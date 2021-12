Comment l’industrie OOH bénéficiera de la prochaine saison électorale

Une enquête suggère que les partis prévoient de dépenser plus de Rs 400 crore sur le domaine OOH avant les élections par rapport à 2019 malgré la tendance déchaînée des médias numériques

Par Sahil Chopra

Les élections, une période très attendue pour l’Inde alors que les dirigeants arrivent au pouvoir, certains partis se lèvent, d’autres tombent et les gens sont les témoins nus de la façon dont la nation est à nouveau façonnée.

Il se trouve également que les plateformes OOH gagnent beaucoup d’argent, des rassemblements politiques aux visites, tout est exposé à l’avant. La politique joue un rôle énorme dans cette nation démocratique qui a le potentiel de dépasser les grands marchés des médias à travers le monde en raison de l’augmentation de l’engagement des utilisateurs.

La publicité extérieure (OOH), communément appelée publicité extérieure, média extérieur et média extérieur, est une arme puissante et essentielle pour les partis politiques. C’est l’un de ces médiums qui leur offre des espaces plus grands que nature, qui expose facilement leur vision et les aide à pénétrer dans les masses. Ce qui en fait l’une des périodes les plus lucratives pour l’industrie OOH.

Une enquête suggère que les partis prévoient de dépenser plus de Rs 400 crore sur le domaine OOH avant les élections par rapport à 2019 malgré la tendance déchaînée des médias numériques.

La publicité extérieure a ses propres nuances qui sont d’excellentes offres pour les parties qui pratiquent le marketing de guérilla de la manière la plus directe possible. OOH, les plates-formes offrent une large portée géographique physique qui ne peut être ni désactivée, ni ignorée, ni bloquée par l’utilisateur, contrairement aux médias numériques. Et avec notre mentalité simple de répondre davantage à l’aspect physique des choses, nous faisons souvent plus confiance à la présence physique.

OOH détient un pouvoir inévolutif, il présente non seulement les partis et leurs réalisations, mais il montre également le pouvoir de chaque parti et ses efforts et sa soif d’être vu par ses électeurs. C’est une bataille pour le sommet, à la fois pour le pouvoir et la portée des électeurs. Les dépenses politiques consacrées aux médias extérieurs aident toujours les partis et avec les réglementations TRAI qui ont été modifiées lors des élections de 2019 à Lok Sabha, les consommateurs ont la possibilité de choisir les chaînes de leur choix. Cela a conduit à doubler les dépenses en OOH par les partis comme l’un des seuls supports fiables et rentables pour eux.

Quant aux agences de publicité, elles mettent non seulement au premier plan la nouvelle ère de l’OOH, mais la personnalisent également pour les fêtes selon leur TG. Il est évalué comme étant beaucoup plus gros et meilleur cette fois. L’utilisation de différents formats de supports OOH n’est pas limitée et les agences en tirent parti de manière innovante sans perdre en pertinence pour leurs utilisateurs. Intégrer les tendances de style de vie et la technologie d’IA pour cibler les électeurs là où cela est nécessaire, que ce soit un village ou une ville métropolitaine. En termes d’investissement, les parties se battent généralement pour obtenir un SOV maximal afin d’augmenter leur visibilité globale. Les campagnes électorales, même dans le passé, ont aidé à maintenir un bon SOV, à un bon rapport qualité-prix.

À l’approche des élections législatives de l’Uttar Pradesh, de l’Uttarakhand et du Pendjab, l’industrie de la publicité extérieure est prête à espérer une augmentation d’au moins 25 % des dépenses par rapport à la dernière saison électorale.

Les agences ont le double des tarifs moyens pour les publicités politiques. Surtout pour l’élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, car elle précède l’une des élections les plus importantes de Lok Sabha en 2024. Les demandes vont monter en flèche avec des primes apparemment élevées.

Covid-19 a eu un impact sur tout le monde, même l’industrie OOH car le verrouillage nous a scellés dans nos maisons et les écrans n’ont été vus par personne, ce qui a entraîné une réduction globale de 50%. La taille de l’industrie OOH est de l’ordre d’environ Rs 3000 crore-Rs 3500 crore, soit 5% de l’adex total de l’Inde.

Cependant, certains annonceurs pensent que les élections ne sont pas un bon moment pour les propriétaires de thésaurisation, car les entreprises ont de mauvais antécédents avec les partis, comme dans le cas des élections de 2014, au cours desquelles plusieurs propriétaires de thésaurisation dans le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh n’ont jamais été payés et il y a eu un cri énorme des partis régionaux obligeant les entreprises à réduire leurs coûts, entraînant des pertes.

Un autre défi concerne l’attribution par l’autorité des autorisations relatives aux médias. En outre, la rentabilité et la portée croissantes des médias numériques ont affecté la part de l’affichage dans le monde de la publicité. Mais nous pouvons anticiper une part de 30-40% des dépenses en OOH cette fois.

Cette année, les élections sont sans aucun doute le moment idéal pour les propriétaires de médias de récupérer leurs dépenses et leurs pertes passées des années précédentes. Les dépenses politiques seront encore meilleures cette fois par rapport aux élections précédentes, car les gens n’ont plus autant d’appréhension à propos de Covid-19 et sortent de chez eux en offrant aux plateformes OOH la couverture dont elles ont besoin.

L’auteur est fondateur et PDG d’iCubesWire. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Comment le marketing OTT s’est avéré avantageux pour les spécialistes du marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.