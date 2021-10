Comment l’industrie du jeu peut tirer parti des stratégies de marketing de performance

Avec 94% des activités de jeu réalisées sur des téléphones mobiles, selon les estimations de KPMG, l’Inde est un premier marché de jeux principalement mobile.

Par Shaan Raza

Ces dernières années, comme le reste du monde, les Indiens sont eux aussi devenus accros au jeu comme jamais auparavant. À l’intersection de la numérisation complète de l’économie, de l’approfondissement de la pénétration des smartphones avec l’Internet haut débit 4G et les tarifs de données les plus bas, et enfin et surtout, une population jeune, l’industrie indienne du jeu est impatiente d’y aller. Avec covid induisant un changement plus large dans la tendance de consommation des médias et du divertissement, il y a eu un virage tangible et plus favorable vers les jeux et les médias numériques loin du visionnage traditionnel de films et de télévision. Les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée ainsi que l’IA ont encore catalysé cette popularité et amélioré l’adoption.

Et du côté des entreprises, comme toutes les industries et tous les secteurs qui utilisent de plus en plus la puissance du marketing numérique et de la performance dans leurs efforts pour gagner des clients et augmenter leurs revenus, le secteur des jeux n’est pas resté à l’abri de la tendance. Et en tant que tel, il a non seulement adopté les techniques de marketing numérique traditionnelles, mais a fait un pas de plus dans le domaine du marketing à la performance en veillant à estimer les conversions concrètes et la fidélité des clients. En fait, outre la conception inhérente du contenu de jeu, le thème, le flux et le facteur de relativité en termes de culture et de localisation, en utilisant une évaluation concrète basée sur des données du parcours d’engagement des joueurs/utilisateurs à travers des métriques pertinentes, il y a beaucoup plus qu’un la société / l’éditeur de jeux vidéo peut faire pour affiner sa capacité d’engagement avec les produits et augmenter ses revenus. En d’autres termes, le marketing à la performance peut ouvrir la voie aux entreprises de jeux.

Saut extraordinaire dans la traction utilisateur/joueur

De 250 millions de joueurs en 2018, le nombre d’utilisateurs de jeux dans le pays est passé à plus de 400 millions l’année dernière. En fait, au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, l’Inde est devenue le premier pays de téléchargement de jeux mobiles au monde avec 7,3 milliards d’installations représentant 17% de la part de marché mondiale du volume d’installations. Il n’est pas étonnant que dans une autre estimation, le temps de jeu moyen national ait augmenté à 4,1 heures contre 2,5 heures avant le covid.

Le gaming, un choix naturel pour le marketing à la performance

En raison de la nature même du jeu en tant qu’activité profondément engageante et immersive où même un utilisateur/joueur occasionnel est activement et continuellement engagé ou même absorbé par opposition à l’écrémage d’un extrait de nouvelles, il existe une immense possibilité de réaliser des publicités ciblées de différentes manières. et l’ouvre donc aux activités de marketing à la performance. De plus, la nature rémanente et répétitive du jeu lui-même convient aux publicités ciblées et aux stratégies concrètes de marketing de performance basées sur le retour sur investissement. Ainsi, chaque étape de l’engagement de l’utilisateur ou du déclencheur de l’utilisateur – de l’installation au jeu en passant par l’achat de devises, de pièces de monnaie et d’autres biens virtuels dans l’application, jusqu’à la progression vers les prochains niveaux d’un jeu jusqu’à la mise à niveau vers des services d’abonnement complets – fournit de précieuses informations aux utilisateurs. qui peut ensuite être utilisé pour mesurer le retour sur investissement réel par un éditeur de jeux ou une société de distribution. Il est important de noter que la société de jeux peut être l’un des acteurs critiques de la chaîne de valeur, tels que le développeur/studio de jeux ou l’éditeur ou même le distributeur. Avec l’émergence de développeurs et de studios de création de jeux indépendants qui s’établissent également en tant qu’éditeurs indépendants à part entière, contournant souvent les magasins d’applications traditionnels et sans doute monopolistiques tout en permettant le chargement de leurs applications de jeu, le rôle du marketing à la performance devient encore plus important. pivot.

Les jeux d’adresse ont une « chance » avec les jeux en argent réel

Alors que les jeux occasionnels – impliquant de l’argent non réel et largement exploités sur des modèles free-to-play ou freemium avec des revenus principalement générés par des publicités – peuvent avoir été le plus grand segment de consommation dans le pays, les jeux d’argent réel sous la forme de sports fantastiques et Les sports électroniques ont fait une apparition tout aussi puissante et formidable dans le paysage du jeu indien ces derniers temps. En fait, pour l’exercice 2021, selon un rapport de KPMG, la taille du marché était de 50 milliards de dollars pour les jeux en argent réel, très proche de ce qui était de 60 milliards de dollars pour les jeux occasionnels, avec moins d’un quart du nombre d’utilisateurs de jeux occasionnels. Selon un rapport FICCI-EY, les jeux en ligne basés sur les transactions ont augmenté de 21 % en 2020 et devraient croître à un taux sain de 27 % en glissement annuel pour toucher Rs. 13 300 crores de revenus d’ici 2023. Les jeux et plateformes tels que Ludo King, Teen Patti, MPLL, Dream 11, HalaPlay, PayTM First, entre autres, ont été des succès fulgurants. Ainsi, alors même que nous nous débattons avec les subtilités socio-morales, juridiques et réglementaires liées aux jeux d’argent réel, dont beaucoup se trouvent encore dans la zone grise pour le moment, la nature à enjeux élevés de ces jeux pour les entreprises elles-mêmes (à l’exception des joueurs) rend un terrain fertile pour l’emploi d’outils de marketing à la performance.

Les téléphones portables, l’appareil de jeu populaire adapté au marketing de performance

Avec 94% des activités de jeu réalisées sur des téléphones mobiles, selon les estimations de KPMG, l’Inde est un premier marché de jeux principalement mobile. Ceci est bien sûr en partie également dû aux coûts d’entrée élevés d’autres appareils tels qu’une console et même un PC relativement parlant. De plus, les mobiles ne sont pas seulement un appareil naturellement plus personnalisé offrant une compagnie continue à un utilisateur par opposition à un ordinateur personnel et à d’autres appareils, ils sont également un support plus réceptif aux installations d’applications de jeu et à leur utilisation ultérieure. Ceci, associé à l’évolution des technologies modernes de publicité mobile, rend l’appareil beaucoup plus propice au suivi et à la publicité – malgré la mise à jour iOS 14.5 IDFA d’Apple exigeant le consentement de l’utilisateur – un appareil mobile est conçu sur mesure à des fins de marketing de performance. À mesure que le suivi des réponses dans l’application devient facile, les éditeurs de jeux peuvent désormais passer de l’accès aux données sur les métriques de marketing numérique traditionnelles telles que les impressions et les clics comme indice de notoriété et d’intérêt aux niveaux plus élevés d’accès aux KPI liés à la conversion tels que les volumes d’utilisateurs. et les tarifs par canal ainsi que les données basées sur l’engagement des jeux telles que les taux de rétention, les taux de répétition, la valeur à vie (LTV) et le retour sur les dépenses publicitaires (ROAS) parmi bien d’autres.

Par conséquent, alors que le jeu attire de plus en plus de clients, d’investisseurs et de fans, les entreprises de jeux armées de stratégies de marketing de performance appropriées et d’indicateurs de performance clés bien définis peuvent réaliser des merveilles en termes de volume d’affaires, de valeur et de retour sur investissement. Après tout, dans un monde de technologies de suivi et de mesure des publicités mobiles de haute précision, leur succès n’est plus une question de chance mais simplement de compétence et de jugement.

L’auteur est PDG d’Optimize Media India. Les opinions exprimées sont personnelles.

