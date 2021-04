Comment l’intégration d’Aave avec Polygon maximisera les bénéfices des utilisateurs

Compartir

Aave a annoncé l’intégration avec la sidechain Polygon d’Ethereum. Afin de fournir des alternatives aux applications DeFi utilisables par tous, la mise en œuvre permettra aux utilisateurs de profiter de transactions «presque gratuites».

Avec un «écosystème naissant» composé de protocoles comme Quickswap et Aavegotchi, Polygon est connecté au service Oracle Chainlink. Par conséquent, les informations qui seront incorporées dans le protocole Aave seront protégées. L’équipe d’Aave a déclaré:

Polygon est l’opportunité pour la communauté Aave d’incorporer de nouveaux types de garanties qui s’intégreraient naturellement à ces réseaux.

Anciennement connue sous le nom de MATIC, cette sidechain permettra aux utilisateurs d’accéder au marché Polygon Aave pour échanger des jetons MATIC et 6 actifs supplémentaires, y compris la version synthétique de Bitcoin WBTC, WETH, AAVE et USDC, USDT et DAI stablecoins.

Aave enregistre des chiffres de forte croissance

De plus, l’intégration aura un «pont» pour que les actifs puissent être «exportés» vers la sidechain de Polygon. De cette manière, les utilisateurs pourront recevoir « une partie des frais de transaction » pour payer les transactions sur cette blockchain en utilisant MATIC.

Actuellement, il existe un Polygon Bridge actif pour transférer les actifs d’Ethereum. Pour accéder au pont, les utilisateurs peuvent utiliser leur portefeuille Metamask et ajouter manuellement la blockchain Polygon.

Selon le communiqué, l’utilisation de la sidechain coûte moins de 0,01 $. Pour transférer AAVE, USDC ou effectuer des retraits, les utilisateurs paieront jusqu’à 0,00006 USD.

Avant l’implémentation d’EIP-1559, l’intégration Aave / Polygon est une alternative très efficace pour optimiser les coûts et accéder à de nouveaux outils pour générer de la performance.

Comme le souligne l’équipe Aave, les frais élevés sur Ethereum peuvent être à la fois un obstacle pour certains utilisateurs et une caractéristique du succès d’une blockchain. La «demande pour l’utilisation d’Ethereum» n’a pas diminué depuis le boom DeFi l’été dernier.

Aave est un exemple de cette affirmation. Avec 6 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), Aave a connu une croissance de ses liquidités de 39% en mars de cette année seulement. Selon l’équipe derrière le protocole:

Cela s’explique par la croissance organique de V1 et V2, ainsi que par le nouveau marché AMM des jetons de fonds de liquidité, qui s’élève déjà à 60 millions de dollars. La liquidité a été bien utilisée, générant un niveau d’intérêt record et les taux des prêts flash atteignent presque 10 millions de dollars.

En prime, Aave s’est intégré à Taurus pour permettre une solution d’entiercement et à Dharma pour permettre les dépôts bancaires directement dans le protocole.

Au moment d’écrire ces lignes, AAVE se négocie à 394 $ avec une perte de 8,67% sur le graphique journalier. Cependant, tout au long de la semaine, l’AAVE a augmenté de 11,5%. Ses nombreuses associations et fondamentaux indiquent une poursuite de sa tendance haussière pour ce graphique.

AAVE sur un chemin de correction sur le graphique de 24 heures. Source: AAVEUSDT Tradingview