre d’équilibre partiel dans lequel son impact n’est perçu que sur les secteurs soutenus. Pour une meilleure analyse de son impact sur l’économie au sens large, un cadre d’équilibre général est justifié. Dans ce cadre, l’économie est étudiée comme un système complexe de secteurs interconnectés dans lequel un changement de politique dans un secteur affecte d’autres secteurs par divers canaux. À partir de ce cadre, plusieurs idées clés concernant l’impact plus large du régime PLI sont mises en évidence et discutées par la suite.

La première idée clé est que le programme doit être complété par des mesures visant à augmenter l’offre de facteurs de production disponibles dans le pays. Sinon, dans une économie contrainte par l’offre limitée de facteurs de production, le régime ne conduirait qu’à un mouvement le long de la frontière des possibilités de production (PPF) plutôt qu’à son expansion vers l’extérieur. Dans ce cas, le régime peut devenir un jeu à somme nulle pour différents secteurs de l’économie, dans lequel les secteurs soutenus gagnent au détriment des autres secteurs de l’économie, en raison du mouvement des facteurs de production des secteurs non soutenus vers les secteurs soutenus.

Conscient du rôle essentiel de l’offre de facteurs, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes du marché des facteurs. Pour assurer la disponibilité de la main-d’œuvre, le gouvernement a mis en place quatre codes du travail visant à réduire les complexités et à faciliter la conformité. Sa mise en œuvre en temps opportun dans les États est cruciale, ainsi que l’accent renouvelé sur la qualification grâce à des programmes tels que Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). Pour augmenter la disponibilité des capitaux, le gouvernement a entrepris des réformes du marché des capitaux telles que la promotion des fiducies d’investissement dans les infrastructures (INVIT), des fiducies d’investissement immobilier (FPI) et l’approfondissement du marché obligataire couplé à l’autorisation de cotation étrangère directe d’entreprises indiennes. Pour garantir la disponibilité des terres, le gouvernement prend diverses initiatives politiques telles que la numérisation des registres fonciers, la garantie de registres fonciers clairs et facilement vérifiables grâce au programme Swamitva et la création de banques foncières.

La deuxième idée est que le PLI est essentiellement une subvention liée à la production qui entraînerait une dépense supplémentaire de la part du Trésor public de l’ordre de 1,9 lakh crore, affectée aux cinq prochaines années. Cela implique une expansion budgétaire qui peut conduire à l’éviction de l’investissement privé, annulant ainsi l’investissement induit par le PLI dans l’économie.

Le gouvernement peut résoudre ce problème en contenant son déficit budgétaire grâce à des mesures telles que la gestion des dépenses, le désinvestissement et la monétisation des actifs. Dans le même temps, les réformes de facilité de faire des affaires doivent être intensifiées avec une plus grande libéralisation de la politique d’IDE pour s’assurer que les incitations à l’IAP ont l’impact souhaité en termes de volume de production plus important dans le pays. Les mesures visant à attirer davantage les fonds souverains et les fonds de pension augmenteront encore les investissements dans l’économie.

La troisième idée est que, dans un régime de taux de change totalement flexible, le soutien des subventions à la production nationale peut conduire à une appréciation de la monnaie pour maintenir la balance des paiements de l’économie. Cela peut se produire en raison de l’augmentation de la compétitivité de la production nationale résultant du soutien des subventions. Cela peut nuire aux exportations et irait à l’encontre de l’objectif de promotion des exportations du régime. Par conséquent, une intervention sur le marché des changes peut être nécessaire pour vérifier l’appréciation probable de la devise, afin de réaliser le plein potentiel du PLI.

Cependant, une intervention sur le marché des changes pour contrôler l’appréciation peut entraîner une inflation dans l’économie, en raison d’importations plus coûteuses. Cependant, cela sera contré par le gouvernement entreprenant des réformes du côté de l’offre telles que les lois agricoles pour promouvoir les exportations agricoles et contrôler l’inflation alimentaire. En outre, les récentes réformes minières, l’impulsion aux biocarburants et la promotion des énergies renouvelables en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique sont en cours pour réduire la dépendance à l’égard du brut et des minéraux importés.

PLI change la donne pour transformer le paysage manufacturier du pays. Cependant, son succès repose sur le soutien à des réformes qui réalisent le plein potentiel de l’économie.

(Archana Kumari est officier stagiaire au Service économique indien et Kaustubh est chercheur à l’IGIDR. Les opinions exprimées sont les leurs et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

