Comment Lindsey Vonn encadre la prochaine génération de skieurs de l’équipe américaine

Ne jamais sous-estimer Lindsey vonn en tant qu’athlète et pom-pom girl.

Après avoir participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City, Turin, Vancouver et Pyeongchang, le triple médaillé connaît une chose ou deux sur le succès.

Et bien qu’elle ait annoncé sa retraite en février 2019, Lindsey reste impliquée dans le sport et est plus qu’heureuse de soutenir la prochaine génération de talents.

« Je pense que c’est la responsabilité d’un athlète professionnel de redonner et j’ai toujours pris cette responsabilité à cœur », a partagé Lindsey en exclusivité avec E! News au lancement du nouveau Range Rover à Los Angeles. « Pour moi, quand j’ai pris ma retraite, il était important pour moi de rester en contact avec tous mes coéquipiers et beaucoup de jeunes m’ont certainement demandé mon avis et je suis heureux de le donner. J’ai toujours été un livre ouvert et je veux aider la prochaine génération. »

Plus tôt ce mois-ci, Lindsey, ambassadrice de Land Rover, s’est rendue à Cooper Mountain dans le Colorado, où elle a pu skier avec un groupe d’espoirs olympiques. Même si elle ne courra pas avec eux à Pékin, Lindsey les considère toujours comme des coéquipières.