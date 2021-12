Comment l’insécurité d’Issa Rae a dit au revoir

Alerte spoiler : cet article contient des détails sur la finale de Insecure de HBO.

C’est si difficile de dire au revoir.

Le 26 décembre, le succès nominé aux Emmy de HBO Insecure a pris fin après cinq saisons du protagoniste Issa (Issa rae) naviguant dans l’amour et l’amitié à Los Angeles.

Le dernier épisode, « Everything Gonna Be, Okay ?! » a vu le rôle principal prendre une autre pause dans sa relation avec Nathan (Kendrick sampson), puis a sauté dans le temps pour la voir enfin fiancée à Lawrence (Jay Ellis). Les fans ont également pu voir une Issa confiante avec une entreprise prospère décoller sous le nom de son amie Molly (Yvonne Orji) se marie avec Taurean (Léonard robinson).

C’est la fin heureuse dont les fans rêvaient. Dans l’après-émission de HBO, Insecure: Wine Down With Issa Rae & Prentice Penny, la créatrice de l’émission a révélé pourquoi elle voulait que le personnage principal se rende au coucher du soleil avec Lawrence dans l’épisode 10.

« Dès le début de l’écriture de la saison, je pense que je savais que je ne les voulais pas ensemble, et j’étais très confiant à ce sujet. J’étais comme » Je veux plus pour notre fille « . Et j’ai senti que nous avions raconté leur histoire d’amour et cela s’est terminé tragiquement », a-t-elle déclaré. « Mais je voulais toujours une histoire d’amour saine. »