Comment l’Inde prend le contrôle de l’économie des concerts sur la scène mondiale

Les plates-formes de concerts continueront de prospérer et d’être les réseaux électriques de ressources techniques pour la scène mondiale

Par Himanshu Kumar

Bharat (Inde) a toujours été un pays, centré sur l’innovation, donnant naissance à l’entrepreneuriat et à la microgestion, tout au long de ses états. Tout le monde, du fermier au forgeron, était engagé dans une forme de modèle de micro-entrepreneuriat. Le pays est depuis longtemps resté à l’écart de la culture du ‘Naukri’ ou des emplois. Qu’il s’agisse du village ou de l’État, chaque région à l’intérieur du pays était un écosystème dans sa vraie nature, reliant les unes aux autres.

Chaque profession connaissait son travail individuel et travaillait assez dur pour fournir le résultat souhaité. Par exemple, les agriculteurs étaient stables avec leur approvisionnement alimentaire, les charpentiers s’assuraient des outils pour une gamme variée d’opérations et les architectes ont conçu les fondations de la région. Mais pourtant, il n’y avait pas une telle possibilité d’un emploi. Chaque praticien du commerce était une sorte d’indépendant. Tout le monde, du prêtre au forgeron en passant par le maçon, était des pigistes, travaillant sur des projets individuels, pour ensuite se déplacer vers les villes pour réaliser des projets plus importants.

Avance rapide vers le 21e siècle et l’année 2021, l’économie des concerts est toujours florissante et s’est avérée être une force motrice pour façonner l’avenir de l’économie indienne. Selon un rapport du BCG, l’économie des petits boulots a le potentiel de servir jusqu’à 90 millions d’emplois (environ 30% de la main-d’œuvre non agricole de l’Inde), ajouter jusqu’à 1,25% au PIB de l’Inde et créer des millions de nouveaux emplois dans tous les secteurs de l’Inde économie.

La caractéristique unique d’une telle relation basée sur les concerts est ce qui la rend unique. Il favorise des relations d’emploi uniques qui vont au-delà de toute mesure traditionnelle. Le processus élimine les méthodes traditionnelles de travail de plusieurs manières ; principalement en supprimant la barrière employeur-employé.

De plus, la flexibilité en termes d’opérations souhaitées et d’heures qu’ils décident de consacrer est ce qui rend la transaction intéressante. Les entreprises bénéficient également d’une flexibilité similaire car elles n’ont pas à dépendre d’employés dévoués, ce qui leur donne l’avantage de réduire les rémunérations fixes et la sécurité sociale.

Pour donner une impulsion décente à une telle économie du travail, de multiples plates-formes urbaines promeuvent des opportunités pour les experts en concerts qui veulent garder une longueur d’avance en remettant en question le statu quo. En regardant la façon dont la « gig économie » prend de l’ampleur, nous pouvons dire que la « technologie » est enfin utilisée pour amplifier le bien. Il travaille sur un modèle simplifié de création et de partage des chances égales pour tous.

Si nous le regardons, Bharat (Inde) a été à la pointe de l’évolution technologique, s’adaptant souvent au mieux en un rien de temps. De tels cas peuvent être observés lors de notre passage des normes d’émission Euro 4 à Euro 6 et du passage de la 2G à la 4G, avec un petit passage avec la 3G. En regardant l’avenir de la technologie, nous pourrions également avoir une meilleure chance de sauter la révolution électrique pour l’opportunité de l’hydrogène.

C’est ce qu’est et a toujours été le pays ! La façon dont il s’est adapté à la numérisation, passant des paiements traditionnels aux paiements numériques, à la banque et à la pénétration des données. De plus, la plus grande menace au monde, la pandémie n’a pas non plus pu ralentir la dynamique de cette évolution.

L’évolution de « Work From Home » vers « Work from Anywhere » donne un ton positif. L’ensemble du secteur de l’emploi a connu un changement majeur au cours des deux dernières décennies. Les salariés sont restés dans leur pays d’origine et ont profité de leur isolement avec un équilibre égal entre productivité et santé.

En regardant l’avenir du Bharat dans lequel nous vivons aujourd’hui, les plates-formes de concerts continueront de prospérer et d’être les réseaux électriques de ressources techniques pour la scène mondiale. En regardant le rythme actuel, nous pouvons dire que le pays sera à la pointe de la technologie, de la main-d’œuvre et des compétences.

(L’auteur est co-fondateur de MyMobiForce. Les opinions exprimées sont personnelles.)

